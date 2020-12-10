Новый год с коронавирусом: врач объяснила, от каких блюд нужно отказаться больным

Тех, кто любит салаты с майонезом и алкоголь, ждет разочарование.
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты с новогоднего стола стоит исключить людям, которые больны коронавирусом.
В частности, всем, кому поставили диагноз COVID-19, нужно полностью отказаться от алкоголя, передает Вечерняя Москва.
"Алкоголь угнетает организм, сжижает кровь и ведет к интоксикации. Можно разве что один глоток шампанского, но лучше исключить даже это", — посоветовала эксперт.
Что нельзя есть больным COVID-19
Соломатина советует в праздничные дни убрать из рациона тяжелую пищу. Среди прочего больным COVID-19 стоит избегать жареного мяса, шашлыка и калорийных салатов, таких как оливье и селедка под шубой.
Кроме того, диетолог рекомендует не есть соленые продукты, так как они обезвоживают организм. Стоит воздержаться от пищи и напитков, в состав которых входит сахар.
Что можно есть больным COVID-19
Легкие салаты, состоящие из двух–трех ингредиентов, полезны при коронавирусе.
"Зеленые" салаты содержат хлорофилл, соответственно, снабжают кровь кислородом. Из мяса можно употреблять птицу, рыбу (неконсервированную), крольчатину, куриную грудку и индейку в отваренном или запеченном состоянии. Идеальный вариант это бульон или заливное.
На десерт стоит отдать предпочтение творогу и блюдам из него, также подойдут взбитые муссы, желе, смузи и кисломолочная продукция.
Для разжижения крови можно использовать имбирь, чеснок, томатный сок.
Напомним:
- Британский доктор Гита Мейкер-Кларк назвала продукты, которые помогают в борьбе с COVID-19.
- Врач-терапевт Филипп Кузьменко объяснил, от какой еды нужно отказаться больным коронавирусом.
- Ученые выяснили, что замороженная еда может разносить коронавирус.