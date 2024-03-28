Нужно ли удалять серу из ушей: вы все делали неправильно

Удаление серы из ушей – обычное дело для всех людей. Как правило, люди удаляют ее при помощи ватной палочки, не зная о том, что такой подход является опасным для здоровья.
На сайте Медиленд рассказали все тонкости удаления серы из ушей и зачем она вообще нужна.
Нужно ли удалять серу из ушей
Ушная сера — это не скопление грязи, от которой нужно периодически избавляться. Она защищает наши уши от повреждений и инфекций. Но стоит знать, что чрезмерное удаление серы может привести к воспалению наружного слухового прохода.
Почему так много серы в ушах
Повышенное образование серы в ушах может быть из- за повышенной секреторной активности желез, поэтому в ушных раковинах образуется слишком много серы. А также причинами могут быть:
- экзема,
- дерматит,
- грибковое поражение.
Как понять, что нужно чистить уши
Чистить уши рекомендуют раз в две недели или в месяц, чтобы исключить инфицирование органа слуха. Стоит помнить, что, если долго не чистить уши, внутри накапливается и затвердевает серная пробка. Ее появление может принести ряд неприятностей:
- головные боли,
- ухудшение звуковосприятия,
- звон в ушах,
- головокружение.
Смотрите видео, как правильно чистить уши:
Что такое ушная сера?
Ушная сера — жёлто-коричневая смазкообразная секреция, вырабатываемая серными железами (церуминозные железы) наружного слухового прохода в ушах людей и у других млекопитающих. Ушная сера служит для очистки и смазки слуховых каналов, а также представляет собой защиту от бактерий, грибков и насекомых.
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