Низкое либидо: сексперт дала резкий и честный совет женщинам

Женщины по-прежнему жаждут оргазма, особенно если они не чувствуют сексуальной искры
Секс-специалист дает честный совет женщинам, которые утверждают, что у них "низкое либидо". Надя Бокоди не думает, что половое влечение - это что-то, что так просто "потерять".
Гуру взаимоотношений из Австралии считает, что многие женщины убеждают себя в том, что "секс не важен", когда им на самом деле просто скучно.
В своей колонке news.com.au она объяснила: "Я знаю это потому, что каждый день я слышу женщин, которым удалось убедить себя, что их либидо спонтанно растворились в воздухе".
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Надя отметила, что в последние годы продажи вибраторов продолжают расти.
Она сказала: "Рынок женских вибраторов стремительно растет, число женщин, имеющих сексуальные отношения, растет, и последние данные Pornhub показывают, что мы потребляем больше контента с рейтингом X, чем мужчины. Исследования также показывают, что мужчины обычно недооценивают то, сколько секса мы хотим.
Это говорит о том, что женщины по-прежнему жаждут оргазма, особенно если они не чувствуют сексуальной искры в своих отношениях.
Надя надеется показать женщинам, что им не нужно "исправлять" либидо дорогими продуктами или таблетками. Вместо этого она побуждает пары сохранять увлекательные отношения.
Она объяснила: "Для подавляющего большинства из нас возбуждение происходит контекстно. Неважно, хорошо ли выглядят наши партнеры и все ли они делают правильные движения в постели - если мы не расслаблены, не чувствуем себя комфортно и в хорошем настроении, мы не "покупаем то, что они продают".
Именно по этой причине свидания - такой мощный инструмент для разжигания интереса женщины к сексу с постоянным партнером". Внедрение этой "романтики и новизны" в отношения может творить чудеса.
И, по словам Нади, не помешало бы и множество прелюдий несексуального характера!
Она рекомендует делать комплименты друг другу, держаться за руки и регулярно целоваться.
Надя добавила: "Дело не в том, что мы "особо не занимаемся сексом"; мы просто перестали желать этого с нашими партнерами - и это важное различие.
"Признание этой игнорируемой истины может иметь решающее значение в отношении того, будут ли ваши отношения продолжаться", - говорит она.