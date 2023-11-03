Одна привычка из жизни, которая может привести к серьезным проблемам со здоровьем: проверь себя

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Самая опасная привычка / Коллаж Главред, фото freepik, flickr (Anders Adermark)

Учитывая тревожную статистику, согласно которой каждый второй из нас в течение жизни имеет риск заболеть раком, жизненно важно сделать все возможное, чтобы защитить себя от этого смертельного заболевания.

Консультант-онколог из больниц Bedford и Addenbrooke's Роберт Томас провел исследование того, как образ жизни людей влияет на их здоровье и шансы на развитие серьезных заболеваний. Он выяснил, что одна из привычек, которой следует много людей, представляет огромный риск здоровья, пишет Mirror. Что это и как предотвратить болезни, читайте ниже.

Какая привычка самая опасная

Профессор Роберт Томас рассказал о простой привычке, которая может нанести серьезный ущерб нашему здоровью, а мы о ней и не подозреваем. Одна из них - употребление подгоревших тостов. Помимо того, что это довольно неприятный на вкус продукт, он также может повысить риск развития рака.

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"Это происходит потому, что при жарке или запекании крахмалистых или сахаристых продуктов (например, хлеба) при высоких температурах образуются токсичные соединения, называемые акриламидами, которые могут повреждать ДНК и со временем оказывать большую нагрузку на иммунную систему. И, как правило, чем темнее коричневый цвет хлеба, тем больше в нем акриламидов", - говорит специалист.

По этой причине он предостерегает от употребления большого количества жареных или печеных крахмалистых продуктов, поскольку со временем их воздействие может оказаться очень опасным. Даже если вы не едите подгоревшие тосты, вам может нравиться намазывать джем на хлеб по утрам, но и это, по мнению профессора Томаса, необходимо прекратить. Сахар напрямую связан с повышением риска развития рака, поэтому он предлагает заменить сладкое на авокадо, поскольку в нем много полезных жиров и он более сытный.

Советы о предотваращении онкологии от врача

Еще один простой, но жизненно важный совет, которым поделился Роберт Томас - обязательно чистить зубы каждый вечер. По его словам, более 60 исследований, проведенных во всем мире, связывают плохую гигиену зубов с раком полости рта и горла. Два недавних исследования показали, что ДНК, обнаруженная в кариозных полостях, также присутствует в генах рака кишечника.

Он также отметил, что, несмотря на наш страх перед солнечным облучением, на самом деле солнце нам необходимо, поскольку оно помогает предотвратить рак почек, предстательной железы, кишечника и даже кожи. Несмотря на то, что необходимо следить за тем, чтобы не обгореть, наш организм использует витамин D, который мы получаем от солнца, для замедления роста и распространения рака.

Он привел данные исследования, в котором участвовали люди с меланомой, которым было рекомендовано избегать солнца. Оказалось, что у тех, кто игнорировал эти рекомендации, риск распространения заболевания на другие части тела был ниже.

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