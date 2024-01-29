"Обратитесь к специалисту": врач назвала 4 запаха тела, которые нельзя игнорировать

Если неприятный запах не проходит - нужно обязательно проверится, говорит врач.

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Врач назвала 4 запаха тела, которые нельзя игнорировать / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay.com

Запах тела может сигнализировать о проблемах со здоровьем, особенно если он сохраняется или имеет специфический запах.

Доктор Джен Кодл, семейный врач из США, дает совет на своем канале TikTok.

Неприятный запах изо рта

Если неприятный запах изо рта не проходит после чистки зубов, его не следует игнорировать, предупредила доктор Кодл.

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"Мы задаемся вопросом, есть ли у кого-то плохая гигиена полости рта, но правда в том, что неприятный запах изо рта, который не проходит, на самом деле может быть вызван другими вещами - едким рефлюксом или хроническими инфекциями носовых пазух, сухостью во рту, недостаточной выработкой слюны, некоторыми лекарствами или другими состояниями. Обратитесь к врачу, если у вас есть неприятный запах изо рта, который просто не проходит", - советует врач.

Рыбный запах из влагалища

Несмотря на то, что это звучит странно, говорит доктор Кодл, этот запах требует оценки вашим врачом.

"Если у вас есть рыбный запах, вы не должны и не должны игнорировать его, потому что у вас может быть бактериальный вагиноз", - предупреждает врач.

"Это чрезмерный рост плохих бактерий. Хорошие и плохие бактерии, они как бы тусуются, но плохие бактерии могут захватить вещи и вызвать инфекцию, которую нужно лечить и которую можно лечить", - пояснила эксперт.

Дурно пахнущая моча

Дурно пахнущая моча может сигнализировать об инфекции мочевыводящих путей (ИМП). ИМП поражают мочевыводящие пути, включая мочевой пузырь (цистит), мочеиспускательный канал (уретрит) или почки (инфекция почек).

"Это касается как мужчин, так и женщин. Если ваша моча странно пахнет, проверьте ее", - говорит врач.

Запах из раны

"Если у вас есть рана или порез где-либо на теле, и это странно пахнет, я беспокоюсь, что это может быть инфекция", — сказала доктор Кодл.

Смотрите видео о том, какие запахи тела нельзя игнорировать:

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