Одышка и головокружение: названы причины

одышка и головокружение могут указывать на серьезные, даже опасные для жизни состояния / pixabay.com

Есть несколько возможных причин одышки и головокружения, например астма, стресс и анемия. Не все эти причины требуют обращения в больницу.

Однако одышка и головокружение могут указывать на серьезные, даже опасные для жизни состояния, такие как сердечный приступ или сгусток крови в артериях легких.

Головокружение включает в себя различные ощущения, такие как головокружение и предобморочное состояние.

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Человеку с головокружением может казаться, что комната вращается вокруг него. Они также могут чувствовать себя неуравновешенными или неустойчивыми.

Пресинкоп - это ощущение дурноты или головокружения. Человек с предобморочным состоянием может чувствовать, что вот-вот потеряет сознание. Они также могут испытывать слабость, тошноту или нечеткость зрения.

Врач должен оценить любое новое состояние, касающееся одышки. Человек может обратиться к врачу, чтобы узнать, нужно ли ему обращаться в отделение неотложной помощи.

В этой статье Medical News Today пишет, почему человек может испытывать одышку и головокружение.

Когда обращаться за неотложной помощью

Одышка и головокружение могут возникать вместе с симптомами следующих неотложных медицинских состояний:

Сердечный приступ: это вызывает дискомфортное давление, ощущение сдавливания или боль в груди.

Легочная эмболия: вызывает боль в груди, которая усиливается при дыхании или распространяется на шею, плечо или руку.

Анафилаксия: это может вызвать покраснение и зуд на коже, отек языка или горла и низкое кровяное давление.

Людям следует позвонить в скорую или обратиться в ближайшее отделение неотложной помощи, если они или кто-то из них испытывает эти симптомы.

Условия, влияющие на легкие

Следующие состояния влияют на легкие и могут вызвать у человека одышку и головокружение.

COVID-19

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечают, что одышка является одним из симптомов COVID-19, заболевания, которое возникает из-за тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусом 2 (SARS-CoV-2).

В исследовании 2020 года исследователи из Китая сообщили о головокружении и головной боли как о двух наиболее распространенных неврологических симптомах среди 214 человек с COVID-19.

У большинства людей симптомы появляются через 2–14 дней после контакта с SARS-CoV-2.

Другие признаки и симптомы, на которые следует обратить внимание, включают:

озноб или жар

кашель

усталость

мышечные боли

тошнота

рвота

понос

новая потеря обоняния или вкуса

Астма

Астма относится к хроническому воспалению дыхательных путей.

Она ограничивает поток воздуха в легкие и из них. У людей с астмой во время приступа астмы могут возникнуть следующие симптомы:

затрудненное дыхание или одышка

кашель

хрипы

стеснение в груди

головокружение

Различные факторы могут вызвать приступ астмы, в том числе:

упражнения или другие тяжелые физические нагрузки

аллергены, такие как перхоть и пыльца

плесень

табачный дым

пылевые клещи

химикаты

Национальный институт сердца, легких и крови отмечает, что люди могут испытывать более сильные симптомы астмы в разное время в течение дня, например, утром или ночью.

Астма - хроническое заболевание. В результате любому, кто страдает астмой, необходимо будет следовать плану лечения, разработанному врачом.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) относится к прогрессирующим заболеваниям легких, вызывающим проблемы с дыханием. ХОБЛ включает хронический бронхит и эмфизему.

ХОБЛ снижает приток воздуха к легким и от них, что снижает уровень кислорода в крови.

Низкий уровень кислорода в крови может привести к головокружению, одышке и головной боли.

Другие симптомы ХОБЛ включают:

постоянный кашель с выделением слизи

хрипы при дыхании

стеснение в груди

быстрое сердцебиение

губы и ногти становятся синими или серыми

Острое сердечно-сосудистое заболевание

Сердечный приступ или инфаркт миокарда возникает, когда часть сердца не получает достаточно богатой кислородом крови.

Это может произойти, если на стенках артерий накапливается бляшка или если коронарная артерия внезапно сжимается, ограничивая приток крови к сердцу.

Основным симптомом сердечного приступа является боль в груди, которая ощущается как дискомфортное давление или ощущение сдавливания в груди. Боль в груди может распространяться на плечи, шею или челюсть.

Люди также могут чувствовать головокружение или слабость.

Другие признаки сердечного приступа включают: