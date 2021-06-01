УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Низкое либидо: сексперт дала резкий и честный совет женщинам

1 июня 2021, 20:52

Женщины по-прежнему жаждут оргазма, особенно если они не чувствуют сексуальной искры

Секс
Свидания - такой мощный инструмент для разжигания интереса женщины к сексу / fenomagz.com/

Секс-специалист дает честный совет женщинам, которые утверждают, что у них "низкое либидо". Надя Бокоди не думает, что половое влечение - это что-то, что так просто "потерять".

Гуру взаимоотношений из Австралии считает, что многие женщины убеждают себя в том, что "секс не важен", когда им на самом деле просто скучно.

В своей колонке news.com.au она объяснила: "Я знаю это потому, что каждый день я слышу женщин, которым удалось убедить себя, что их либидо спонтанно растворились в воздухе".

Читайте такжеВ Хмельницком подростки занялись сексом на улице прямо возле церкви

Надя отметила, что в последние годы продажи вибраторов продолжают расти.

Она сказала: "Рынок женских вибраторов стремительно растет, число женщин, имеющих сексуальные отношения, растет, и последние данные Pornhub показывают, что мы потребляем больше контента с рейтингом X, чем мужчины. Исследования также показывают, что мужчины обычно недооценивают то, сколько секса мы хотим.

Это говорит о том, что женщины по-прежнему жаждут оргазма, особенно если они не чувствуют сексуальной искры в своих отношениях.

Надя надеется показать женщинам, что им не нужно "исправлять" либидо дорогими продуктами или таблетками. Вместо этого она побуждает пары сохранять увлекательные отношения.

Она объяснила: "Для подавляющего большинства из нас возбуждение происходит контекстно. Неважно, хорошо ли выглядят наши партнеры и все ли они делают правильные движения в постели - если мы не расслаблены, не чувствуем себя комфортно и в хорошем настроении, мы не "покупаем то, что они продают".

Именно по этой причине свидания - такой мощный инструмент для разжигания интереса женщины к сексу с постоянным партнером". Внедрение этой "романтики и новизны" в отношения может творить чудеса.

И, по словам Нади, не помешало бы и множество прелюдий несексуального характера!

Она рекомендует делать комплименты друг другу, держаться за руки и регулярно целоваться.

Надя добавила: "Дело не в том, что мы "особо не занимаемся сексом"; мы просто перестали желать этого с нашими партнерами - и это важное различие.

"Признание этой игнорируемой истины может иметь решающее значение в отношении того, будут ли ваши отношения продолжаться", - говорит она.

здоровье секс
Сейчас вы просматриваете новость «Низкое либидо: сексперт дала резкий и честный совет женщинам». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Украинцев предупредили о рекордных +40 градусах и назвали срокиУкраинцев предупредили о рекордных +40 градусах и назвали сроки Церковный календарь праздников в июне 2021: даты Вознесения и ТроицыЦерковный календарь праздников в июне 2021: даты Вознесения и Троицы Не можете кончиками пальцев коснуться пальцев ног: что ваше тело пытается вам сказатьНе можете кончиками пальцев коснуться пальцев ног: что ваше тело пытается вам сказать Гороскоп на июнь для всех знаков: Рыбам будет фартить, а Близнецы станут жертвой затменияГороскоп на июнь для всех знаков: Рыбам будет фартить, а Близнецы станут жертвой затмения Как Байден готовится к схватке с восточным "синтоловым качком"Как Байден готовится к схватке с восточным "синтоловым качком"

