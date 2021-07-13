Очки или линзы: плюсы и минусы для здоровья глаз

Очки сидят на переносице человека и не касаются глаз, а контактные линзы - прямо на глазах. / Pixabay

У людей с проблемами зрения есть множество способов исправить свое зрение и улучшить здоровье глаз. Многие люди выбирают контактные линзы или очки, потому что они простые и быстрые. Однако также доступны хирургические варианты.

В этой статье сравниваются контактные линзы и очки, их плюсы и минусы, а также какие факторы следует учитывать при выборе очков.

Сходства

Очки и контактные линзы могут помочь исправить проблемы со зрением или аномалии рефракции, в том числе:

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миопия (близорукость)

дальнозоркость (дальнозоркость)

пресбиопия (возрастные изменения зрения)

астигматизм (искаженное зрение)

Очки сидят на переносице человека и не касаются глаз, а контактные линзы - прямо на глазах. Пользователи могут менять контактные линзы ежедневно или носить их более длительное время, прежде чем снимать их для чистки. Однако более длительное ношение контактных линз может увеличить риск глазных инфекций.

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Отличается ли рецепт на контактные линзы от рецепта на очки?

Поскольку очки сидят немного подальше от глаза, а контактные линзы - прямо на глазу, рецепты для каждого из них разные. Людям, которые хотят использовать как очки, так и контактные линзы, потребуется два рецепта. Офтальмолог может измерить рецепт на оба препарата во время комплексного обследования глаз.

Однако окулисту также необходимо измерить кривизну и ширину глаза, чтобы убедиться, что контактные линзы подходят правильно.

Людям, у которых есть рецепты на контактные линзы и очки, необходимо регулярно обновлять их. Тем не менее, тем, кто носит контактные линзы, потребуется ежегодная проверка зрения у окулиста, офтальмолога или оптометриста, тогда как людям, которые носят очки, может не понадобиться продлевать рецепт или проходить проверку зрения так часто, как это.

Что касается выбора, владельцы очков могут выбирать из множества вариантов, включая материал линз и оправы, размер оправы, стиль и цвет. Они также могут выбрать линзы, которые темнеют на солнечном свете, или выбрать покрытие, защищающее глаза от бликов во время использования компьютера.

Пользователи контактных линз могут выбирать между повседневными линзами, контактами для длительного ношения, жесткими и мягкими линзами или даже тонированными линзами, чтобы изменить цвет их радужной оболочки.

Примерно 90% людей, пользующихся контактными линзами, выбирают мягкие контактные линзы. Однако глазной врач может порекомендовать жесткие линзы людям с астигматизмом или состоянием, называемым кератоконусом. Это потому, что эти условия вызывают неравномерность роговицы. Жесткие линзы могут исправить это, чтобы улучшить четкость зрения.

Плюсы и минусы контактных линз

Американская академия офтальмологии (AAO) рекомендует тем, кто носит контактные линзы, подумать о переходе на очки во время пандемии коронавируса. Хотя нет никаких доказательств того, что они подвержены большему риску развития заболевания, люди, носящие контактные линзы, чаще касаются глаз. Новый коронавирус может распространяться через глаза, поэтому защита их очками может помочь предотвратить заражение.

Плюсы:

Контактные линзы могут исправить и улучшить зрение, не влияя на внешний вид.

Они являются хорошим выбором для занятий спортом и других мероприятий на свежем воздухе.

Их удобно носить, их легко надевать и снимать, и пользователи могут быстро адаптироваться к их ношению.

Пользователи могут носить их до 7 дней без снятия, в то время как некоторые одобренные линзы подходят до 30 дней.

Пользователи могут утилизировать ежедневные контактные линзы, не беспокоясь о их правильной очистке.

Контактные линзы не влияют на периферическое зрение, как очки.

Линзы не запотевают и не пачкаются, что ухудшает зрение.

Они могут повысить самооценку владельца.

Минусы:

Примерно у 1 из 500 пользователей контактных линз ежегодно развивается серьезная глазная инфекция, ведущая к слепоте.

Люди, которые спят в контактных линзах, могут подвергаться значительно большему риску заражения.

Неправильная чистка и гигиена могут вызвать глазные инфекции, раздражение и воспаление.

Они могут раздражать людей с сухими или чувствительными глазами.

Контактные линзы требуют более частых проверок и продления рецептов.

Мусор может иногда попадать под линзу в глаз.

В конечном итоге они могут быть дороже, чем очки.

Плюсы и минусы очков

Плюсы и минусы ношения очков могут включать:

Плюсы:

Это быстрый, простой и относительно дешевый способ улучшить зрение.

Пользователям не нужно прикасаться к глазам, поэтому они реже страдают от глазных инфекций, чем те, кто носит контактные линзы.

Существует множество вариантов оправ и стилей на выбор, поэтому владельцы могут изменять свой внешний вид по своему желанию.

Они не нуждаются в таком уходе и чистке, как контактные линзы.

Солнцезащитные очки по рецепту могут защитить пользователей от вредных ультрафиолетовых лучей.

Защитные покрытия также могут помочь избежать перенапряжения глаз при работе с компьютером.

Минусы:

Очки могут влиять на периферическое зрение или блокировать его.

Они могут быть повреждены или утеряны.

Некоторым людям просто не нравится, как они выглядят в очках.

Линзы могут запотевать и загрязняться при занятиях спортом или на открытом воздухе.

Модные дизайнерские оправы могут стоить дорого.

Что выбрать?

Многие люди носят очки или контактные линзы, чтобы улучшить свое зрение. Данные свидетельствуют о том, что примерно 164 миллиона человек в США носят очки, а около 45 миллионов человек носят контактные линзы.

Выбирая между ними, люди могут учитывать свой образ жизни, увлечения, комфорт и стоимость. Например, контактные линзы легче носить, когда вы ведете активный образ жизни, и они не затуманиваются, но с большей вероятностью могут вызвать глазные инфекции. Очки обычно дешевле и их легче носить, но человек может их сломать или потерять.

В качестве альтернативы, хотя это может быть самый дорогой вариант, при желании люди могут чередовать очки и контактные линзы. Это также может быть целесообразно, чтобы позволить контактным пользователям перерыв в контактах или на время, когда они не могут носить контакты.