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Нужно ли сбивать температуру при COVID-19 и каким препаратом - ответ врача

23 сентября 2021, 09:45
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Если повышенная температура у человека сопровождается сильной головной болью, он плохо себя чувствует, то необходимо пить симптоматические лекарства.

градусник,температура
Температуру в 38 градусов не следует сбивать, если она нормально переносится пациентом / УНИАН

Повышение температуры тела – один из симптомов коронавируса. Инфекционист-пульмонолог Светлана Гук объяснила, нужно ли сбивать температуру при COVID-19 и когда это необходимо.

В частности, если температура при коронавирусе поднялась до 38 градусов, то ее не следует сбивать, если она нормально переносится пациентом. Если она поднимается выше, можно принимать жаропонижающие препараты, рассказала Гук в интервью Укринформу.

По ее словам, если повышенная температура у человека сопровождается сильной головной болью, он плохо себя чувствует – в этом случае необходимо пить симптоматические лекарства.

Чтобы сбить температуру, Гук рекомендует своим пациентам принимать не обычный парацетамол, а ибупрофен – этот препарат указан в украинском протоколе лечения коронавируса. Ибупрофен имеет обезболивающие, противовоспалительные и жаропонижающие свойства.

Гук также отметила, что хорошие противовоспалительные свойства также имеет мефенаминовая кислота, витамин С и кверцетин - это препарат растительного происхождения, оказывающий спазмолитическое, антигистаминное, противовоспалительное действие.

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Читайте такжеТемпература и проблемы с желудком: украинец, который заразился Дельтой, рассказал, как начиналась болезньПри коронаиврусе принимать таблетки нужно с самого начала болезни. При этом важно не забывать измерять сатурацию. Она не должна быть ниже 92%. Если показатель не соответствует норме, необходимо вызывать скорую помощь.

На четвертый-пятый день болезни нужно сдать анализы: d-димер, с- реактивный белок и общий анализ крови.

Нужно ли сбивать температуру при коронавирусе

Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий предупредил: если не сбивать температуру при заражении коронавирусом, то состояние пациента может ухудшиться, и его придется лечить уже не дома, а в больнице.

Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль заявлял, что даже температуру в 37 градусов нужно снижать. Комментируя распространенное утверждение медиков о том, что при повышенной температуре вирус погибает, Бриль отметил: "Это абсолютно безграмотно. Лет 80 назад это считалось правдой. Но нет ни одного научного доказательства этой теории. Есть свежее исследование, которое доказывает, что это неверно".

Главный врач Пологовского центра первичной медико-санитарной помощи Анна Дуб заявила, что у некоторых зараженных коронавирусом пациентов температура может не повышаться, а падать ниже отметки в 36 градусов.

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