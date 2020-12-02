Новое исследование обнаружило диету, ускоряющую метаболизм

Эти результаты помогают объяснить предыдущие исследования / Фото Instagram

Веганская диета с низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов может ускорить потерю веса за счет увеличения количества калорий, которые вы сжигаете после еды, без необходимости выполнять упражнения.

Исследователи из Комитета врачей по ответственной медицине и Йельской школы медицины изучили 244 взрослых с избыточным весом во время 16-недельной диеты.

Половина группы была случайным образом распределена по веганской диете с низким содержанием жиров и получила советы по приготовлению пищи. Другой половине было предложено без каких-либо изменений придерживаться своей типичной диеты. Обе группы сохранили свои привычки к упражнениям.

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К концу исследования, опубликованного 30 ноября в JAMA Network Open, веганская группа потеряла в среднем 6 кг, а также значительное количество жира. Контрольная группа существенно не похудела.

Участники-веганы также сжигали в среднем на 14% больше калорий после еды, чем до смены диеты.

Эти результаты помогают объяснить предыдущие исследования, показывающие, что веганство может быть эффективной стратегией снижения веса, по словам доктора Ханы Кахлеовой, директора клинических исследований Комитета врачей по ответственной медицине, некоммерческой организации, которая выступает за растительные диеты, и ведущего автора исследования.

"Мы так давно знаем, что веганская диета помогает при похудении и помогает при диабете, но мы не поняли основной механизм, почему веганская диета работает", - сказала Кахлеова.

Растительная пища с высоким содержанием клетчатки требует больше энергии для переваривания, ускоряя метаболизм.

По словам Кахлеовой, увеличение сжигания калорий от веганской диеты происходит по нескольким причинам. Во-первых, веганская диета, как правило, состоит из цельнозерновых, бобовых и овощей. В результате веганы едят много клетчатки - важного питательного вещества, которое помогает регулировать пищеварение.

Клетчатка также требует много энергии для переваривания. По мере того как организм расщепляет клетчатку, он выделяет тепло, сжигая калории. Это известно как термический эффект пищи.

Это может быть особенно важно для пожилых людей. Средний возраст участников составлял 53 года, и это время, когда многие люди замечают снижение метаболизма, и в результате им может быть труднее похудеть.

"С возрастом люди думают, а метаболизм замедляется, но это показывает, что все можно изменить", - сказала Кахлеова.

Вы можете есть углеводы и при этом худеть

Продукты растительного происхождения, особенно в необработанном виде, содержат много сложных углеводов, которые также могут усилить термический эффект и увеличить количество калорий, которые вы сжигаете при переваривании еды.

Вопреки популярному мифу о том, что углеводы вызывают увеличение веса, диета в исследовании состояла из 75% углеводов, 15% белка и 10% жира.

Участники по-прежнему теряли вес отчасти из-за термического эффекта, но также и потому, что все эти необработанные растительные углеводы от природы содержат мало калорий и много питательных веществ. Продукты с высоким содержанием жира, как правило, более калорийны.

Участников исследования не просили ограничивать калорийность, но в итоге они ели в среднем на 350 калорий меньше каждый день на веганской диете.

"Продукты на растительной основе, как известно, более насыщают и менее калорийны. Это ясно показывает, что веганская диета может помочь людям похудеть даже без намерения снизить калорийность", - сказала Кахлеова.

По словам исследователей, участники также получали много белка и добавляли витамин B12, важное питательное вещество, которое трудно получить из продуктов растительного происхождения.

Веганские диеты также могут улучшить уровень сахара в крови

К концу исследования участники также показали улучшение чувствительности к инсулину, что является важным фактором для поддержания стабильного уровня сахара в крови и предотвращения диабета 2 типа.

По словам Кахлеовой, это, вероятно, связано с эффектом потери веса.

"По мере того как мы набираем вес, наше тело все меньше и меньше реагирует на инсулин, становясь инсулинорезистентным", - сказала Кахлеова.

Слишком много жира в организме, особенно висцерального жира, который накапливается вокруг органов, может вызвать проблемы со здоровьем, в том числе повысить риск диабета 2 типа.

"Основной механизм - это накопление жира", - сказала она. "Думайте об этом, как о принятии ванны. Если ванна начинает перетекать в гостиную, это может нанести большой ущерб, потому что она не построена, чтобы выдерживать воду. Это то, что происходит в наших клетках".

Предыдущие исследования также показали, что веганская и вегетарианская диеты могут помочь улучшить контроль уровня сахара в крови даже без потери веса, предполагая, что диета с высоким содержанием клетчатки на растительной основе имеет дополнительные преимущества.

Кахлеова сказала, что следующим шагом в этом исследовании будет изучение того, могут ли люди с диабетом 1 типа также получить пользу.