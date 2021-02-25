Огурец: семь удивительных преимуществ для здоровья

Огурцы низкокалорийны и содержат большое количество воды и растворимой клетчатки / 1zoom.ru

Хотя обычно считается, что огурец - это овощ, на самом деле огурец - это фрукт.

Он богат полезными питательными веществами, а также некоторыми растительными соединениями и антиоксидантами, которые могут помочь лечить и даже предотвращать некоторые заболевания.

Кроме того, огурцы низкокалорийны и содержат большое количество воды и растворимой клетчатки, что делает их идеальными для увлажнения и снижения веса.

В этой статье Главред более подробно расскажет некоторые из основных преимуществ употребления огурца для здоровья.

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1. Он богат питательными веществами

Огурцы низкокалорийны, но содержат много важных витаминов и минералов, сообщает NutriData.

Один неочищенный сырой огурец весом 300 грамм содержит:

Калорийность: 45

Всего жиров: 0 грамм

Углеводы: 11 грамм

Белок: 2 грамма

Клетчатка: 2 грамма

Витамин C: 14% от РСНП (суточной нормы)

Витамин К: 62% от РСНП

Магний: 10% от РСНП

Калий: 13% от РСНП

Марганец: 12% от РСНП

Хотя типичный размер порции составляет около одной трети огурца, поэтому употребление стандартной порции обеспечит около одной трети перечисленных выше питательных веществ.

Кроме того, в огурцах много воды. Фактически, огурцы примерно на 96% состоят из воды.

Чтобы максимально увеличить содержание питательных веществ, огурцы следует есть неочищенными. Их кожура снижает количество клетчатки, а также некоторых витаминов и минералов.

Содержит антиоксиданты

Антиоксиданты - это молекулы, которые блокируют окисление - химическую реакцию, в результате которой образуются высокореактивные атомы с неспаренными электронами, известные как свободные радикалы.

Накопление этих вредных свободных радикалов может привести к нескольким типам хронических заболеваний, сказано в International Journal of Biomedical Science.

Фактически, окислительный стресс, вызванный свободными радикалами, был связан с раком, сердечными, легкими и аутоиммунными заболеваниями.

Фрукты и овощи, в том числе огурцы, особенно богаты полезными антиоксидантами, которые могут снизить риск этих состояний.

В одном исследовании в пробирке изучались антиоксидантные свойства огурцов и было обнаружено, что они содержат флавоноиды и дубильные вещества, которые представляют собой две группы соединений, которые особенно эффективны при блокировании вредных свободных радикалов.

Способствует увлажнению

Вода имеет решающее значение для функционирования вашего организма, играя множество важных ролей. Она участвует в таких процессах, как регулирование температуры и транспортировка отходов и питательных веществ.

Фактически, правильное увлажнение может повлиять на все, от физической работоспособности до метаболизма.

Хотя вы удовлетворяете большую часть своих потребностей в жидкости за счет питья воды или других жидкостей, некоторые люди могут получать до 40% от общего количества потребляемой воды с пищей.

В частности, фрукты и овощи могут быть хорошим источником воды в вашем рационе.

В одном исследовании был оценен статус гидратации и были собраны записи о питании 442 детей. Они обнаружили, что увеличение потребления фруктов и овощей было связано с улучшением состояния гидратации.

Поскольку огурцы примерно на 96% состоят из воды, они особенно эффективны для увлажнения и могут помочь вам удовлетворить ваши ежедневные потребности в жидкости.

Помогают похудеть

Огурцы потенциально могут помочь вам похудеть несколькими способами.

Прежде всего, они низкокалорийны.

Каждая порция на одну чашку (104 грамма) содержит всего 16 калорий, в то время как весь огурец содержит только 45 калорий.

Это означает, что вы можете есть много огурцов, не набирая лишних калорий, которые приводят к увеличению веса.

Огурцы могут добавить свежести и аромата в салаты, сэндвичи и гарниры, а также могут использоваться в качестве замены более калорийным альтернативам.

Кроме того, высокое содержание воды в огурцах также может помочь в похудении.

Может снизить уровень сахара в крови

Несколько исследований на животных и в пробирках показали, что огурцы могут помочь снизить уровень сахара в крови и предотвратить некоторые осложнения диабета.

В одном исследовании на животных изучалось влияние различных растений на уровень сахара в крови. Было показано, что огурцы эффективно снижают и контролируют уровень сахара в крови.

Другое исследование на животных вызывало диабет у мышей, а затем добавляло им экстракт кожуры огурца. Кожура огурца обратила вспять большинство изменений, связанных с диабетом, и вызвала снижение уровня сахара в крови.

Кроме того, одно исследование в пробирке показало, что огурцы могут быть эффективными для снижения окислительного стресса и предотвращения осложнений, связанных с диабетом.

Однако текущие данные ограничены исследованиями в пробирках и на животных. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, как огурцы могут влиять на уровень сахара в крови у людей.

Поможет в опорожнении

Употребление огурцов может помочь поддержать регулярное опорожнение кишечника.

Обезвоживание является основным фактором риска запора, поскольку оно может изменить водный баланс и затруднить отхождение стула.

Огурцы богаты водой и способствуют увлажнению. Сохранение гидратации может улучшить консистенцию стула, предотвратить запоры и помочь поддерживать регулярность.

Кроме того, огурцы содержат клетчатку, которая помогает регулировать стул.

В частности, пектин, тип растворимой клетчатки, содержащейся в огурцах, может помочь увеличить частоту опорожнения кишечника.

Легко добавить в свой рацион

Мягкие, с отчетливо свежим и освежающим вкусом, огурцы обычно используются в свежем или маринованном виде во всем, от салатов до сэндвичей.

Огурцы также часто едят сырыми в качестве низкокалорийной закуски или их можно сочетать с хумусом, оливковым маслом, солью или заправкой для салатов, чтобы добавить немного больше аромата.

Приложив немного творчества, огурцами можно наслаждаться разными способами.