О каких проблемах со здоровьем "сигналят" белые пятна на ногтях

Если вас это что-то беспокоит или состояние прогрессирует, обязательно проконсультируйтесь с врачом / Фото pixaby

Белые пятна на ногтях обычно безвредны и не должны вызывать беспокойства. Это может повлиять на все ногти или на несколько ногтей, и с медицинской точки зрения это состояние известно как лейконихия.

Валери Мэн из Live True London объяснила: "Они могут быть вызваны различными состояниями, такими как аллергические реакции, грибковая инфекция, повреждение ногтей и дефицит минералов. Наиболее частыми причинами являются травмы, например, удары ногтями о поверхность в повседневной жизни.

"Хотя большинство причин не являются серьезными, некоторые серьезные заболевания могут вызывать белые пятна, такие как хроническое заболевание почек или реакция на определенные лекарства. Если вас это что-то беспокоит или состояние прогрессирует, обязательно проконсультируйтесь с врачом", - говорит она.

Белые пятна на ногтях могут быть признаком грибковой инфекции, называемой "белый поверхностный онихомикоз", по словам Роксаны Баккер, диетолога.

Она объяснила: "Это легко поддающаяся лечению инфекция, которую можно лечить безрецептурными противогрибковыми препаратами".

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Консультируя по поводу белых пятен, свидетельствующих о травме ногтя, она добавила: Они могут быть признаком того, что у вас была травма у основания ногтя.

Из-за того, что ваши ногти растут, некоторые травмы могут не проявляться на обнаженном ногте в течение четырех недель, поэтому стоит вспомнить все, что могло случиться, например, по ошибке зажать пальцы дверью".

По словам Бекки Ларок, владелицы и терапевта Becky Laroc Beauty & Aesthetics, существует общее заблуждение, что белые пятна на ногтях являются признаком дефицита кальция.

Она сказала: "Обычно недостаток кальция проявляется в очень слабых и / или мягких ногтях".

Но в некоторых случаях белые пятна могут быть признаком дефицита цинка.

Роксана посоветовала: "Стоит пройти тест на витамины ДНК, чтобы точно определить, в каких областях вам не хватает".

Параллельные белые линии, проходящие через ноготь, могут указывать на низкий уровень белка в крови.

Роксана предупредила: "Если вы заметили это, как можно скорее обратитесь к терапевту и следите за потреблением белка.

"Глубокие углубления, проходящие через ноготь по горизонтали, называются "линиями Бо" и часто являются симптомами неконтролируемого диабета, а также болезней, связанных с высокой температурой, таких как скарлатина, корь, эпидемический паротит и пневмония.

"Если вы заметили это, обратитесь к своему терапевту как можно скорее".

Роксана добавила: "Иногда на ногтях образуются безвредные вертикальные гребни, идущие от кутикулы до кончика ногтя.

"Эти вертикальные гребни становятся более заметными с возрастом, и не о чем беспокоиться.

"Тем не менее, важно обращать внимание на свои ногти, чтобы увидеть, действительно ли они меняются со временем, и всегда обращайтесь к своему терапевту, если вы обеспокоены".

Гребни на ногтях могут быть просто признаком старения, дефицита витаминов или обезвоживания, или же результатом такого состояния кожи, как сухость кожи или экзема.

По словам доктора Росс Перри из сети кожных клиник Cosmedics, небольшие выступы являются нормальным явлением и могут образовываться в процессе старения, когда рост клеток замедляется и уменьшается, поэтому с возрастом это может быть обычным явлением.

Он продолжил: "Факторы питания, такие как дефицит витаминов, таких как витамин А, или если в вашем организме мало белка или кальция, вы можете заметить гребни. Серьезный дефицит железа может также привести к образованию гребней и других изменений на ногтях".

Но он предупредил, что если гребни сопровождаются обесцвечиванием, это может быть вызвано заболеванием, и вам может потребоваться обратиться к врачу.