"Обошла индейку": назван главный плюс курятины

Куриное филе имеет более выигрышные позиции по важному показателю, чем индейка, поделилась врач / Reuters

Российский терапевт, диетолог и кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева сказала, что полезнее – курица или индейка.

Мясо курицы и индейки почти не имеет отличий по количеству питательных веществ и немного отличается калорийностью, рассказала врач радио Sputnik.

Собеседница отметила, что филе курицы имеет более выигрышные позиции по незаменимым аминокислотам – веществам, которые человек должен получать с пищей.

"По основным питательным веществам – белки, жиры, углеводы – разницы практически нет, по калорийности тоже разницы почти нет, лишь незначительная, в 20-30 килокалорий. По витаминам и минеральным веществам разницы тоже нет…", – сказала медик.

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