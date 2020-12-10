Новый год с коронавирусом: врач объяснила, от каких блюд нужно отказаться больным

Зараженным коронавирусом не всю еду с новогоднего стола можно есть / Фото 7dach.ru

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты с новогоднего стола стоит исключить людям, которые больны коронавирусом.

В частности, всем, кому поставили диагноз COVID-19, нужно полностью отказаться от алкоголя, передает Вечерняя Москва.

"Алкоголь угнетает организм, сжижает кровь и ведет к интоксикации. Можно разве что один глоток шампанского, но лучше исключить даже это", — посоветовала эксперт.

Что нельзя есть больным COVID-19

Соломатина советует в праздничные дни убрать из рациона тяжелую пищу. Среди прочего больным COVID-19 стоит избегать жареного мяса, шашлыка и калорийных салатов, таких как оливье и селедка под шубой.

Кроме того, диетолог рекомендует не есть соленые продукты, так как они обезвоживают организм. Стоит воздержаться от пищи и напитков, в состав которых входит сахар.

Что можно есть больным COVID-19

Легкие салаты, состоящие из двух–трех ингредиентов, полезны при коронавирусе.

"Зеленые" салаты содержат хлорофилл, соответственно, снабжают кровь кислородом. Из мяса можно употреблять птицу, рыбу (неконсервированную), крольчатину, куриную грудку и индейку в отваренном или запеченном состоянии. Идеальный вариант это бульон или заливное.

На десерт стоит отдать предпочтение творогу и блюдам из него, также подойдут взбитые муссы, желе, смузи и кисломолочная продукция.

Для разжижения крови можно использовать имбирь, чеснок, томатный сок.

Напомним: