Очень непростая ситуация: врач развеял главный миф о температуре больше 37

Врач развеял главный миф о температуре больше 37/ УНИАН

Есть у людей стойкое убеждение ‒ температуру тела от 37 до 38 градусов по шкале Цельсия не нужно сбивать лекарствами (мол, иммунитет сам справится с вирусом).

Как заявил известный израильский врач-анестезиолог Борис Бриль в комментарии порталу Обозреватель, такое убеждение ‒ чистой воды заблуждение. "У вас до сих пор рассказывают, что не нужно снижать температуру. Но после 37 уже надо сразу снижать", – подчеркнул он.

По словам Бриля, в организме запускается множество процессов, которые ему не нужны либо прямо вредят.

"Выработка иммунных комплексов гораздо выше при повышенной температуре. При повышенной температуре происходит множество процессов. Протекает вазоконстрикция [сужение просвета в кровеносных сосудах, – Главред), запускаются компенсаторные процессы. Они не нужны", – сказал медик.

Бриль также отметил, что заявления врачей ‒ мол, не нужно сбивать температуру больше 37 ‒ давно опровергнуты.

"Лет 80 назад это считалось правдой. Но нет ни одного научного доказательства этой теории", – подытожил врач.

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