Нужно ли удалять серу из ушей: вы все делали неправильно

Главред расскажет вам нужно ли удалять серу из ушей и когда это делать.

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Нужно ли удалять серу из ушей / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/

Удаление серы из ушей – обычное дело для всех людей. Как правило, люди удаляют ее при помощи ватной палочки, не зная о том, что такой подход является опасным для здоровья.

На сайте Медиленд рассказали все тонкости удаления серы из ушей и зачем она вообще нужна.

Нужно ли удалять серу из ушей

Ушная сера — это не скопление грязи, от которой нужно периодически избавляться. Она защищает наши уши от повреждений и инфекций. Но стоит знать, что чрезмерное удаление серы может привести к воспалению наружного слухового прохода.

Почему так много серы в ушах

Повышенное образование серы в ушах может быть из- за повышенной секреторной активности желез, поэтому в ушных раковинах образуется слишком много серы. А также причинами могут быть:

экзема,

дерматит,

грибковое поражение.

Как понять, что нужно чистить уши

Чистить уши рекомендуют раз в две недели или в месяц, чтобы исключить инфицирование органа слуха. Стоит помнить, что, если долго не чистить уши, внутри накапливается и затвердевает серная пробка. Ее появление может принести ряд неприятностей:

головные боли,

ухудшение звуковосприятия,

звон в ушах,

головокружение.

Смотрите видео, как правильно чистить уши:

Что такое ушная сера? Ушная сера — жёлто-коричневая смазкообразная секреция, вырабатываемая серными железами (церуминозные железы) наружного слухового прохода в ушах людей и у других млекопитающих. Ушная сера служит для очистки и смазки слуховых каналов, а также представляет собой защиту от бактерий, грибков и насекомых.

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