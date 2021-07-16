О чем думает мозг, пока мы спим: ученые дали ответ

В отсутствие инструментов, способных транслировать мозговую активность, содержание наших спящих мыслей остается недоступным. / tominsup / Flickr

Мы спим в среднем треть нашего времени. Но что делает мозг в эти долгие часы?

Используя подход искусственного интеллекта, способный расшифровывать активность мозга во время сна, ученые из Женевского университета (UNIGE), Швейцария, смогли получить представление о том, о чем мы думаем, когда спим.

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Как сообщает Eurekalert, комбинируя функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) и электроэнцефалографию (ЭЭГ), женевская команда предоставляет беспрецедентные доказательства того, что работа по сортировке тысяч единиц информации, обрабатываемой в течение дня, происходит во время глубокого сна.

Действительно, в это время мозг, который больше не получает внешних стимулов, может оценить все эти воспоминания, чтобы сохранить только самые полезные из них. Для этого он устанавливает внутренний диалог между своими регионами.

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Более того, связь награды с определенной информацией побуждает мозг запоминать ее в долгосрочной перспективе. Эти результаты, которые будут обнаружены в журнале Nature Communications, впервые открывают окно в человеческий разум во сне.

В отсутствие инструментов, способных транслировать мозговую активность, содержание наших спящих мыслей остается недоступным. Однако мы знаем, что сон играет важную роль в консолидации памяти и управлении эмоциями: когда мы спим, наш мозг реактивирует следы памяти, накопленные в течение дня, и помогает нам регулировать свои эмоции.

"Чтобы выяснить, какие области мозга активируются во время сна, и расшифровать, как эти области позволяют нам консолидировать нашу память, мы разработали декодер, способный расшифровывать активность мозга во время глубокого сна и то, чему она соответствует", - объясняет Вирджини Стерпенич, научный сотрудник лаборатории профессора Софи Шварц на кафедре фундаментальных нейронаук медицинского факультета UNIGE и главный исследователь этого исследования. "В частности, мы хотели увидеть, насколько положительные эмоции играют роль в этом процессе".

Во время глубокого сна гиппокамп - структура височной доли, которая хранит временные следы недавних событий - отправляет обратно в кору головного мозга информацию, которую он хранил в течение дня. Устанавливается диалог, который позволяет консолидировать память, воспроизводя события дня, и, таким образом, укрепляет связь между нейронами.

Сочетание МРТ, электроэнцефалографии и искусственного интеллекта

Для проведения эксперимента ранним вечером ученые поместили добровольцев в МРТ и заставили их поиграть в две видеоигры - игру с распознаванием лиц, похожую на "Угадай, кто?" и трехмерный лабиринт, из которого нужно найти выход. Эти игры были выбраны потому, что они активируют очень разные области мозга и поэтому их легче различить на МРТ-изображениях.

Кроме того, игры были сфальсифицированы без ведома добровольцев так, что могла быть выиграна только одна из двух игр (половина добровольцев выиграла одну, а другая половина выиграла вторую), так что мозг ассоциировал выигранную игру с выигрышем.

Затем добровольцы спали в МРТ в течение одного или двух часов - продолжительность цикла сна - и их мозговая активность была снова записана. "Мы объединили ЭЭГ, которая измеряет состояния сна, и функциональную МРТ, которая делает снимок активности мозга каждые две секунды, а затем использовали "нейронный декодер", чтобы определить, возникла ли активность мозга, наблюдаемая во время игрового периода, спонтанно во время сна", Софи Шварц объясняет.

Даже во сне мозг любит награды

Сравнивая МРТ фаз бодрствования и сна, ученые заметили, что во время глубокого сна паттерны активации мозга были очень похожи на те, что были записаны во время игровой фазы. "И очень ясно, что мозг заново пережил выигранную игру, а не проигранную игру, повторно активировав области, используемые во время бодрствования. Как только вы ложитесь спать, активность мозга меняется. Постепенно наши добровольцы начали "думать" об обеих играх. Снова, а затем почти исключительно об игре, которую они выиграли, когда погрузились в глубокий сон", - говорит Виржини Стерпенич.

Двумя днями позже добровольцы провели тест на память: с одной стороны, они узнали все лица в игре, а с другой - нашли начальную точку лабиринта. Здесь опять же, чем больше областей мозга, связанных с игрой, активировалось во время сна, тем лучше были показатели памяти.

Таким образом, память, связанная с вознаграждением, выше, когда она спонтанно реактивируется во время сна. Этой работой женевская команда открывает новую перспективу в изучении спящего мозга и невероятной работы, которую он выполняет каждую ночь.