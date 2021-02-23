УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Одышка и головокружение: названы причины

23 февраля 2021, 19:04

Одышка и головокружение могут указывать на серьезные, даже опасные для жизни состояния.

головокружение
одышка и головокружение могут указывать на серьезные, даже опасные для жизни состояния / pixabay.com

Есть несколько возможных причин одышки и головокружения, например астма, стресс и анемия. Не все эти причины требуют обращения в больницу.

Однако одышка и головокружение могут указывать на серьезные, даже опасные для жизни состояния, такие как сердечный приступ или сгусток крови в артериях легких.

Головокружение включает в себя различные ощущения, такие как головокружение и предобморочное состояние.

Читайте такжеВрач рассказал, что вызывает одышку при ходьбе

Человеку с головокружением может казаться, что комната вращается вокруг него. Они также могут чувствовать себя неуравновешенными или неустойчивыми.

Пресинкоп - это ощущение дурноты или головокружения. Человек с предобморочным состоянием может чувствовать, что вот-вот потеряет сознание. Они также могут испытывать слабость, тошноту или нечеткость зрения.

Врач должен оценить любое новое состояние, касающееся одышки. Человек может обратиться к врачу, чтобы узнать, нужно ли ему обращаться в отделение неотложной помощи.

В этой статье Medical News Today пишет, почему человек может испытывать одышку и головокружение.

Когда обращаться за неотложной помощью

Одышка и головокружение могут возникать вместе с симптомами следующих неотложных медицинских состояний:

Сердечный приступ: это вызывает дискомфортное давление, ощущение сдавливания или боль в груди.

Легочная эмболия: вызывает боль в груди, которая усиливается при дыхании или распространяется на шею, плечо или руку.

Анафилаксия: это может вызвать покраснение и зуд на коже, отек языка или горла и низкое кровяное давление.

Людям следует позвонить в скорую или обратиться в ближайшее отделение неотложной помощи, если они или кто-то из них испытывает эти симптомы.

Условия, влияющие на легкие

Следующие состояния влияют на легкие и могут вызвать у человека одышку и головокружение.

COVID-19

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечают, что одышка является одним из симптомов COVID-19, заболевания, которое возникает из-за тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусом 2 (SARS-CoV-2).

В исследовании 2020 года исследователи из Китая сообщили о головокружении и головной боли как о двух наиболее распространенных неврологических симптомах среди 214 человек с COVID-19.

У большинства людей симптомы появляются через 2–14 дней после контакта с SARS-CoV-2.

Другие признаки и симптомы, на которые следует обратить внимание, включают:

  • озноб или жар
  • кашель
  • усталость
  • мышечные боли
  • тошнота
  • рвота
  • понос
  • новая потеря обоняния или вкуса

Астма

Астма относится к хроническому воспалению дыхательных путей.

Она ограничивает поток воздуха в легкие и из них. У людей с астмой во время приступа астмы могут возникнуть следующие симптомы:

  • затрудненное дыхание или одышка
  • кашель
  • хрипы
  • стеснение в груди
  • головокружение

Различные факторы могут вызвать приступ астмы, в том числе:

  • упражнения или другие тяжелые физические нагрузки
  • аллергены, такие как перхоть и пыльца
  • плесень
  • табачный дым
  • пылевые клещи
  • химикаты

Национальный институт сердца, легких и крови отмечает, что люди могут испытывать более сильные симптомы астмы в разное время в течение дня, например, утром или ночью.

Астма - хроническое заболевание. В результате любому, кто страдает астмой, необходимо будет следовать плану лечения, разработанному врачом.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) относится к прогрессирующим заболеваниям легких, вызывающим проблемы с дыханием. ХОБЛ включает хронический бронхит и эмфизему.

ХОБЛ снижает приток воздуха к легким и от них, что снижает уровень кислорода в крови.

Низкий уровень кислорода в крови может привести к головокружению, одышке и головной боли.

Другие симптомы ХОБЛ включают:

  • постоянный кашель с выделением слизи
  • хрипы при дыхании
  • стеснение в груди
  • быстрое сердцебиение
  • губы и ногти становятся синими или серыми

Острое сердечно-сосудистое заболевание

Сердечный приступ или инфаркт миокарда возникает, когда часть сердца не получает достаточно богатой кислородом крови.

Это может произойти, если на стенках артерий накапливается бляшка или если коронарная артерия внезапно сжимается, ограничивая приток крови к сердцу.

Основным симптомом сердечного приступа является боль в груди, которая ощущается как дискомфортное давление или ощущение сдавливания в груди. Боль в груди может распространяться на плечи, шею или челюсть.

Люди также могут чувствовать головокружение или слабость.

