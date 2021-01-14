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Низкое кровяное давление: причины и факторы риска

14 января 2021, 22:54

Низкое кровяное давление может быть генетическим.

артериальное давление
Низкое кровяное давление может быть генетическим / Фото: newsru.co.il

Артериальное давление естественным образом меняется в течение дня. Клинически низкое кровяное давление может быть результатом временной проблемы, такой как обезвоживание, или более долгосрочной, например, сердечной недостаточности.

Низкое кровяное давление может быть генетическим или возникать в результате старения. В некоторых случаях причиной является временный фактор, например беременность или обезвоживание. В других случаях низкое кровяное давление является следствием основного заболевания или тяжелой реакции.

Для лечения временных причин низкого кровяного давления может быть достаточно изменения диетических привычек. В качестве альтернативы врач может назначить лекарство или изменить существующий план лечения, если он, вероятно, является причиной этого симптома.

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Любой человек с симптомами низкого кровяного давления, такими как головокружение и усталость, должен получить медицинскую помощь.

Ниже вы узнаете, что считается низким артериальным давлением, какие основные факторы могут иметь значение и какие методы лечения включают.

Что такое низкое артериальное давление?

Сердце качает кровь по телу, непрерывно доставляя кислород и другие питательные вещества. Артериальное давление означает силу давления крови на стенки артерии, когда сердце качает кровь.

У человека с низким кровяным давлением кровь течет по венам и артериям со слишком малой силой.

Врачи используют две цифры для обозначения артериального давления. Первый относится к систолическому кровяному давлению, которое представляет собой силу давления крови на стенки артерий, когда сердце бьется. Второй относится к диастолическому кровяному давлению, которое представляет собой силу крови, когда сердце отдыхает между ударами.

Национальный институт сердца, легких и крови определяет низкое кровяное давление как ниже 90/60 мм рт.

Симптомы

Возможно низкое кровяное давление без каких-либо симптомов. Однако некоторые люди с этой проблемой могут испытывать:

  • слабость
  • обморок
  • головокружение
  • усталость
  • тошнота
  • обезвоживание
  • проблемы с концентрацией
  • помутнение зрения
  • холодная липкая кожа
  • депрессия
  • быстрое, поверхностное дыхание

Причины

На артериальное давление влияют многие факторы, в том числе время суток, уровень физической активности и диета человека. Артериальное давление также снижается с возрастом, и у некоторых людей оно естественно понижено из-за генетических факторов.

Временные причины

Кровяное давление у человека может быть ниже обычного из-за:

  • напряжения
  • длительного периода бездействия, например, постельного режима
  • обезвоживания
  • беременности

Некоторые временные причины, например беременность, разрешаются сами по себе. Другим может потребоваться изменение диеты и другие стратегии ухода или лечения.

Более серьезные или длительные причины

Некоторые потенциально более серьезные проблемы со здоровьем также могут вызвать низкое кровяное давление, в том числе:

Недостаток питательных веществ: это может быть витамин B12 или фолиевая кислота.

Нервно-опосредованная гипотензия: это заболевание вызывает падение артериального давления после того, как человек длительное время стоит на ногах.

Эндокринные проблемы: они влияют на регуляцию гормонов организма. Одним из примеров является гипотиреоз, также известный как недостаточная активность щитовидной железы.

Проблемы с сердцем: они могут ограничивать то, насколько эффективно сердце перемещает кровь по телу.

Септический шок: это потенциально опасная для жизни реакция на тяжелую бактериальную инфекцию.

Анафилактический шок: это потенциально опасное для жизни осложнение анафилаксии, которая представляет собой тяжелую аллергическую реакцию.

Кроме того, потеря крови из-за травмы может привести к понижению артериального давления.

Причины, связанные с лекарствами

Низкое кровяное давление иногда может быть результатом употребления алкоголя или определенных лекарств, таких как:

  • мочегонные средства
  • лекарства от гипертонии
  • сердечные препараты, такие как бета-блокаторы
  • антидепрессанты
  • лекарства от эректильной дисфункции
  • лекарства от болезни Паркинсона

Лечение

Чтобы решить проблему низкого кровяного давления, врач может скорректировать дозировку существующего лекарства или порекомендовать лекарства для повышения кровяного давления.

Также человеку могут быть полезны:

  • пить больше воды в течение дня
  • отказ от алкоголя, который может вызвать обезвоживание
  • более здоровая пища с высоким содержанием натрия
  • томатный сок или спортивные напитки
  • компрессионные носки, доходящие до бедер или талии
  • движения ногами для стимуляции кровотока перед тем, как встать с постели
здоровье
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