Очень опасно: что произойдет с организмом, если полностью отказаться от хлеба

Самым полезным считается цельнозерновой хлеб с отрубями и клетчаткой.
Диетолог и эндокринолог Алена Барредо рассказала, какие изменения произойдут в организме, если исключить из рациона хлеб всех всех видов.
"Хлеб - это быстрый углевод, который негативно влияет на углеводный обмен и вызывает инсулинорезистентность. При отказе от хлеба у человека уменьшится инсулин, глюкоза и нормализуется углеводный и липидный обмен", - говорит специалист.
По ее словам, снизятся триглицериды и плохие фракции холестерина.
"В кишечнике замедлится рост патогенных бактерий и грибов, что даст рост содружественной микробиоте", - заявила диетолог.
Какой хлеб самый полезный
Cпециалист также добавила, что самым полезным считается цельнозерновой хлеб с отрубями и клетчаткой, поскольку он будет "самым нейтральным из всех видов хлеба, которые повышают инсулин и глюкозу".
Читайте также:
- Цены на хлеб взлетят: эксперт предупредил о рекордном подорожании
- 35 гривен за буханку: в Украине взлетят цены на хлеб
- Хлеб по 40 гривен за буханку: украинцев предупредили о рекордном подорожании