Очень опасно: что произойдет с организмом, если полностью отказаться от хлеба

Чем опасен отказ от хлеба / pixabay

Диетолог и эндокринолог Алена Барредо рассказала, какие изменения произойдут в организме, если исключить из рациона хлеб всех всех видов.

"Хлеб - это быстрый углевод, который негативно влияет на углеводный обмен и вызывает инсулинорезистентность. При отказе от хлеба у человека уменьшится инсулин, глюкоза и нормализуется углеводный и липидный обмен", - говорит специалист.

По ее словам, снизятся триглицериды и плохие фракции холестерина.

"В кишечнике замедлится рост патогенных бактерий и грибов, что даст рост содружественной микробиоте", - заявила диетолог.

Какой хлеб самый полезный

Cпециалист также добавила, что самым полезным считается цельнозерновой хлеб с отрубями и клетчаткой, поскольку он будет "самым нейтральным из всех видов хлеба, которые повышают инсулин и глюкозу".

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