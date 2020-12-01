Обезболивающая еда: эти продукты могут помочь при менструальной боли

Периодические спазмы возникают, когда клетки, выстилающие матку, разрушаются до того, как они выводятся во время менструации. / Pixabay

Менструальные спазмы могут быть ужасными и часто сопровождаться неприятными симптомами, такими как тошнота или вздутие живота.

Большинство людей тянутся за болеутоляющими или грелкой, когда наступают менструальные спазмы, но продукты, которые вы едите, также могут влиять на то, насколько сильны ваши спазмы. Многие продукты помогают облегчить судороги, а другие могут усугубить их.

Вот пять продуктов, которые могут помочь облегчить спазмы при месячных, и три, которых стоит избегать.

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Продукты, которые нужно есть при месячных

Периодические спазмы возникают, когда клетки, выстилающие матку, разрушаются до того, как они выводятся во время менструации. По мере разрушения эти клетки эндометрия выделяют воспалительные соединения, называемые простагландинами, которые заставляют мышцы матки сокращаться.

Эти мышечные сокращения - это то, что вы чувствуете, когда наступают менструальные спазмы. Но пища, которую вы едите, может облегчить судороги, предоставляя важные питательные вещества, которые снимают воспаление или останавливают эти сокращения мышц.

Такие продукты, как имбирь и куркума, быстро действуют на ваш организм, поэтому вам нужно есть их только во время менструации, чтобы облегчить спазмы. Но продукты с такими минералами, как магний или железо, работают лучше всего, если вы их регулярно употребляете в течение всего цикла, говорит Лиза Эндрюс, врач-диетолог, зарегистрированный диетолог из Огайо.

Вот как включить в свой рацион разные продукты, чтобы облегчить менструальные спазмы:

Зелень

Поскольку ваша кровь богата железом, когда вы теряете кровь во время менструации, ваше тело также теряет железо. Для женщин репродуктивного возраста потеря крови во время менструации является наиболее частой причиной дефицита железа.

Когда у вас низкий уровень железа, у вас более вероятно возникновение болезненных спазмов во время менструации, потому что железо помогает вашим эритроцитам доставлять кислород к вашим мышцам. Поэтому повышение уровня железа с помощью таких продуктов, как листовая зелень, особенно важно.

Некоторые из лучших зелени для повышения уровня железа:

Шпинат: 2,7 мг на 100 г, 15% от рекомендуемой суточной нормы (РСНП).

Швейцарский мангольд: 1,8 мг на 100 грамм, 10% от суточной нормы.

Кале: 1,7 мг на 100 грамм, 9% РСНП

Кроме того, по словам Эндрюса, листовая зелень богата фитохимическими веществами, которые входят в состав растений, которые могут уменьшить воспаление. Чтобы получить максимальную пользу от листовой зелени, вы должны регулярно есть ее на протяжении всего менструального цикла.

Имбирь

"Было обнаружено, что имбирный чай уменьшает спазмы в животе в первые несколько дней менструации, когда менструальные спазмы наиболее сильны", - говорит Эндрюс.

Это потому, что имбирь борется с воспалением, замедляя выработку организмом воспалительных химических веществ, таких как простагландины. Имбирь также может помочь уменьшить тошноту, которая иногда сопровождается спазмами во время менструации.

Вам не нужно есть имбирь в течение месяца - он понадобится вам только после начала менструации. Эндрюс рекомендует приготовить успокаивающий имбирный чай, взяв очищенный свежий имбирь и погрузив его в горячую воду с лимоном.

Омега-3 жирные кислоты

"Жирная рыба, такая как лосось или сардины, является хорошим источником омега-3-жирных кислот", - говорит Эндрюс. Исследования показывают, что жирные кислоты омега-3 могут помочь уменьшить боль при менструальных спазмах и могут даже работать лучше, чем ибупрофен.

Жирные кислоты омега-3 борются со спазмами, помогая нейтрализовать действие жирных кислот омега-6, которые могут вызывать воспаление и вызывать боль. Лучше всего, если вы будете употреблять его в пищу каждый день месяца, а не только во время менструации.

Если вы не едите рыбу, Эндрюс говорит, что грецкие орехи, семена чиа и молотое льняное семя являются хорошими веганскими источниками омега-3 жирных кислот.

Темный шоколад

Шоколад может помочь облегчить спазмы при месячных, но вопрос о том, какой шоколад вы покупаете, имеет значение. Небольшое исследование 2019 года показало, что темный шоколад помогает уменьшить спазмы, но молочный шоколад не действует.

Темный шоколад может помочь, потому что он содержит дозу магния. По словам Эндрюс, магний может уменьшить менструальные спазмы. Это потому, что магний может помочь расслабить мышцы матки и остановить болезненные сокращения.

Чтобы избавиться от спазмов, вам следует съесть всего несколько квадратов темного шоколада во время менструации.

Куркума

"Куркума, популярная желтая специя, используемая в индийской кухне, обладает противовоспалительными свойствами и может помочь при спазмах", - говорит Эндрюс.

У нас еще нет исследований о том, может ли куркума сама по себе лечить спазмы, но исследования показывают, что она может принести дополнительное облегчение, когда вы принимаете ее с другими лекарствами.

Небольшое исследование 2020 года показало, что куркума может помочь нестероидным противовоспалительным (НПВП) лекарствам, таким как мефенамовая кислота (Ponstel), работать лучше. Это связано с тем, что куркума усиливает противовоспалительное действие НПВП, делая их более эффективными при периодических спазмах.

Куркума также помогает расслабить мышцы и предотвратить болезненные сокращения матки. Вы можете добавлять куркуму в пищу в качестве специи или добавлять ее в имбирный чай всякий раз, когда у вас начинаются судороги.

Продукты, которых следует избегать

В то время как некоторые продукты могут помочь облегчить периодические спазмы, другие могут вызвать спазмы или сделать спазмы более болезненными. Вот некоторые из самых важных продуктов, которых следует избегать во время менструации.

Жирная пища

"Жирная пища, такая как жареная пища или мороженое, может инициировать химические реакции в организме, которые усиливают воспаление и боль", - говорит Эндрюс.

Отчасти это связано с тем, что употребление в пищу животных жиров и масел заставляет вас производить больше эстрогена, что, в свою очередь, заставляет вашу матку наращивать более толстые стенки. Из-за того, что во время менструации вы теряете более толстые стенки матки, у вас повышается риск возникновения судорог.

Кофеин и алкоголь

Вам также следует ограничить или избегать употребления кофеина и алкоголя до и во время менструации.

"Оба обладают мочегонным действием, а это значит, что они заставляют вас больше мочиться", - говорит Эндрюс. "Это может привести к обезвоживанию, выделению более густой менструальной крови и ухудшению судорог".