Обезвоживание у ребенка и взрослого: как распознать и что делать

Для детей обезвоживание организма может быть смертельно опасным.
Вторжение России в Украину лишило многих людей бесперебойного доступа к источникам чистой воды. Это может спровоцировать опасное состояние организма – обезвоживание. Как распознать и как лечит обезвоживание в домашних условиях, разобрался Главред.
О том, как очистить источники непитьевой воды, читайте в материале: Когда нет доступа к питьевой воде: как обеззаразить воду – советы инфекциониста.
Обезвоживание симптомы
Обезвоживание организма наступает в случае потери более 10% воды. Это состояние приводит к сбоям работы органов и систем. При потере жидкости также меняется кислотно-щелочной баланс. У взрослых и детей обезвоживание может проявляться по-разному.
Основными симптомами обезвоживания у взрослых могут быть: сильная жажда, сухость во рту, бледная кожа, холодный пот, распухший язык, сонливость, пониженная температура, снижение объема мочи.
Тяжело переносят обезвоживание беременные и пожилые люди, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями сердца и почек. Усугубляет процесс обезвоживания рвота и диарея.
Обезвоживание у детей
Обезвоживание у детей развивается стремительно и может представлять угрозу для жизни. При наличии нижеперечисленных симптомов необходимо вызывать бригаду экстренной скорой помощи:
- сильная жажда;
- учащенное или слишком медленное дыхание;
- плач без слез;
- бледные кожные покровы;
- частые позывы к мочеиспусканию;
- слабость.
Первая помощь при обезвоживании
При подозрении на обезвоживание необходимо вызывать скорую. До приезда бригады необходимо давать человеку электролитный раствор (Регидрон, Смекта).
Важно: нельзя пить сразу много воды, это может вызвать рвоту и чревато большей потерей жидкости.
Можно приготовить электролитный раствор в домашних условиях. Для этого необходимо в литре воды растворить половину чайной ложки соды, столько же соли и 4 столовые ложки сахара. Раствор необходимо пить часто небольшими порциями.
Читайте также:
- Как обработать рану в домашних условиях – в случае обстрела или падения
- Первая помощь при ожогах – что категорически нельзя делать и когда звонить в скорую
- Каши, которые не нужно варить – 5 незаменимых круп военного положения
- Как уберечься от смога и дыма – советы, которые уберегут здоровье