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Очки или контактные линзы: что лучше для здоровья глаз

25 января 2021, 10:36

Вот список плюсов и минусов как контактных линз, так и очков, который поможет вам решить, что подходит именно вам.

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Вот список плюсов и минусов как контактных линз, так и очков, который поможет вам решить, что подходит именно вам/Pixabay

Контакты и очки используются для коррекции зрения людей с такими заболеваниями глаз, как астигматизм, близорукость и дальнозоркость.

Хотя в таких случаях чаще всего используются очки, контактные линзы уже давно рекламируются как удобная и эффективная альтернатива.

Вот список плюсов и минусов как контактных линз, так и очков, который поможет вам решить, что подходит именно вам.

Плюсы и минусы очков

Очки - наиболее распространенный вариант, используемый для исправления таких проблем со зрением, как астигматизм, близорукость и дальнозоркость.

Обычно они состоят из оправы и стеклянной или пластиковой линзы. Линза может быть либо вогнутой, что обычно используется для коррекции близорукости, либо выпуклой, которая обычно используется для коррекции дальнозоркости. Она также может быть цилиндрической, что используется при астигматизме.

Вот плюсы и минусы ношения очков.

Плюсы очков

За ними легко ухаживать: для ухода за очками вам просто нужно хранить их в футляре, когда вы ими не пользуетесь, и время от времени протирать линзы. Они не нуждаются в особом уходе, чтобы сделать их пригодными для использования вами.

Они просты в использовании: дизайн очков делает их удобными, особенно для детей.

Они могут быть рентабельными: стоимость очков по рецепту может быть высокой в ​​зависимости от того, какие оправы, линзы и другие характеристики вы выберете. Однако их часто можно носить годами, не меняя при необходимости. Вы также можете выбрать более дешевые варианты оправ и линз, если у вас ограниченный бюджет.

Минусы очков

Их не всегда удобно носить: некоторым людям неудобно носить очки каждый день, особенно тем, кто ведет активный образ жизни или много занимается спортом. Ношение очков в холодную или сырую погоду также может быть неудобным, поскольку они могут запотевать и намокать.Они могут искажать периферическое зрение: некоторые люди сообщают, что у них нечеткое зрение или им трудно сосредоточиться на объектах, когда они начинают носить очки. Это потому, что, в отличие от контактных линз, очки могут искажать периферийное зрение.

Они могут быть громоздкими: люди, у которых есть очень строгие предписания, обнаруживают, что их очки могут быть громоздкими и иногда непривлекательными, потому что им нужны более толстые линзы и прочная оправа для поддержки линз.

Плюсы и минусы контактных линз

Контактные линзы - это тонкие изогнутые пластиковые диски, которые надеваются прямо на роговицу. Они могут быть как жесткими, так и мягкими, хотя более популярны мягкие контактные линзы.

Мягкие контактные линзы состоят из мягкого и гибкого пластика, который может впитывать воду и плесень в соответствии с формой вашего глаза. Они больше, чем жесткие контактные линзы, и могут удобно закрывать глаза. Их размер дает им преимущество перед жесткими линзами, которые меньше по размеру и могут выпасть из глаза.

Есть много вариантов мягких контактных линз, в том числе:

Контактные линзы для повседневного ношения, которые можно использовать в течение дня, а затем выбросить.

Ежемесячные контактные линзы, которые вы можете носить в течение тридцати дней, но их нужно снимать перед сном каждую ночь.

Линзы длительного ношения, в которых вы можете спать и оставлять на глазах до недели. Однако это может повысить риск заражения.

Жесткие контактные линзы - это жесткие газопроницаемые (RGP) линзы или обычные жесткие линзы (PMMA). Эти типы линз обеспечивают более четкое зрение людям с неравномерно изогнутой роговицей. Однако это самый неудобный тип контактных линз, потому что они уменьшают количество кислорода, который попадает в глаза, вызывая сухость. Но RGP реже вызывает сухость, чем линзы из PMMA.

По сравнению с очками у контактных линз есть плюсы и минусы:

Плюсы контактных линз

Они невидимы: человеку практически невозможно узнать, что вы носите контактные линзы. Особенно, если они прозрачные или соответствуют вашему исходному цвету глаз. "Контактные линзы дают владельцу более естественное ощущение, поскольку его зрение никоим образом не ограничивается, а линзы движутся вместе с вашим глазом", - говорит Маргарет Лю, доктор медицины, клинический профессор офтальмологии в Калифорнийском Тихоокеанском медицинском центре и медицинский директор Центр хирургии Pacific Vision.

Они идеально подходят для людей, ведущих активный образ жизни: контактные линзы удобнее для людей, ведущих очень активный образ жизни. В отличие от очков, вы можете с легкостью заниматься спортом и заниматься спортом.

Они дают вам полный обзор: контакты имеют форму кривизны вашего глаза. Это помогает предоставить пользователю более широкое поле зрения и вызывает меньше искажений, чем иногда бывает в очках.

Их можно носить практически всегда: в отличие от очков, контактные линзы не запотевают в холодную погоду и не покрываются грязью.

Минусы контактных линз

Очень важно соблюдать осторожность при ежедневном уходе за контактами, чтобы предотвратить инфекции. Большинство линз необходимо чистить ежедневно и хранить должным образом и осторожно, чтобы не заразиться глазной инфекцией. При неправильном обращении с контактами вы можете занести в глаз бактерии, которые могут вызвать такие осложнения, как ссадины роговицы и неоваскуляризация - состояние, которое вызывает рост новых кровеносных сосудов в роговице и вызывает покраснение глаз.

Их бывает сложно вставить: у некоторых людей, особенно тех, кто впервые использует контактные линзы, могут возникнуть проблемы с их вставкой в ​​глаза. Брезгливые люди также могут не захотеть надевать контактные линзы.

Они могут быть дорогими: линзы необходимо часто менять, что в долгосрочной перспективе может сделать их дороже, чем очки.

Они могут высушить глаза: контактные линзы сушат глаза некоторых людей. Хотя глазные капли могут помочь в этом, необходимость использовать глазные капли каждый раз, когда вы надеваете контактные линзы, может быть довольно неудобной. "Чрезмерное использование контактных линз может привести к непереносимости из-за симптомов песчанистости или сухости", - говорит Лю.

Что выбрать: контакты или очки?

"Поскольку и у линз, и у очков есть свои плюсы и минусы, лучший общий вариант полностью зависит от человека и его образа жизни", - говорит Лю.

Хотя очки могут быть более дешевым и удобным вариантом для коррекции зрения, у контактных линз есть преимущества, которые нельзя игнорировать. Они ненавязчивы, дают полный обзор и являются отличным вариантом для людей, ведущих активный образ жизни.

Если вы предпочитаете контактные линзы, неплохо было бы также иметь пару очков, которые можно использовать, когда носить линзы неудобно.

Выбирая между контактными линзами и очками для вашего ребенка, важно тщательно взвесить все за и против каждого варианта.

"Поскольку контактные линзы требуют большего ухода, чтобы избежать серьезных глазных инфекций, важно спросить себя, готов ли ваш ребенок к этой ответственности", - говорит Лю. "Если ваш ребенок склонен к большей активности, контактные линзы, вероятно, подойдут лучше".

здоровье глаза
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