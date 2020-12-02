УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Новое исследование обнаружило диету, ускоряющую метаболизм

2 декабря 2020, 14:00

Эти результаты помогают объяснить предыдущие исследования.

диета, похудение
Эти результаты помогают объяснить предыдущие исследования / Фото Instagram

Веганская диета с низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов может ускорить потерю веса за счет увеличения количества калорий, которые вы сжигаете после еды, без необходимости выполнять упражнения.

Исследователи из Комитета врачей по ответственной медицине и Йельской школы медицины изучили 244 взрослых с избыточным весом во время 16-недельной диеты.

Половина группы была случайным образом распределена по веганской диете с низким содержанием жиров и получила советы по приготовлению пищи. Другой половине было предложено без каких-либо изменений придерживаться своей типичной диеты. Обе группы сохранили свои привычки к упражнениям.

Читайте такжеВеганские диеты связали с опасным заболеванием

К концу исследования, опубликованного 30 ноября в JAMA Network Open, веганская группа потеряла в среднем 6 кг, а также значительное количество жира. Контрольная группа существенно не похудела.

Участники-веганы также сжигали в среднем на 14% больше калорий после еды, чем до смены диеты.

Эти результаты помогают объяснить предыдущие исследования, показывающие, что веганство может быть эффективной стратегией снижения веса, по словам доктора Ханы Кахлеовой, директора клинических исследований Комитета врачей по ответственной медицине, некоммерческой организации, которая выступает за растительные диеты, и ведущего автора исследования.

"Мы так давно знаем, что веганская диета помогает при похудении и помогает при диабете, но мы не поняли основной механизм, почему веганская диета работает", - сказала Кахлеова.

Растительная пища с высоким содержанием клетчатки требует больше энергии для переваривания, ускоряя метаболизм.

По словам Кахлеовой, увеличение сжигания калорий от веганской диеты происходит по нескольким причинам. Во-первых, веганская диета, как правило, состоит из цельнозерновых, бобовых и овощей. В результате веганы едят много клетчатки - важного питательного вещества, которое помогает регулировать пищеварение.

Клетчатка также требует много энергии для переваривания. По мере того как организм расщепляет клетчатку, он выделяет тепло, сжигая калории. Это известно как термический эффект пищи.

Это может быть особенно важно для пожилых людей. Средний возраст участников составлял 53 года, и это время, когда многие люди замечают снижение метаболизма, и в результате им может быть труднее похудеть.

"С возрастом люди думают, а метаболизм замедляется, но это показывает, что все можно изменить", - сказала Кахлеова.

Вы можете есть углеводы и при этом худеть

Продукты растительного происхождения, особенно в необработанном виде, содержат много сложных углеводов, которые также могут усилить термический эффект и увеличить количество калорий, которые вы сжигаете при переваривании еды.

Вопреки популярному мифу о том, что углеводы вызывают увеличение веса, диета в исследовании состояла из 75% углеводов, 15% белка и 10% жира.

Участники по-прежнему теряли вес отчасти из-за термического эффекта, но также и потому, что все эти необработанные растительные углеводы от природы содержат мало калорий и много питательных веществ. Продукты с высоким содержанием жира, как правило, более калорийны.

Участников исследования не просили ограничивать калорийность, но в итоге они ели в среднем на 350 калорий меньше каждый день на веганской диете.

"Продукты на растительной основе, как известно, более насыщают и менее калорийны. Это ясно показывает, что веганская диета может помочь людям похудеть даже без намерения снизить калорийность", - сказала Кахлеова.

По словам исследователей, участники также получали много белка и добавляли витамин B12, важное питательное вещество, которое трудно получить из продуктов растительного происхождения.

Веганские диеты также могут улучшить уровень сахара в крови

К концу исследования участники также показали улучшение чувствительности к инсулину, что является важным фактором для поддержания стабильного уровня сахара в крови и предотвращения диабета 2 типа.

По словам Кахлеовой, это, вероятно, связано с эффектом потери веса.

"По мере того как мы набираем вес, наше тело все меньше и меньше реагирует на инсулин, становясь инсулинорезистентным", - сказала Кахлеова.

Слишком много жира в организме, особенно висцерального жира, который накапливается вокруг органов, может вызвать проблемы со здоровьем, в том числе повысить риск диабета 2 типа.

"Основной механизм - это накопление жира", - сказала она. "Думайте об этом, как о принятии ванны. Если ванна начинает перетекать в гостиную, это может нанести большой ущерб, потому что она не построена, чтобы выдерживать воду. Это то, что происходит в наших клетках".

Предыдущие исследования также показали, что веганская и вегетарианская диеты могут помочь улучшить контроль уровня сахара в крови даже без потери веса, предполагая, что диета с высоким содержанием клетчатки на растительной основе имеет дополнительные преимущества.

Кахлеова сказала, что следующим шагом в этом исследовании будет изучение того, могут ли люди с диабетом 1 типа также получить пользу.

