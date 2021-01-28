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Обнаружен фрукт, который поможет при язве желудка

28 января 2021, 18:37

Полифенолы играют роль "в предотвращении язвенной болезни желудка.

Боль
Полифенолы играют роль "в предотвращении язвенной болезни желудка / Pixabay

Боль, вызванная язвой желудка, может распространяться от середины желудка до шеи, вниз по пупку и через спину. Это очень неприятно, но есть способ предотвратить развитие этого состояния.

Исследование, проведенное кафедрой фармакологии Хамдардского университета, Индия, изучило распространенное желудочно-кишечное расстройство. Обзор их академической литературы выявил положительные эффекты употребления полифенолов, содержащихся в яблоках.

Было отмечено, что полифенолы играют роль "в предотвращении язвенной болезни желудка".

"Полифенолы обладают рядом фармакологических свойств в области желудочно-кишечного тракта", - пояснил ведущий автор исследования.

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Например, они действуют как "антисекреторные, цито-защитные и антиоксидантные агенты. Полифенолы обладают "противояльцерогенным действием при хорошем уровне защиты желудка".

В основном это означает, что полифенолы помогают защитить желудок от развития язвы. Кроме того, "эти фенольные соединения могут быть альтернативой для лечения язвы желудка".

Хотя одним из основных лекарственных средств для лечения язвы желудка являются ингибиторы протонной помпы (ИПП), они могут иметь побочные эффекты.

"В последние годы была проведена обширная работа над лекарственными травами, чтобы выяснить их потенциальную эффективность в профилактике или лечении язвенной болезни", - пояснили исследователи.

И на сегодняшний день потребление полифенолов и их противоязвенные свойства "широко подтверждены".

Они защищают желудок, успокаивая свободные радикалы, увеличивают выработку слизи в желудке и останавливают рост бактерий Helicobacter pylori (H.pylori).

Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила, что бактерии H.pylori живут в слизистой оболочке желудка и могут так ее раздражать.

Те, кто уязвим для бактерий H.pylori, больше подвержены риску того, что желудочная кислота повредит их внутренности.

Институт питания Йенского университета в Германии заявил: "Яблоки являются одним из важнейших фруктовых источников полифенольных соединений в диете западных стран. В яблоках есть пять основных групп полифенольных соединений:

  • Флаванолы
  • Фенольные кислоты
  • Дигидрохалконы
  • Антоцианы

Продукты, богатые полифенолами, включают фрукты, овощи, бобовые, орехи и семена.

В частности, как указывает MedicineNet, мощные полифенолы содержатся в:

  • Яблоках
  • Абрикосах
  • Семенах фиолетового винограда
  • Грушах
  • Гранатах
  • Вишнях
  • Клубнике
  • Сливах

Овощи, богатые полифенолами, включают:

  • Брокколи
  • Морковь
  • Спаржа
  • Салат
  • Шпинат
  • Лук-шалот

Что касается бобовых, полифенолами богаты:

  • Черные бобы
  • Тофу
  • Соя
  • Белые бобы

Орехи и семена, которые могут помочь предотвратить и лечить язву желудка, включают:

  • Миндаль
  • Грецкие орехи
  • Фундук
  • Орехи пекан
  • Кунжут
  • Семена льна

Зерновые, такие как овес и рожь, а также травы и специи также являются хорошими источниками полифенолов.

Примеры включают: корицу, тмин, базилик, петрушку, розмарин, куркуму и тимьян.

здоровье язва желудка
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