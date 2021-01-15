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Очаг повреждений: топ-3 самых травмоопасных секс-поз

15 января 2021, 02:00

Порой занятия сексом несут довольно-таки большую угрозу для тела.

Секс
Топ-3 самых травмоопасных секс-поз / Точка нет

Секс ‒ штука очень приятная, но порой весьма травмоопасная.

Портал Sexbox опросил экспертов и те составили топ-3 секс-поз, которые несут опасность для здоровья.

Поза №1. Стойкий оловянный солдатик.

Мужчина стоит, держа за талию женщину, которая плотно обхватывает его бедра ногами. Мужчина совершает фрикции, подбрасывания партнершу вверх-вниз. Опасность такой позы в том, что есть высокий риск получения травмы спины. Причем рискуют тут и мужчина, и женщина.

Поза №2. Неправильная наездница.

Девушка садится на мужчину сверху, сгибая свои ноги в коленях. Она максимально отклоняется назад. При такой позе эрегированный член отклоняется вниз, что создает дополнительное напряжение на соответствующую группу мышц. В результате пенис может утратить способность стоять прямо. И даже в возбужденном состоянии всегда будет смотреть вниз.

Поза №3. Голый повар.

Девушка сидит на столе с широко раздвинутыми ногами. Мужчина встает перед ней на цыпочки и совершает фрикции. При энергичных движениях пенис нередко полностью выскальзывает из влагалища и либои упирается в твердую столешницу, либо лобок партнерши. В этом случае, если мужчина всем весом подастся вперед, то избежать разрыва пещеристого тела пениса вряд ли удастся.

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Напомним, ранее сообщалось:

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