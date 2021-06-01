Низкое либидо: сексперт дала резкий и честный совет женщинам

Свидания - такой мощный инструмент для разжигания интереса женщины к сексу / fenomagz.com/

Секс-специалист дает честный совет женщинам, которые утверждают, что у них "низкое либидо". Надя Бокоди не думает, что половое влечение - это что-то, что так просто "потерять".

Гуру взаимоотношений из Австралии считает, что многие женщины убеждают себя в том, что "секс не важен", когда им на самом деле просто скучно.

В своей колонке news.com.au она объяснила: "Я знаю это потому, что каждый день я слышу женщин, которым удалось убедить себя, что их либидо спонтанно растворились в воздухе".

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Надя отметила, что в последние годы продажи вибраторов продолжают расти.

Она сказала: "Рынок женских вибраторов стремительно растет, число женщин, имеющих сексуальные отношения, растет, и последние данные Pornhub показывают, что мы потребляем больше контента с рейтингом X, чем мужчины. Исследования также показывают, что мужчины обычно недооценивают то, сколько секса мы хотим.

Это говорит о том, что женщины по-прежнему жаждут оргазма, особенно если они не чувствуют сексуальной искры в своих отношениях.

Надя надеется показать женщинам, что им не нужно "исправлять" либидо дорогими продуктами или таблетками. Вместо этого она побуждает пары сохранять увлекательные отношения.

Она объяснила: "Для подавляющего большинства из нас возбуждение происходит контекстно. Неважно, хорошо ли выглядят наши партнеры и все ли они делают правильные движения в постели - если мы не расслаблены, не чувствуем себя комфортно и в хорошем настроении, мы не "покупаем то, что они продают".

Именно по этой причине свидания - такой мощный инструмент для разжигания интереса женщины к сексу с постоянным партнером". Внедрение этой "романтики и новизны" в отношения может творить чудеса.

И, по словам Нади, не помешало бы и множество прелюдий несексуального характера!

Она рекомендует делать комплименты друг другу, держаться за руки и регулярно целоваться.

Надя добавила: "Дело не в том, что мы "особо не занимаемся сексом"; мы просто перестали желать этого с нашими партнерами - и это важное различие.

"Признание этой игнорируемой истины может иметь решающее значение в отношении того, будут ли ваши отношения продолжаться", - говорит она.