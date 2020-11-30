Очень непростая ситуация: врач развеял главный миф о температуре больше 37

Врач-анестезиолог Борис Бриль дал большой комментарий по поводу известного заблужения насчет температуры.
Есть у людей стойкое убеждение ‒ температуру тела от 37 до 38 градусов по шкале Цельсия не нужно сбивать лекарствами (мол, иммунитет сам справится с вирусом).
Как заявил известный израильский врач-анестезиолог Борис Бриль в комментарии порталу Обозреватель, такое убеждение ‒ чистой воды заблуждение. "У вас до сих пор рассказывают, что не нужно снижать температуру. Но после 37 уже надо сразу снижать", – подчеркнул он.
По словам Бриля, в организме запускается множество процессов, которые ему не нужны либо прямо вредят.
"Выработка иммунных комплексов гораздо выше при повышенной температуре. При повышенной температуре происходит множество процессов. Протекает вазоконстрикция [сужение просвета в кровеносных сосудах, – Главред), запускаются компенсаторные процессы. Они не нужны", – сказал медик.
Бриль также отметил, что заявления врачей ‒ мол, не нужно сбивать температуру больше 37 ‒ давно опровергнуты.
"Лет 80 назад это считалось правдой. Но нет ни одного научного доказательства этой теории", – подытожил врач.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Борис Бриль утверждал - карантин выходного дня является неэффективным и не имеет никакого смысла, поскольку большая часть заражений COVID-19 происходит в рабочие дни.
- Кроме того, существует категория людей, которые не болеют коронавирусом (даже после тесного общения с инфицированным человеком). Чаще всего это люди, которые часто путешествовали, либо часто болели простудными заболеваниями.