Обнаружена новая польза кофе для здоровья человека

В чем польза кофе для здоровья / Flickr / Matt Ward

Употребление кофе очень благоприятно сказывается в лечении некоторых заболеваний - к такому выводу пришли исследователи, сообщает Zdorivia.

В международном исследовании ученых из Португальского университета и университета Бонна говорится, что кофеин блокирует особенный рецептор и снижает симптомы стресса. Такая эффективность гарантирована, если выпивать не менее четырех чашек кофе в день.

Доказано, что те, кто пьет кофе регулярно на 20% реже страдают от депрессий.

По данным исследователей из Университета Балтимора, регулярное употребление кофе улучшает долговременную память. А поскольку кофе снижает отложение белка в головном мозге, особенно это касается людей с риском развития деменции и болезни Альцгеймера.

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Специалисты исследовательского института в Монреале утверждают, что кофе помогает снять тремор, а также помогает при различных заболеваниях сердца. Людям с проблемами сердечно-сосудистой системы также рекомендуется выпивать от трех до пяти чашек кофе в день. Кроме того, в кофе содержатся антиоксидантны, поэтому он обладает противовоспалительным качествами.

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