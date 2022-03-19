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Огнестрельное ранение – первая помощь пострадавшему в условиях войны

19 марта 2022, 15:19

Первая помощь при огнестрелах направлена на остановку кровотечения и накладывание повязки.

скорая помощь
Первая помощь при огнестрельном ранении / depositphotos.com/

Война в Украине принесла вероятность получения опасных травм, среди которых – ранения из различного оружия. Главред разобрался, какой должна быть первая помощь при огнестрельных ранениях.

О том, как себя вести в случае чрезвычайных ситуаций, читайте в материале: Правила поведения во время войны – это должен знать каждый украинец.

Первая помощь при огнестрельном ранении

Первое, что нужно сделать, это оценить обстановку вокруг и убедиться, что ситуация не представляет опасности для вас. Вызовите бригаду экстренной медицинской помощи – 103, даже если, на первый взгляд ранение небольшое. Внутренние повреждения могут представлять угрозу для жизни.

Огнестрельное ранение в голову

При огнестрельном ранении в голову практически всегда присутствует обильное кровотечение из-за того, что в голове много сосудов расположенных близко к коже.

  • Необходимо наложить на рану стерильную марлевую повязку и плотно ее зафиксировать.
  • Пострадавшего необходимо уложить на спину, чтобы плечи находились в приподнятом положении относительно тела.

Огнестрельное ранение в грудную клетку

  • Посадите пострадавшего и наклоните корпус в сторону ранения.
  • Закройте рану ладонью ли прпросите пострадавшего сделать это самостоятельно.
  • На рану необходимо наложить повязку, прикрыв ее воздухонепроницаемым материалом. Зафиксировать бинтом.

Огнестрельное ранение в живот

В данном случае первая помощь должна быть направления на остановку кровотечения.

  • Рану нужно очистить от крови и грязи.
  • Обработать края раны антисептиком.
  • Если внутренние органы выпали наружу, необходимо предотвратить их высыхание, накрыв влажной марлей и приложив холод.

Важно: ни в коем случае не давайте пострадавшему воду (только смачивать водой губы) и воздержитесь от введения обезболивающих препаратов.

При ранениях конечностей, поврежденную руку или ногу необходимо поднять, чтобы рана была выше уровня сердца. Поднимать конечности можно, если нет повреждений позвоночника. Если рана на боку, необходимо повернуть пострадавшего на здоровую сторону.

Если у раненого болевой шок необходимо накрыть его курткой или одеялом, разговаривайте с человеком, чтобы он находился в сознании. Если человек потерял сознание – нужно сделать искусственное дыхание.

Важно: не пытайтесь вытянуть пулю из тела. Этим можно поврежить внутренние органы.

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