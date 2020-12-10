Облепиха: уникальные преимущества для здоровья и побочные эффекты

В пищевых продуктах ягоды облепихи используются для приготовления желе, соков, пюре и соусов. / Pixabay

Облепиха - это растение. Листья, цветы, семена и плоды используются для изготовления лекарств.

Облепиха используется для лечения сердечных заболеваний, кожных заболеваний, отеков (воспалений) и других состояний, но нет убедительных научных доказательств, подтверждающих любое из этих применений.

В пищевых продуктах ягоды облепихи используются для приготовления желе, соков, пюре и соусов. В производстве облепиха используется в косметике и средствах против старения.

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Как это работает?

Облепиха содержит витамины A, B1, B2, B6, C и другие активные ингредиенты. Онf может иметь некоторую активность против язв желудка и кишечника, а также при симптомах изжоги.

Экзема (атопический дерматит). Ранние исследования показывают, что прием масла из мякоти облепихи внутрь в течение 4 месяцев улучшает состояние при атопическом дерматите. Однако масло семян облепихи, принимаемое внутрь, не оказывает такого эффекта. Кроме того, нанесение крема, содержащего 10% или 20% облепихи, на кожу в течение 4 недель, похоже, не улучшает симптомы атопического дерматита легкой или средней степени тяжести.

Сердечное заболевание. Исследования, проводимые в Китае, показывают, что прием определенного экстракта облепихи трижды внутрь в течение 6 недель снижает уровень холестерина, уменьшает боль в груди и улучшает работу сердца у людей с сердечными заболеваниями.

Длительное заболевание почек (хроническая болезнь почек или ХБП). Ранние исследования показывают, что ежедневный прием облепихового масла в течение 8 недель не помогает удалить продукты жизнедеятельности из крови и не предотвращает сухость во рту у людей, находящихся на диализе.

Рубцевание печени (цирроз). Ранние исследования показывают, что прием экстракта облепихи может снизить уровень ферментов печени и других химических веществ в крови, которые указывают на проблемы с печенью.

Простуда. Ранние исследования показывают, что употребление ягод облепихи в замороженном пюре в течение 90 дней не предотвращает простуду и не устраняет симптомы быстрее.

Инфекция пищеварительного тракта. Ранние исследования показывают, что употребление ягод облепихи в замороженном пюре в течение 90 дней не предотвращает инфекции пищеварительного тракта.

Сухой глаз. Некоторые ранние исследования показывают, что прием внутрь определенного продукта из облепихи уменьшает покраснение и жжение в глазах. Использование спрея для век, содержащего облепиху, помогает уменьшить ощущение сухости в глазах.

Несварение желудка (диспепсия). Ранние исследования показывают, что употребление облепихи может помочь регулировать аппетит у детей с функциональной диспепсией. Но облепиха, похоже, не улучшает скорость, с которой пища выходит из желудка в кишечник.

Высокий уровень холестерина или других жиров (липидов) в крови (гиперлипидемия). Употребление ягод или экстрактов облепихи может снизить уровень "плохого" холестерина и повысить уровень "хорошего" холестерина у людей с высоким уровнем холестерина или ожирением печени, не вызванным употреблением алкоголя. Но неясно, какая доза или состав облепихи лучше всего подходят.

Повышенное артериальное давление. Ранние исследования показывают, что прием облепихи внутрь на срок до 8 месяцев может снизить высокое кровяное давление так же, как и некоторые препараты для снижения кровяного давления.

Группа симптомов, указывающих на поражение почек (нефротический синдром). Ранние исследования показывают, что прием облепихи внутрь в дополнение к стандартному уходу помогает уменьшить отек, улучшить аппетит и уменьшить количество белка в моче у людей с нефротическим синдромом. Неясно, лучше ли эти улучшения с помощью облепихи плюс стандартный уход, чем то, что можно было бы достичь с помощью одного стандартного ухода.

Ожирение. Ранние данные показывают, что прием ягод облепихи, ягодного масла или экстракта ягод внутрь не снижает массу тела у женщин с избыточным весом или ожирением.

Чешуйчатая, зудящая кожа (псориаз). Ранние исследования показывают, что использование облепихового масла на коже помогает уменьшить шелушение кожи у людей с псориазом.

Побочные эффекты и безопасность

При приеме внутрь: плоды облепихи безопасны при употреблении в пищу. Плоды облепихи используют в джемах, пирогах, напитках и других продуктах. Масляный экстракт плодов и семян облепихи возможно безопасен при приеме внутрь в течение 90 дней. Недостаточно надежной информации, чтобы знать, безопасен ли лист облепихи или какие могут быть побочные эффекты.

При нанесении на кожу: недостаточно достоверной информации, чтобы знать, безопасна ли облепиха. У некоторых людей это может вызвать покраснение или зуд кожи.

Особые меры предосторожности и предупреждения: Беременность и кормление грудью: недостаточно достоверной информации, чтобы знать, безопасно ли использовать облепиху при беременности или кормлении грудью. Будьте осторожны и избегайте использования.

Дети: облепиха ВОЗМОЖНО БЕЗОПАСНА при пероральном применении в течение 6 недель у детей в возрасте 1-7 лет.

Нарушение свертываемости крови: облепиха может замедлять свертывание крови при приеме в качестве лекарства. Есть некоторые опасения, что это может увеличить риск синяков и кровотечений у людей с нарушениями свертываемости крови.

Низкое кровяное давление: облепиха может снизить кровяное давление при приеме в качестве лекарства. Теоретически прием облепихи может привести к слишком низкому кровяному давлению у людей с низким кровяным давлением.

Хирургия: облепиха может замедлить свертывание крови при приеме в качестве лекарства. Есть опасения, что это может вызвать дополнительное кровотечение во время и после операции. Прекратите употреблять облепиху как минимум за 2 недели до плановой операции.

Облепиха может замедлить свертывание крови. Прием облепихи вместе с лекарствами, которые также замедляют свертывание крови, может увеличить вероятность синяков и кровотечений.

Дозирование

Подходящая доза облепихи зависит от нескольких факторов, таких как возраст пользователя, состояние здоровья и ряд других условий. В настоящее время недостаточно научной информации, чтобы определить подходящий диапазон доз для облепихи.

Имейте в виду, что натуральные продукты не всегда безопасны, и их дозировка может иметь значение. Обязательно следуйте соответствующим указаниям на этикетках продуктов и проконсультируйтесь с фармацевтом, врачом или другим медицинским работником перед использованием.