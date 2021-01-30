"Обошла индейку": назван главный плюс курятины

Между куриным мясом и индейкой есть одно важное отличие, сообщила врач.
Российский терапевт, диетолог и кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева сказала, что полезнее – курица или индейка.
Мясо курицы и индейки почти не имеет отличий по количеству питательных веществ и немного отличается калорийностью, рассказала врач радио Sputnik.
Собеседница отметила, что филе курицы имеет более выигрышные позиции по незаменимым аминокислотам – веществам, которые человек должен получать с пищей.
"По основным питательным веществам – белки, жиры, углеводы – разницы практически нет, по калорийности тоже разницы почти нет, лишь незначительная, в 20-30 килокалорий. По витаминам и минеральным веществам разницы тоже нет…", – сказала медик.
Калорийность курятины и индюшки – что нужно знать
- В куриной грудке содержится около 113 ккал, 23 г белка, 2 г жиров и 0,4 г углеводов, сообщает calorizator.ru.
- Грудка индейки содержит около 84 ккал, 19 г белка и 0,7 г жиров.
Автор: Екатерина Присяжнюк