Последние новости

21:00
В моду на лето 2021 вошли удобные и немного громоздкие кроссовки из 90-х, которые обожала Леди Ди
20:58
Календарь удачи: приметы на деньги по дням недели Видео
20:55
В Минздраве пояснили, кого можно считать полностью защищенным от COVID-19 Видео
20:52
Низкое либидо: сексперт дала резкий и честный совет женщинам Видео
20:49
Гороскоп на завтра 2 июня 2021 всех знаков Зодиака: денежный залет и запретные покупки Видео
Реклама
20:40
Как сделать так, чтобы украинцы добровольно платили налоги мнение
20:15
Врачи поведали подробности трагической смерти внука Филимонова Видео
20:06
Лупил по голове младенца: на Полтавщине "обкуренный" горе-отец убил сына, его наказали Видео
20:05
Украину накроет адская жара и опасная аномалия летом Видео
19:41
Маты и алкоголь: в Киеве блогерша с друзьями разбомбила шикарную квартиру
19:37
Как избежать инсульта с помощью простой утренней привычки Видео
19:30
В Украине с 1 июня подорожал проезд: названы новые тарифы Видео
19:04
На Житомирщине повязали педофила, который "сливал" детское порно в Сеть Видео
18:41
Иначе не допустят к профессии: в Украине учителей могут заставить привиться от коронавируса Видео
18:40
Лукашенко обрушился на Украину с критикой и заявил о полетах в Крым через Россию Видео
18:22
ВОЗ одобрила применение вакцины CoronaVac, которую колят украинцам Видео
18:20
В моду на лето 2021 вернулась потрясающая стрижка укороченный боб в стиле неугомонных 90-х Фото Видео
18:04
Врач рассказала, чем опасен плохо вымытый пупок Видео
18:00
У Путина заявили, что не будут отказываться от транзита газа через Украину после запуска СП-2 Видео
17:38
Германия готовится сделать предложение США по Северному потоку-2 Видео
Реклама
17:07
В Минске задержанный во время протестов оппозиционер попытался покончить с собой Видео
16:59
Родителям на заметку: эксперт рассказала, как следует "дозировать" телевидение для детей
16:54
Можно ли ставить брекеты во взрослом возрасте? новости компании
16:51
Изнасиловали и бросили у дороги: под Полтавой 16-летняя девушка умерла после издевательства Видео
16:48
Включение и настройка БИОС на ноутбуке новости компании
16:15
Тилль Линдеман выпустил клип с насилием школьника-пионера в День защиты детей Видео
16:11
В Германии ответили, почему не дадут Украине летальное оружие Видео
15:46
В Кривом Роге умерла беременная женщина: ее поджег 17-летний сожитель, двое детей остались без мамы Видео
15:45
Украинский нацистский коллаборационист: Netflix оскандалился переводом слова "бандеровец" в Брате-2
15:40
Летняя диета на овощах и фруктах: меню и вкусные рецепты Видео
15:39
Верка Сердючка и Тина Кароль стали хедлайнерами Atlas Weekend
15:00
Италия перестала признавать украинские водительские права Видео
14:43
Оргия у храма в Хмельницком: появилось новое признание "героев" скандала Видео
14:42
Парламент принял закон Зеленского про "суд в смартфоне": что поменяется Видео
14:20
Церковный календарь праздников в июне 2021: даты Вознесения и Троицы Видео
14:08
Ученые совершили крупнейший прорыв в борьбе с болезнью Альцгеймера Видео
13:55
Как защититься от мошенников в Сети: подросткам дали важные советы
13:43
"Вы должны России": спикер Госдумы потребовал от Украины, Чехии и Прибалтики извиниться перед РФ
13:32
Стало известно, когда Холостячка Ксения Мишина выходит замуж
13:28
Лукашенко раскрыл, что взял на встречу с Путиным в таинственном чемоданчике Видео
Реклама
13:21
Снег вместо жары: украинцев удивили прогнозом погоды на июнь Видео
13:18
Тяга к еде: названы три пристрастия и о чем они говорят Видео
13:08
Фронтмен группы Kozak System чуть не убился на концерте
13:01
Украина пытается скопировать опыт налоговой реформы Польши, но безуспешно - СМИ
12:52
"Флеш-рояль" для РФ: запуск СП-2 убьет транзит газа через Украину – Зеленский Видео
12:48
Гороскоп на 1 июня 2021 всех знаков Зодиака: два запрета в любви и нежданный доход Видео
12:27
Ученые рассказали, как многодетная семья влияет на здоровье их членов Видео
12:25
В Ровно отметелили копов, прибывших на задержание дебоширов Видео
12:04
"Большая стройка": в Мариуполе завершили реконструкцию школы для почти 1000 детей
12:00
Рада запретила использование пластиковых пакетов: какие ограничения и штрафы Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять