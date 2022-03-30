Обезвоживание у ребенка и взрослого: как распознать и что делать

Что делать при обезвоживании организма / ​​​​​​depositphotos.com/

Вторжение России в Украину лишило многих людей бесперебойного доступа к источникам чистой воды. Это может спровоцировать опасное состояние организма – обезвоживание. Как распознать и как лечит обезвоживание в домашних условиях, разобрался Главред.

О том, как очистить источники непитьевой воды, читайте в материале: Когда нет доступа к питьевой воде: как обеззаразить воду – советы инфекциониста.

Обезвоживание симптомы

Обезвоживание организма наступает в случае потери более 10% воды. Это состояние приводит к сбоям работы органов и систем. При потере жидкости также меняется кислотно-щелочной баланс. У взрослых и детей обезвоживание может проявляться по-разному.

Основными симптомами обезвоживания у взрослых могут быть: сильная жажда, сухость во рту, бледная кожа, холодный пот, распухший язык, сонливость, пониженная температура, снижение объема мочи.

Тяжело переносят обезвоживание беременные и пожилые люди, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями сердца и почек. Усугубляет процесс обезвоживания рвота и диарея.

Обезвоживание у детей

Обезвоживание у детей развивается стремительно и может представлять угрозу для жизни. При наличии нижеперечисленных симптомов необходимо вызывать бригаду экстренной скорой помощи:

сильная жажда;

учащенное или слишком медленное дыхание;

плач без слез;

бледные кожные покровы;

частые позывы к мочеиспусканию;

слабость.

Первая помощь при обезвоживании

При подозрении на обезвоживание необходимо вызывать скорую. До приезда бригады необходимо давать человеку электролитный раствор (Регидрон, Смекта).

Важно: нельзя пить сразу много воды, это может вызвать рвоту и чревато большей потерей жидкости.

Можно приготовить электролитный раствор в домашних условиях. Для этого необходимо в литре воды растворить половину чайной ложки соды, столько же соли и 4 столовые ложки сахара. Раствор необходимо пить часто небольшими порциями.

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