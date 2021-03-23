Обезболивание: какие препараты нельзя принимать вместе

В случае появления симптомов, стоит позвонить врачу / УНИАН

Аспирин может входить в состав некоторых средств от простуды и гриппа, поэтому вам нужно знать о его потенциальных побочных эффектах, если он вызывает неприятные ощущения с чем-то другим, что вы принимаете.

В частности, NHS выпустила предупреждение: "Не принимайте аспирин с ибупрофеном без консультации с врачом".

Аспирин и ибупрофен принадлежат к одной группе лекарств, известных как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), сообщает Express.co.uk.

В совокупности это увеличивает вероятность возникновения неприятных побочных эффектов, таких как боль в животе.

Читайте такжеОтравление детей таблетками: как обеспечить безопасность ребенка в Сети

В NHS продолжили: "Некоторые НПВП могут непредсказуемо реагировать с другими лекарствами. Это может повлиять на эффективность любого лекарства и увеличить риск побочных эффектов".

Прежде чем принимать ибупрофен, вам необходимо обратиться за медицинской помощью - к фармацевту или терапевту, если к вам относится любое из следующих действий:

Вы принимаете другой НПВП

Вы принимали аспирин или варфарин в низких дозах.

Вы принимаете циклоспорин - лекарство от артрита или язвенного колита.

Вы принимаете диуретики - используются для лечения высокого кровяного давления.

Ибупрофен может также взаимодействовать со следующими веществами:

Литий - принимается при биполярном расстройстве и депрессии.

Метотрексат - принимается при ревматоидном артрите.

СИОЗС, такие как циталопрам и прозак - антидепрессанты

Если вы приняли слишком много НПВП и чувствуете тошноту, сонливость или расстройство желудка, немедленно позвоните в скорую помощь.

Это может быть предупреждением о передозировке, которая может быть чрезвычайно опасной.

Если кто-то страдает судорогами, затрудненным дыханием или потерей сознания, вызовите скорую помощь.

Хотя аспирин обычно считается безопасным для использования, чтобы убедиться, что он вам подходит, вам необходимо сообщить фармацевту, если применимо какое-либо из следующих условий:

У вас в прошлом была аллергия на аспирин

У вас когда-либо была язва желудка

Недавно перенес инсульт

Высокое кровяное давление

Несварение

Астма или заболевание легких

Проблемы со свертываемостью крови

Подагра

Хотя прием аспирина вместе с ибупрофеном может быть небезопасным, считается безопасным принимать аспирин с парацетамолом или кодеином.

Кроме того, местные фармацевты могут сказать, что смешивать безопасно, а что нет. У некоторых людей может возникнуть неблагоприятная реакция на аспирин - без приема ибупрофена.

Немедленно обратитесь к врачу, если у вас появятся:

Красная, пузырчатая и шелушащаяся кожа

Кашель с кровью или кровью в моче, кале или рвоте

Желтая кожа или желтые белки глаз - это может быть признаком проблем с печенью.

Болезненные суставы на руках и ногах - это может быть признаком высокого уровня мочевой кислоты в крови.

Опухшие руки или ноги - это может быть признаком задержки воды.

По этой причине вы должны обсудить со своим фармацевтом, безопасно ли принимать какие-либо травяные или альтернативные средства во время приема аспирина.

Кроме того, также рекомендуется сообщить медицинским работникам, принимаете ли вы какие-либо витамины или добавки.

Хотя это может показаться принятием крайних мер предосторожности, лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.