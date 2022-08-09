Нужно ли давать ребенку дополнительные витамины и когда бежать к врачу

Действительно, есть случаи, когда витамины ребенку нужны, но чаще всего - дети сбалансированно питаются и получают все необходимые витамины.
Очень часто родители хотят помочь "оздоровится" своим деткам и покупают в аптеках витамины для чад, не задумываясь, действительно ли это необходимо.
Действительно, есть случаи, когда витамины ребенку нужны, но чаще всего - дети сбалансированно питаются и получают все необходимые витамины и полезные микроэлементы с пищей, сообщает пресс-служба Минздрава.
"При условии полноценного, разнообразного, здорового питания ребенок с высокой вероятностью получит все необходимые витамины и минеральные вещества. В дополнение, увеличеная доза витаминов без назначения врача может вызвать неприятные симптомы и нарушение обмена веществ", - отмечают медики.
Симптомы острой нехватки витаминов в организме ребенка:
- слабость
- отсутствие аппетита
- выпадение волос
- отеки конечностей
- кровотечение десен
- ощущение жжения/покалывания в руках и ногах
- частые вирусные инфекции
Все витамины принимаются только после обследования и согласования с врачом.
Если ребенок на веганской или вегетарианской диете, родителям следует уделять особое внимание состоянию ребенка, ведь B12 можно получить только из пищи животного происхождения.
Симптомы недостатка витамина B12:
- анемия - усталость, бледность
- желтуха
- глоссит - увеличенный язык темно-красного цвета со сглаженными сосочками
- раздражительность
В случае появления таких симптомов, ребенка надо показать врачу.
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