диета похудение метаболизм
Сейчас вы просматриваете новость «Новое исследование обнаружило диету, ускоряющую метаболизм». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Медик рассказала, какое лекарство поможет уберечься от тромбов при COVID-19Медик рассказала, какое лекарство поможет уберечься от тромбов при COVID-19 Популярный продукт провоцирует рак – врачПопулярный продукт провоцирует рак – врач Очень непростая ситуация: врач развеял главный миф о температуре больше 37Очень непростая ситуация: врач развеял главный миф о температуре больше 37 Эксперты назвали упражнение, которое улучшает потенциюЭксперты назвали упражнение, которое улучшает потенцию "Прошу вас, отнеситесь к вирусу серьезно": врачи выявили еще одно неприятное осложнение COVID-19"Прошу вас, отнеситесь к вирусу серьезно": врачи выявили еще одно неприятное осложнение COVID-19
Следующий материал

Последние новости

15:01
Восстановление после коронавируса: простые упражнения
14:49
Врач назвал главные причины смерти при COVID-19 Видео
14:42
В Киеве открывается новогодний городок в стиле Гарри Поттера Видео
14:38
ВОЗ ужесточила правила ношения масок для лица Видео
14:31
В ЕС выдвинули ультиматум Лукашенко и анонсировали еще один удар по режиму Беларуси Видео
Реклама
14:17
Арестович объяснил, почему Путину нужно встретиться с Зеленским в нормандском формате Видео
14:13
Эйфория 2020 - вышел трейлер первого спецэпизода Видео
14:13
Врач рассказал, как избавиться от храпа простыми способами Видео
14:10
В Украине отменили карантин выходного дня Видео
14:07
Гороскоп на 3 декабря для всех: быстрый роман, рабочий успех и расставание с деньгами Видео
14:00
Новое исследование обнаружило диету, ускоряющую метаболизм Видео
13:40
Экс-министр объяснил, почему локдаун в Украине необходим Видео
13:35
Кулеба рассказал о планах РФ легитимизировать представителей "ЛНР" и "ДНР" в Совбезе ООН Видео
13:34
Ученые связали сухофрукты с неожиданными выгодами для здоровья Видео
13:25
Штраф до 24 тыс. грн: Рада запретила продажу электронных сигарет лицам до 18 лет Видео
13:04
New York Times назвала лучшие сериалы и шоу 2020 года
12:53
Опрос показал, как украинцы оценивают борьбу властей с COVID-19 Видео
12:22
Путин раскрыл глобальные планы ОДКБ Видео
12:21
Рисовая вода: удивительные преимущества для здоровья Видео
12:00
Гороскоп на 2 декабря для всех: мощный союзник и моментальная любовь Видео
Реклама
11:55
"Локдаун в Украине – глупость": Гордон предупредил власть о серьезном ударе Видео
11:53
Актер фильма Собачье сердце умер от коронавируса
11:42
Посещавший Крым Баста выступит в Киеве
11:27
Стала известна причина провала карантина выходного дня Видео
11:07
В Москве объяснили, почему не выведут войска из Приднестровья Видео
11:05
Эпидемиолог притушил оптимизм после сведений ВОЗ по коронавирусу: чего ожидать Видео
11:02
Православный календарь на декабрь 2020: День Николая, Екатерины и Андрея
10:46
Почему мэры наплевали на требования Зеленского мнение
10:32
Угроза территории НАТО: в Альянсе раскрыли опасность России Видео
10:21
Земле грозит катастрофа: астролог назвал даты Видео
10:10
Совбез ООН обсудит Украину с представителями "ДНР" и "ЛНР" - СМИ Видео
09:45
Байден сделал громкое заявление о ядерной сделке с Ираном Видео
09:40
Можно ли забеременеть сразу после месячных: факты и вероятность Видео
09:26
В Слуге народа объяснили отмену тюремного заключения за ложь в е-декларациях Видео
09:24
Элиты видят приближающийся коллапс и готовы свергать Путина мнение
09:18
В Европе одобрена действенная вакцина от COVID-19 Видео
09:15
В моде необыкновенная женская стрижка до плеч блант боб: фото Фото
08:55
Боль в печени: на что обратить внимание, пока не потребовалась пересадка Видео
08:55
Эпидемиолог разнес в пух и прах локдаун в Украине на праздники Видео
08:48
Коронавирус в Киеве не сбавляет обороты – за сутки поставили еще свыше 1700 диагнозов Видео
Реклама
08:37
Приняли, да не то: почему предприниматели не радуются отсрочке РРО мнение
08:21
Кровотечение и расстройство: выявлены побочные эффекты имбирного чая Видео
08:06
Коронавирус в Украине 2 декабря – за сутки выявили более 13 тысяч больных Видео
07:58
Когда человек с COVID-19 самый заразный: врач назвал сроки Видео
07:47
Даже легкий коронавирус приближает старость - биолог Видео
07:19
В Приднестровье резко ответили на призыв Санду выгнать российские войска из региона Видео
07:18
Когда спад эпидемии коронавируса в Украине: астролог назвал период
06:52
Тотальный локдаун в Украине: почему бунтуют мэры городов мнение
06:51
Трамп пообещал американцам вернуться в Белый дом в 2024 году Видео
06:33
"Что за разврат": Катя Кищук без белья светанула грудью на интимном селфи
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять