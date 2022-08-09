Нужно ли давать ребенку дополнительные витамины и когда бежать к врачу

Какие витамины давать детям / iPhones

Очень часто родители хотят помочь "оздоровится" своим деткам и покупают в аптеках витамины для чад, не задумываясь, действительно ли это необходимо.

Действительно, есть случаи, когда витамины ребенку нужны, но чаще всего - дети сбалансированно питаются и получают все необходимые витамины и полезные микроэлементы с пищей, сообщает пресс-служба Минздрава.

"При условии полноценного, разнообразного, здорового питания ребенок с высокой вероятностью получит все необходимые витамины и минеральные вещества. В дополнение, увеличеная доза витаминов без назначения врача может вызвать неприятные симптомы и нарушение обмена веществ", - отмечают медики.

Симптомы острой нехватки витаминов в организме ребенка:

слабость

отсутствие аппетита

выпадение волос

отеки конечностей

кровотечение десен

ощущение жжения/покалывания в руках и ногах

частые вирусные инфекции

Все витамины принимаются только после обследования и согласования с врачом.

Если ребенок на веганской или вегетарианской диете, родителям следует уделять особое внимание состоянию ребенка, ведь B12 можно получить только из пищи животного происхождения.

Симптомы недостатка витамина B12:

анемия - усталость, бледность

желтуха

глоссит - увеличенный язык темно-красного цвета со сглаженными сосочками

раздражительность

В случае появления таких симптомов, ребенка надо показать врачу.

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