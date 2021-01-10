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Нормально ли разговаривать с собой: ученые дали ответ

10 января 2021, 16:23

Исследователи давно изучали разговор с самим собой.

человек,телефон
Исследователи давно изучали разговор с самим собой. / Reuters

Исследователи широко изучили процесс разговора с самим собой и пришли к выводу, что это обычное и нормальное поведение. Люди относятся к разговору с собой как к самостоятельному разговору.

Хотя люди часто ассоциируют разговор с самим собой с проблемами психического здоровья, медицинские работники считают его нормальным в любом возрасте и даже полезным в некоторых обстоятельствах.

В этой статье Главред расскажет, почему человек может разговаривать с самим собой. Мы также рассмотрим его преимущества и выясним, когда это может указывать на психическое состояние.

Разговаривать сам с собой нормально?

Исследователи давно изучали разговор с самим собой. В 1880-х годах ученых особенно интересовало, что люди говорят сами с собой, почему они разговаривают сами с собой и цели разговора с самим собой.

Исследования определяют разговор с самим собой как словесное выражение внутренней позиции или убеждения, что означает, что он выражает внутренние чувства, невербальные мысли и интуицию о ситуации посредством речи. Человек только намеревается направить свою речь на себя.

Хотя дети часто разговаривают сами с собой, это не должно вызывать беспокойства у родителей или опекунов. Это способ развить язык, поддержать стимул во время выполнения задачи и повысить производительность при выполнении задач.

Привычка разговаривать с самим собой может сохраняться и во взрослом возрасте и, как правило, не является проблемой.

Здорово ли разговаривать с собой?

Разговор с самим собой может иметь несколько преимуществ. Это не вызывает значительного риска для здоровья, если человек не испытывает других симптомов психического состояния, таких как галлюцинации.

При выполнении задачи с набором инструкций разговор с самим собой может улучшить контроль над задачей, концентрацию и производительность. Это также может улучшить навыки решения проблем.

В исследовании 2012 года изучалось, как разговор с самим собой влияет на задачи визуального поиска. Результаты показывают, что разговор с самим собой при поиске определенного объекта, например, потерянного предмета одежды или связки ключей, или попытки найти продукты в продуктовом магазине, может помочь человеку найти их раньше.

Исследования также показывают, что разговоры с самим собой во время занятий спортом могут быть полезны в зависимости от того, как человек разговаривает с самим собой и что он говорит.

Например, мотивационный или обучающий разговор с самим собой может повысить производительность. Однако, хотя негативный разговор с самим собой может повысить мотивацию к спорту, он не может улучшить результаты.

Типы разговоров с самим собой

Существует три категории разговоров с самим собой, которые различаются в зависимости от тона голоса. К ним относятся:

Позитивный разговор с самим собой: поощряет и укрепляет положительные представления о человеке. Позитивный разговор с самим собой может уменьшить беспокойство и улучшить концентрацию и внимание.

Негативный разговор с самим собой: обычно включает критический и обескураживающий диалог.

Нейтральный разговор с самим собой: этот тип разговора с самим собой не является существенно положительным или отрицательным. Люди могут использовать его для самих себя, а не для подкрепления или поощрения определенных убеждений или эмоций.

Люди могут также относиться к разговору с самим собой как к явному и скрытому разговору с самим собой. Открытая речь - это самостоятельная речь, которую могут слышать другие люди. Скрытый разговор - это внутренняя речь, которую никто другой не может услышать, например, произносимая речь, а не вслух.

Причины

Есть несколько причин, по которым человек может разговаривать с самим собой, в том числе:

Регулирование эмоций

Разговор с самим собой может помочь регулировать и обрабатывать эмоции. Например, если человек сам говорит о том, что нервничает или злится, это может помочь ему:

  • направить свое внимание на успокоение нервов или гнева
  • контролировать свои эмоции
  • думать о том, как реагировать на их чувства в этот момент

Снижение беспокойства

Исследование 2014 года показывает, что людям с тревогой, в том числе социальной тревожностью, полезно разговаривать с самим собой.

Исследователи обнаружили, что люди, относящиеся к себе в третьем лице, могут дистанцироваться от своих тревожных чувств и процессов, регулировать и анализировать эти эмоции, чтобы уменьшить беспокойство. Разговор с самим собой также может снизить тревожность после стрессовых событий.

Как перестать разговаривать сам с собой

Если разговор с самим собой мешает человеку в жизни, есть способы уменьшить это поведение.

Запись разговора с самим собой в дневник может помочь человеку вывести мысли из головы, организовать мыслительные процессы и справиться со стрессом и тревогой.

Ведение журнала может помочь людям выявлять повседневные ситуации, которые заставляют их разговаривать с самим собой, и лучше осознавать, что может вызвать эти сценарии в будущем.

Практика переключения разговора с самим собой на внутренние мысли, когда они возникают, или произнесение речи вместо того, чтобы озвучивать ее, также может уменьшить саморегуляцию.

Когда обращаться за помощью

Люди могут обнаружить, что их разговор с самим собой влияет на их психическое здоровье, если они настроены негативно и самокритично разговаривают сами с собой.

В таких ситуациях им следует поговорить со специалистом в области психического здоровья, чтобы найти способы повысить самооценку и настроить разговор с самим собой, чтобы сосредоточиться на том, чтобы быть более позитивным и воодушевляющим.

Шизофрения

Если человек разговаривает с самим собой в рамках галлюцинации, ему следует обратиться за помощью к медицинскому работнику.

здоровье психическое здоровье
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