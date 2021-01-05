Новое исследование определило, какая погода помогает похудеть

Температура окружающей среды также играет роль в метаболизме во время упражнений / woman.rambler.ru

Новое исследование показывает, что интервальные упражнения высокой интенсивности могут помочь сжечь больше жира, если их выполнять в холодную погоду. Первое в своем роде исследование опубликовано в Журнале прикладной физиологии.

Регулярная физическая активность улучшает метаболизм потребляемых питательных веществ и помогает регулировать уровень липидов (жиров) в крови.

Предыдущие исследования показали, что интервальные тренировки высокой интенсивности лучше для метаболизма и окисления липидов (сжигание жира), чем непрерывные упражнения умеренной интенсивности.

Температура окружающей среды также играет роль в метаболизме во время упражнений и в состоянии покоя, но неясно, как температура влияет на уровень липидов в крови или метаболизм после еды на следующий день.

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В новом исследовании небольшая группа взрослых добровольцев средней физической формы с избыточным весом участвовала в двух вечерних занятиях с высокоинтенсивными упражнениями, разделенных неделей. В обеих сессиях добровольцы выполнили 10 одноминутных спринтов на велосипеде с 90% усилием. За каждым спринтом следовал 90-секундный восстановительный период езды на велосипеде с 30% усилием. В конце спринта добровольцам давали возможность остыть с помощью медленной езды на велосипеде или ходьбы.

Во время одной тренировки окружающая температура была "термонейтральной" и составляла примерно 21 градус. Термонейтральная среда достаточно теплая, чтобы не изменять метаболические процессы. Комнатная температура во время другого сеанса была 0 градусов.

Исследователи измерили температуру кожи участников, температуру тела, частоту сердечных сокращений и количество кислорода, доставляемого к четырехглавой мышце бедра во время обоих сеансов. Также регистрировались уровни глюкозы (сахара в крови), кислорода и углекислого газа, а также скорость газообмена. После каждой тренировки перед сном добровольцы ели батончик, богатый белками и углеводами.

На следующее утро исследовательская группа предоставила участникам завтрак с высоким содержанием жиров, после чего были взяты образцы крови для измерения уровней инсулина, глюкозы и триглицеридов, а также для расчета скорости окисления липидов.

"Настоящее исследование показало, что упражнения высокой интенсивности на холоде увеличивают окисление липидов на 358% во время тренировки по сравнению с упражнениями высокой интенсивности в термонейтральной среде", - написала исследовательская группа.

Однако долгосрочные метаболические реакции после приема пищи с высоким содержанием жиров, включая регуляцию сахара в крови, сжигание жира и уровни триглицеридов, не претерпели существенных изменений после переохлаждения.