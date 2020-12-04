Обезболивающие: 5 основных видов и способы безопасного употребления

Некоторые обезболивающие могут подойти вам больше, чем другие / Globeandmail

Если вы испытываете головные боли, болезненные ощущения в мышцах, суставах или болезненные месячные, то обычно можно использовать безрецептурное обезболивающее. Популярные препараты под разными торговыми марками, могут быть эффективными для облегчения этой боли.

Тем не менее, некоторые обезболивающие могут подойти вам больше, чем другие, и все они имеют конкретные инструкции, которые необходимо тщательно соблюдать, чтобы принимать их безопасно. В более тяжелых случаях боли, например, после операций или травм, врач может также прописать рецептурное обезболивающее.

Вот все, что вам нужно знать о различных типах обезболивающих, отпускаемых без рецепта и по рецепту, и о том, как их безопасно и эффективно использовать.

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Ибупрофен

Ибупрофен - это нестероидное противовоспалительное средство (НПВП), которое действует путем ингибирования фермента циклооксигеназы (фермента ЦОГ). Это предотвращает образование простагландинов.

"Простагландины ответственны за воспалительные реакции в организме", - говорит Донна-Энн Томас, доктор медицины, анестезиолог и руководитель отдела обезболивающих. Блокируя простагландины, ибупрофен уменьшает воспаление и сопровождающую его боль.

По словам Томаса, подходящая доза для взрослых составляет 400 миллиграммов каждые четыре-шесть часов. Лекарство можно принимать от семи до 10 дней. Если вы чувствуете, что вам нужно принимать лекарство по истечении этого периода времени, вам следует обратиться к врачу и принимать лекарство только под его наблюдением, так как длительный прием ибупрофена может вызвать опасные побочные эффекты, такие как язвенная болезнь или почечная недостаточность.

Аспирин

Подобно ибупрофену, аспирин также является НПВП, который ингибирует фермент ЦОГ и предотвращает образование воспалительных простагландинов. Это уменьшает воспаление и боль.

Дозировка: подходящая доза для взрослых составляет 325 миллиграммов или 650 миллиграммов каждые четыре часа (одна или две обычные сильнодействующие таблетки) или 500 миллиграммов (дополнительная дозировка) каждые шесть часов, - говорит Томас. Как и ибупрофен, аспирин можно безопасно принимать кратковременно, от семи до 10 дней. Если вам нужно принимать его дольше, обратитесь к врачу, так как длительное использование может привести к вредным побочным эффектам, таким как язвенная болезнь или почечная недостаточность, как и у ибупрофена. Однако риск возникновения пептических язв выше при приеме аспирина.

Напроксен

Напроксен также относится к классу НПВП и действует так же, как ибупрофен и аспирин, ингибируя фермент ЦОГ и предотвращая образование простагландинов, уменьшая воспаление и боль.

По словам Томаса, подходящая доза для взрослых составляет 220 миллиграммов каждые восемь-12 часов. Так же, как ибупрофен и аспирин, напроксен следует принимать только кратковременно, в течение семи-десяти дней, если вы не находитесь под наблюдением врача и не получили соответствующих указаний. Поскольку это также НПВП, он сопряжен с теми же рисками долгосрочных побочных эффектов, что и аспирин и ибупрофен: пептические язвы и почечная недостаточность.

Ацетаминофен

Ацетаминофен, также иногда называемый парацетамолом, работает иначе, чем НПВП.

Томас говорит, что ацетаминофен - это лекарство центрального действия, то есть он действует в головном мозге, направляя болевые пути. Хотя точный механизм действия ацетаминофена не ясен исследователям, он может работать, подавляя путь ЦОГ в центральной нервной системе.

Дозирование: подходящая доза для взрослых составляет 325 миллиграммов (обычная сила) или 500 миллиграммов (дополнительная сила) каждые четыре-шесть часов, говорит Томас, и вы не должны превышать 3000 миллиграммов в день. Ацетаминофен можно безопасно принимать от семи до 10 дней без наблюдения врача. Если вам нужно принимать его дольше, обратитесь к врачу. Повреждение печени является основным риском при приеме ацетаминофена.

Обезболивающие по рецепту

Когда дело доходит до обезболивающих, отпускаемых по рецепту, наиболее распространены опиоиды. Натали Нойманн, доктор медицины, токсиколог Йельской медицины из отделения неотложной медицины, говорит, что некоторые обычно назначаемые опиоиды:

Кодеин

Гидрокодон

Морфий

Оксикодон

Эти препараты действуют совершенно по другому механизму, чем безрецептурные обезболивающие. По всему телу есть эндогенные опиоидные рецепторы. Томас говорит, что опиоиды взаимодействуют с этими рецепторами таким образом, что приводит к обезболиванию или облегчению боли.

"Одним словом, эндогенные опиоидные рецепторы - это просто группа рецепторов в организме человека. Обычно, когда агент связывается с этой группой рецепторов, боль уменьшается", - говорит Нойманн.

Нойманн говорит, что опиоиды чаще всего назначают для лечения боли при серьезных травмах или переломах, боли после операций и хронической боли для пациентов с раком.

Дозирование: Продолжительность лечения и дозировка опиоидов варьируется от человека к человеку в зависимости от состояния. Томас говорит, что основными рисками являются зависимость и передозировка, и сегодня опиоиды назначаются с осторожностью из-за их сильной зависимости.