О какой болезни сигнализирует выпадение волос - ответ экспертов

О какой болезни сигнализирует выпадение волос / London Hair Transplant Clinic Follow / Flickr

Выпадение волос может обусловливаться негативным влиянием повышенного уровня сахара в крови ‒ одним из главных признаков диабета II типа. Об этом сообщает портал Greenpost со ссылкой на медиков

Развитие диабета II типа связано с нарушением выработки инсулина поджелудочной железой и неадекватной реакцией на этот гормон клеток организма. Их чувствительность к инсулину снижается, что позволяет сахару накапливаться в крови. Этот избыток сахара может способствовать повреждениям органов по всему телу, включая глаза, нервы, почки, а также кровеносные сосуды.

Именно с нарушениями, которые затрагивают сосудистую систему, специалисты связывают необычный, на первый взгляд, признак возможного диабета ‒ выпадение волос.

Далее ‒ диабет может привести к слишком высокому уровню сахара в крови, повреждает кровеносные сосуды. Это ограничивает кровообращение, в результате чего некоторые клетки получают меньше кислорода и питательных веществ, чем им необходимо. Подобный дефицит может негативно повлиять на нормальный цикл роста волосяных фолликулов и спровоцировать выпадение волос.

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