Облетели как листья: топ-5 причин выпадения волос и облысения

Специалисты объяснили, что за напасти угрожают волосяному покрову человека.
Практически никому не хочется стать или полностью лысым, или совсем с залысинами.
Портал Greenpost опросил экспертов и те назвали самые популярные причины облысения. Всего их насчитывается несколько.
Низкая калорийность еды. Сниженная калорийность пищи может замедлить рост волос. Дело в том, что кератиноциты матрикса, из которых состоят волосы, имеют высокий уровень клеточного обмена. И, значит, могут выпадать, истончаться и ломаться. С этим чаще всего сталкиваются женщины и девушки, которые сидят на жестких диетах.
Чаще всего выпадение волос было связано с дефицитом витаминов группы В. Они необходимы для качественной работы волосяного фолликула. Это позволяет волосам оставаться красивыми и пышными. К примеру, недостаток витамина В12 приводит к нарушению всасывания железа, что провоцирует анемию. И недостаток железа в свою очередь влияет на рост волос.
Кроме того, железо является очень важным элементом в организме женщин. Его потери увеличиваются во время менструаций, родов и кормления грудью.
Также важен витамин D, поскольку он участвует в росте волосяных фолликулов.
Цинк полезен для качественного процесса регенерации кожи, ногтей, в работе сальных желез. Он помогает всасываться витамину Е, поддерживая концентрацию витамина в крови.
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Облысение - ранее Главред сообщал:
- Ученые установили: главный фактор того, что волосы активно выпадают - нехватка гормона, который называется дигидротестостерон (ДГТ). И они составили топ-3 продуктов, которые помогут избежать облысения
- До того американские исследователи установили, что китайский коронавирус боится грязных и немытых волос.