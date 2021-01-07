Облетели как листья: топ-5 причин выпадения волос и облысения

Топ-5 причин выпадения волос и облысения/ Tricholog

Практически никому не хочется стать или полностью лысым, или совсем с залысинами.

Портал Greenpost опросил экспертов и те назвали самые популярные причины облысения. Всего их насчитывается несколько.

Низкая калорийность еды. Сниженная калорийность пищи может замедлить рост волос. Дело в том, что кератиноциты матрикса, из которых состоят волосы, имеют высокий уровень клеточного обмена. И, значит, могут выпадать, истончаться и ломаться. С этим чаще всего сталкиваются женщины и девушки, которые сидят на жестких диетах.

Чаще всего выпадение волос было связано с дефицитом витаминов группы В. Они необходимы для качественной работы волосяного фолликула. Это позволяет волосам оставаться красивыми и пышными. К примеру, недостаток витамина В12 приводит к нарушению всасывания железа, что провоцирует анемию. И недостаток железа в свою очередь влияет на рост волос.

Кроме того, железо является очень важным элементом в организме женщин. Его потери увеличиваются во время менструаций, родов и кормления грудью.

Также важен витамин D, поскольку он участвует в росте волосяных фолликулов.

Цинк полезен для качественного процесса регенерации кожи, ногтей, в работе сальных желез. Он помогает всасываться витамину Е, поддерживая концентрацию витамина в крови.

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