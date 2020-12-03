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Новую скандинавскую диету связали с продлением жизни

3 декабря 2020, 13:32

Скандинавская диета, считающаяся "растительной" диетой, также делает упор на жирную рыбу.

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Скандинавская диета, считающаяся "растительной" диетой, также делает упор на жирную рыбу. / 1zoom.ru

Скандинавская диета может открыть дорогу в более долгое и светлое будущее.

Исследования показывают, что такие страны, как Скандинавия, Финляндия и Исландия, являются ключом к долголетию.

Профессора Мохсен Нагхави, Штайн Эмиль Воллсет и Тео Вас сделали наблюдение, опубликованное в журнале "Lancet Public Health".

"Все страны Северной Европы превысили ожидаемую продолжительность жизни в мире", - отмечается в исследовании.

Кроме того, "бремя болезней в странах Северной Европы было ниже, чем в мире", - отмечают ученые.

Что такое нордическая диета?

Скандинавская диета, считающаяся "растительной" диетой, также делает упор на жирную рыбу.

Примеры полезной для здоровья жирной рыбы: лосось, скумбрия и сельдь.

Ягоды, корнеплоды, орехи, нежирные молочные продукты и цельнозерновые также входят в нордическую диету.

Корнеплоды

  • Морковь
  • Репы
  • Картофель
  • Свекла
  • Пастернак
  • Цельное зерно

Обратите внимание на "100% цельнозерновой" на упаковке пищевых продуктов.

В обзоре Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что нордическая диета снижает риск рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ограничение риска этих заболеваний, сокращающих продолжительность жизни, особенно полезно для долгосрочного здоровья.

Более того, соблюдение нордической диеты может "способствовать снижению веса", подтвержденной Healthline.

Скандинавская диета напоминает средиземноморскую диету с одним важным отличием.

В скандинавской диете подчеркивается использование масла канолы вместо оливкового масла первого отжима (как в средиземноморской диете).

Польза от нордической диеты многочисленна. Например, исследователи отметили, что она может снизить кровяное давление.

Ученые из Университета Ватерлоо в Канаде проверили "влияние нордической диеты на здоровье".

В исследование были включены данные 181 "мужчины и женщин с центральным ожирением", средний возраст которых составил 42 года.

Участники были случайным образом распределены по нордической диете или "средней датской диете" в течение 26 недель.

К концу испытания группа, придерживавшаяся нордической диеты, потеряла 4,7 кг (плюс-минус 0,5 кг).

Между тем, те, кто придерживался стандартной датской диеты, потеряли всего 1,5 кг (плюс-минус 0,5 кг).

Группа скандинавской диеты не только способствовала снижению веса, но и "значительно снизила артериальное давление".

В частности, нордическая диета снижает систолическое артериальное давление в среднем на 5,1 мм рт.

Снижение артериального давления является ключом к увеличению продолжительности жизни, поскольку высокое артериальное давление напрямую связано с сердечными приступами и инсультами.

здоровье артериальное давление
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