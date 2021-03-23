Обезболивание: какие препараты нельзя принимать вместе

Некоторые медикаменты могут вызывать разные симптомы, если их принимать вместе.
Аспирин может входить в состав некоторых средств от простуды и гриппа, поэтому вам нужно знать о его потенциальных побочных эффектах, если он вызывает неприятные ощущения с чем-то другим, что вы принимаете.
В частности, NHS выпустила предупреждение: "Не принимайте аспирин с ибупрофеном без консультации с врачом".
Аспирин и ибупрофен принадлежат к одной группе лекарств, известных как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), сообщает Express.co.uk.
В совокупности это увеличивает вероятность возникновения неприятных побочных эффектов, таких как боль в животе.
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В NHS продолжили: "Некоторые НПВП могут непредсказуемо реагировать с другими лекарствами. Это может повлиять на эффективность любого лекарства и увеличить риск побочных эффектов".
Прежде чем принимать ибупрофен, вам необходимо обратиться за медицинской помощью - к фармацевту или терапевту, если к вам относится любое из следующих действий:
- Вы принимаете другой НПВП
- Вы принимали аспирин или варфарин в низких дозах.
- Вы принимаете циклоспорин - лекарство от артрита или язвенного колита.
- Вы принимаете диуретики - используются для лечения высокого кровяного давления.
Ибупрофен может также взаимодействовать со следующими веществами:
- Литий - принимается при биполярном расстройстве и депрессии.
- Метотрексат - принимается при ревматоидном артрите.
- СИОЗС, такие как циталопрам и прозак - антидепрессанты
- Если вы приняли слишком много НПВП и чувствуете тошноту, сонливость или расстройство желудка, немедленно позвоните в скорую помощь.
Это может быть предупреждением о передозировке, которая может быть чрезвычайно опасной.
Если кто-то страдает судорогами, затрудненным дыханием или потерей сознания, вызовите скорую помощь.
Хотя аспирин обычно считается безопасным для использования, чтобы убедиться, что он вам подходит, вам необходимо сообщить фармацевту, если применимо какое-либо из следующих условий:
- У вас в прошлом была аллергия на аспирин
- У вас когда-либо была язва желудка
- Недавно перенес инсульт
- Высокое кровяное давление
- Несварение
- Астма или заболевание легких
- Проблемы со свертываемостью крови
- Подагра
Хотя прием аспирина вместе с ибупрофеном может быть небезопасным, считается безопасным принимать аспирин с парацетамолом или кодеином.
Кроме того, местные фармацевты могут сказать, что смешивать безопасно, а что нет. У некоторых людей может возникнуть неблагоприятная реакция на аспирин - без приема ибупрофена.
Немедленно обратитесь к врачу, если у вас появятся:
- Красная, пузырчатая и шелушащаяся кожа
- Кашель с кровью или кровью в моче, кале или рвоте
- Желтая кожа или желтые белки глаз - это может быть признаком проблем с печенью.
- Болезненные суставы на руках и ногах - это может быть признаком высокого уровня мочевой кислоты в крови.
- Опухшие руки или ноги - это может быть признаком задержки воды.
По этой причине вы должны обсудить со своим фармацевтом, безопасно ли принимать какие-либо травяные или альтернативные средства во время приема аспирина.
Кроме того, также рекомендуется сообщить медицинским работникам, принимаете ли вы какие-либо витамины или добавки.
Хотя это может показаться принятием крайних мер предосторожности, лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.