Другие признаки сердечного приступа включают:

  • одышка
  • внезапная усталость
  • тошнота или рвота

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Одышка и головокружение: названы причины». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Токсичный органичный яд: медик объяснила опасность любимого славянского гарнираТоксичный органичный яд: медик объяснила опасность любимого славянского гарнира Ученые из Японии назвали сок, который снижает артериальное давлениеУченые из Японии назвали сок, который снижает артериальное давление Магнитные бури с 23 февраля атакуют сосуды: как пережить страданияМагнитные бури с 23 февраля атакуют сосуды: как пережить страдания Ученые изменили норму артериального давления для женщинУченые изменили норму артериального давления для женщин Полезные бутерброды: диетолог назвала ингредиенты и главные правилаПолезные бутерброды: диетолог назвала ингредиенты и главные правила
Следующий материал

Последние новости

20:08
Выяснились подробности подготовки телефонной беседы Зеленского с Байденом
20:02
Родственник Елизаветы II сел в тюрму за сексуальное насилие
19:36
В Украине стремительно ухудшается ситуация с COVID-19: в больницах скоро не хватит коек Видео
19:31
Украина в ООН назвала условие решения военного конфликта на Донбассе Видео
19:25
Жена Монатика похвалилась потрясающими ножками на пляжном фото
Реклама
19:04
Одышка и головокружение: названы причины Видео
19:03
Опасный челлендж: в Донецкой области школьница наглоталась таблеток Видео
18:41
У Кравчука рассказали о новой тактике России и эскалации на Донбассе Видео
18:33
Гороскоп на 24 февраля для всех: защита свыше, притяжение удачи и одиночество Видео
18:28
В Нацбанке озвучили главные условия предоставления очередного транша МВФ Видео
18:23
Вакцина от коронавируса дает долгий иммунитет – но есть "но" Видео
17:50
"Трибуна революции": учительница прыгнула на парту, рассказывая о Евромайдане Видео
17:47
Вслед за "золотыми" яйцами в Украине подорожает молоко Видео
17:30
Кабмин временно назначил главу Госкосмоса: что о нем известно Видео
17:27
Появились подробности съемок сериала по игре Twisted Metal
17:03
Из-за санкций против Медведчука в Украине подорожает топливо – эксперт Видео
16:40
Как варить пшеничную кашу: самый простой рецепт Видео
16:31
Назвали дату и место похорон актрисы Екатерины Градовой
16:23
Северный поток-2 остался без мощной поддержки из-за санкций США Видео
16:15
Чат с экс-замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгием Тукой
Реклама
16:08
В моде потрясающее окрашивание волос шатуш, или поцелуй солнца Фото Видео
15:56
Адаптивный карантин возвращается: названы "красные" и "оранжевые" области Украины
15:53
Цену засекретили, но колоть начинают: анонсирован старт COVID-вакцинации Видео
15:52
Позитив признался, что оказался в смертельной опасности на съемках
15:31
В России произошел взрыв на газопроводе: режим ЧС и проблема с транзитом Видео
15:30
Стало известно, кто станет хранителем "трубы Медведчука" Видео
15:21
Магнитные бури с 23 февраля атакуют сосуды: как пережить страдания Видео
15:04
Во Львове сожгли шины и дрались с полицией из-за бизнеса Козака Видео
14:33
Климатолог предупредила украинцев об аномальном лете Видео
14:30
Россия забросила на Донбасс партию вооруженных снайперов - Минобороны Видео
14:22
От +15 до -17 и снег: синоптик дала прогноз погоды на завтра Видео
13:50
Настя Каменских без макияжа поразила поклонников и анонсировала новый клип Видео
13:29
Журналист назвал время снятия санкций ЕС с Табачника и Арбузова Видео
13:14
Рада вернула полномочия исполняющим обязанности министров
13:09
СМИ раскрыли подробности старта вакцинации в Украине Видео
13:05
Поздравления на День Галины 2021 – открытки фееричные и нежные тексты
12:57
Алина Гросу подогрела слухи о романе с Романом Полянским Видео
12:52
Биткоин за сутки подешевел на рекордную сумму Видео
12:35
Кабмин перенес дату начала выплат пенсионерам старше 75 лет Видео
12:32
В Одессе радикалы подрались с полицией после приговора Стерненко Видео
Реклама
12:24
С Днем ангела, Валентина! Как красиво поздравить Валю с именинами
12:17
Скандальная дочь Юэна МакГрегора показала грудь на провокационных фото
12:08
На Буковине из-за коронавируса на две недели усилили карантин Видео
12:00
Гороскоп на 23 февраля для всех: одна успешная сфера и новый пост Видео
11:33
Мика Ньютон поборола рак и призналась, что это не первый случай в ее семье Видео
11:18
В Украину наконец доставили первую вакцину от коронавируса Видео
11:05
У Зеленского назвали причину угрозы роспуска Рады
10:39
Виктор Павлик и Катерина Репяхова раскрыли пол ребенка трогательным видео Видео
10:39
Санкции против Медведчука: последствия для Зеленского, Украины и России
10:30
Зеленский упростил работу украинским фермерам Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять