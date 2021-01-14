Низкое кровяное давление: причины и факторы риска

Низкое кровяное давление может быть генетическим.
Артериальное давление естественным образом меняется в течение дня. Клинически низкое кровяное давление может быть результатом временной проблемы, такой как обезвоживание, или более долгосрочной, например, сердечной недостаточности.
Низкое кровяное давление может быть генетическим или возникать в результате старения. В некоторых случаях причиной является временный фактор, например беременность или обезвоживание. В других случаях низкое кровяное давление является следствием основного заболевания или тяжелой реакции.
Для лечения временных причин низкого кровяного давления может быть достаточно изменения диетических привычек. В качестве альтернативы врач может назначить лекарство или изменить существующий план лечения, если он, вероятно, является причиной этого симптома.
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Любой человек с симптомами низкого кровяного давления, такими как головокружение и усталость, должен получить медицинскую помощь.
Ниже вы узнаете, что считается низким артериальным давлением, какие основные факторы могут иметь значение и какие методы лечения включают.
Что такое низкое артериальное давление?
Сердце качает кровь по телу, непрерывно доставляя кислород и другие питательные вещества. Артериальное давление означает силу давления крови на стенки артерии, когда сердце качает кровь.
У человека с низким кровяным давлением кровь течет по венам и артериям со слишком малой силой.
Врачи используют две цифры для обозначения артериального давления. Первый относится к систолическому кровяному давлению, которое представляет собой силу давления крови на стенки артерий, когда сердце бьется. Второй относится к диастолическому кровяному давлению, которое представляет собой силу крови, когда сердце отдыхает между ударами.
Национальный институт сердца, легких и крови определяет низкое кровяное давление как ниже 90/60 мм рт.
Симптомы
Возможно низкое кровяное давление без каких-либо симптомов. Однако некоторые люди с этой проблемой могут испытывать:
- слабость
- обморок
- головокружение
- усталость
- тошнота
- обезвоживание
- проблемы с концентрацией
- помутнение зрения
- холодная липкая кожа
- депрессия
- быстрое, поверхностное дыхание
Причины
На артериальное давление влияют многие факторы, в том числе время суток, уровень физической активности и диета человека. Артериальное давление также снижается с возрастом, и у некоторых людей оно естественно понижено из-за генетических факторов.
Временные причины
Кровяное давление у человека может быть ниже обычного из-за:
- напряжения
- длительного периода бездействия, например, постельного режима
- обезвоживания
- беременности
Некоторые временные причины, например беременность, разрешаются сами по себе. Другим может потребоваться изменение диеты и другие стратегии ухода или лечения.
Более серьезные или длительные причины
Некоторые потенциально более серьезные проблемы со здоровьем также могут вызвать низкое кровяное давление, в том числе:
Недостаток питательных веществ: это может быть витамин B12 или фолиевая кислота.
Нервно-опосредованная гипотензия: это заболевание вызывает падение артериального давления после того, как человек длительное время стоит на ногах.
Эндокринные проблемы: они влияют на регуляцию гормонов организма. Одним из примеров является гипотиреоз, также известный как недостаточная активность щитовидной железы.
Проблемы с сердцем: они могут ограничивать то, насколько эффективно сердце перемещает кровь по телу.
Септический шок: это потенциально опасная для жизни реакция на тяжелую бактериальную инфекцию.
Анафилактический шок: это потенциально опасное для жизни осложнение анафилаксии, которая представляет собой тяжелую аллергическую реакцию.
Кроме того, потеря крови из-за травмы может привести к понижению артериального давления.
Причины, связанные с лекарствами
Низкое кровяное давление иногда может быть результатом употребления алкоголя или определенных лекарств, таких как:
- мочегонные средства
- лекарства от гипертонии
- сердечные препараты, такие как бета-блокаторы
- антидепрессанты
- лекарства от эректильной дисфункции
- лекарства от болезни Паркинсона
Лечение
Чтобы решить проблему низкого кровяного давления, врач может скорректировать дозировку существующего лекарства или порекомендовать лекарства для повышения кровяного давления.
Также человеку могут быть полезны:
- пить больше воды в течение дня
- отказ от алкоголя, который может вызвать обезвоживание
- более здоровая пища с высоким содержанием натрия
- томатный сок или спортивные напитки
- компрессионные носки, доходящие до бедер или талии
- движения ногами для стимуляции кровотока перед тем, как встать с постели