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Обезболивание: какие препараты нельзя принимать вместе

23 марта 2021, 20:12

Некоторые медикаменты могут вызывать разные симптомы, если их принимать вместе.

таблетки
В случае появления симптомов, стоит позвонить врачу / УНИАН

Аспирин может входить в состав некоторых средств от простуды и гриппа, поэтому вам нужно знать о его потенциальных побочных эффектах, если он вызывает неприятные ощущения с чем-то другим, что вы принимаете.

В частности, NHS выпустила предупреждение: "Не принимайте аспирин с ибупрофеном без консультации с врачом".

Аспирин и ибупрофен принадлежат к одной группе лекарств, известных как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), сообщает Express.co.uk.

В совокупности это увеличивает вероятность возникновения неприятных побочных эффектов, таких как боль в животе.

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В NHS продолжили: "Некоторые НПВП могут непредсказуемо реагировать с другими лекарствами. Это может повлиять на эффективность любого лекарства и увеличить риск побочных эффектов".

Прежде чем принимать ибупрофен, вам необходимо обратиться за медицинской помощью - к фармацевту или терапевту, если к вам относится любое из следующих действий:

  • Вы принимаете другой НПВП
  • Вы принимали аспирин или варфарин в низких дозах.
  • Вы принимаете циклоспорин - лекарство от артрита или язвенного колита.
  • Вы принимаете диуретики - используются для лечения высокого кровяного давления.

Ибупрофен может также взаимодействовать со следующими веществами:

  • Литий - принимается при биполярном расстройстве и депрессии.
  • Метотрексат - принимается при ревматоидном артрите.
  • СИОЗС, такие как циталопрам и прозак - антидепрессанты
  • Если вы приняли слишком много НПВП и чувствуете тошноту, сонливость или расстройство желудка, немедленно позвоните в скорую помощь.

Это может быть предупреждением о передозировке, которая может быть чрезвычайно опасной.

Если кто-то страдает судорогами, затрудненным дыханием или потерей сознания, вызовите скорую помощь.

Хотя аспирин обычно считается безопасным для использования, чтобы убедиться, что он вам подходит, вам необходимо сообщить фармацевту, если применимо какое-либо из следующих условий:

  • У вас в прошлом была аллергия на аспирин
  • У вас когда-либо была язва желудка
  • Недавно перенес инсульт
  • Высокое кровяное давление
  • Несварение
  • Астма или заболевание легких
  • Проблемы со свертываемостью крови
  • Подагра

Хотя прием аспирина вместе с ибупрофеном может быть небезопасным, считается безопасным принимать аспирин с парацетамолом или кодеином.

Кроме того, местные фармацевты могут сказать, что смешивать безопасно, а что нет. У некоторых людей может возникнуть неблагоприятная реакция на аспирин - без приема ибупрофена.

Немедленно обратитесь к врачу, если у вас появятся:

  • Красная, пузырчатая и шелушащаяся кожа
  • Кашель с кровью или кровью в моче, кале или рвоте
  • Желтая кожа или желтые белки глаз - это может быть признаком проблем с печенью.
  • Болезненные суставы на руках и ногах - это может быть признаком высокого уровня мочевой кислоты в крови.
  • Опухшие руки или ноги - это может быть признаком задержки воды.

По этой причине вы должны обсудить со своим фармацевтом, безопасно ли принимать какие-либо травяные или альтернативные средства во время приема аспирина.

Кроме того, также рекомендуется сообщить медицинским работникам, принимаете ли вы какие-либо витамины или добавки.

Хотя это может показаться принятием крайних мер предосторожности, лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.

здоровье
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