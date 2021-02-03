Оливковое масло: 11 научно доказанных преимуществ для здоровья

Эксперты сходятся во мнении, что оливковое масло, особенно первого холодного отжима, полезно для здоровья./ Фото: zeusoll.ru

Воздействие на здоровье пищевых жиров являются спорными.

Однако эксперты сходятся во мнении, что оливковое масло, особенно первого холодного отжима, полезно для здоровья.

Вот 11 преимуществ оливкового масла для здоровья, подтвержденные научными исследованиями.

1. Оливковое масло богато полезными мононенасыщенными жирами.

Оливковое масло - это натуральное масло, получаемое из оливок, плодов оливкового дерева. Около 14% масла составляют насыщенные жиры, а 11% - полиненасыщенные, такие как жирные кислоты омега-6 и омега-3, сообщает NutritionData.

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Но преобладающей жирной кислотой в оливковом масле является мононенасыщенный жир, называемый олеиновой кислотой, который составляет 73% от общего содержания масла.

Исследования показывают, что олеиновая кислота уменьшает воспаление и может даже оказывать благотворное влияние на гены, связанные с раком, сообщается на сайте AHA Journals.

Мононенасыщенные жиры также довольно устойчивы к высокой температуре, что делает оливковое масло холодного отжима полезным для здоровья при приготовлении пищи.

2. Оливковое масло содержит большое количество антиоксидантов

Оливковое масло холодного отжима очень питательно. Помимо полезных жирных кислот, он содержит небольшое количество витаминов Е и К.

Но оливковое масло также богато мощными антиоксидантами. Эти антиоксиданты биологически активны и могут снизить риск хронических заболеваний.

Они также борются с воспалением и помогают защитить холестерин в крови от окисления - два преимущества, которые могут снизить риск сердечных заболеваний.

3. Оливковое масло обладает сильными противовоспалительными свойствами

Считается, что хроническое воспаление является ведущей причиной таких заболеваний, как рак, болезни сердца, метаболический синдром, диабет 2 типа, болезнь Альцгеймера, артрит и даже ожирение.

Оливковое масло первого отжима может уменьшить воспаление, что может быть одной из основных причин его пользы для здоровья.

Основные противовоспалительные эффекты опосредуются антиоксидантами. Ключевым среди них является олеокантал, который, как было показано, действует аналогично ибупрофену, противовоспалительному препарату.

По оценкам некоторых ученых, олеокантал в 3,4 столовых ложках (50 мл) оливкового масла первого отжима имеет такой же эффект, как и 10% -ная доза ибупрофена для взрослых.

Исследования также показывают, что олеиновая кислота, основная жирная кислота в оливковом масле, может снижать уровни важных воспалительных маркеров, таких как C-реактивный белок (CRP).

Одно исследование также показало, что антиоксиданты оливкового масла могут ингибировать некоторые гены и белки, вызывающие воспаление .

4. Оливковое масло может помочь предотвратить инсульт.

Инсульт вызван нарушением притока крови к мозгу из-за тромба или кровотечения. В развитых странах инсульт - вторая по частоте причина смерти сразу после болезней сердца.

Взаимосвязь между оливковым маслом и риском инсульта широко изучена.

Большой обзор исследований с участием 841 000 человек показал, что оливковое масло было единственным источником мононенасыщенных жиров, связанным со снижением риска инсульта и сердечных заболеваний.

В другом обзоре с участием 140 000 участников выяснилось, что у тех, кто употреблял оливковое масло, риск инсульта был намного ниже, чем у тех, кто этого не делал.

5. Оливковое масло защищает от болезней сердца.

Болезни сердца - самая частая причина смерти в мире.

Наблюдательные исследования, проведенные несколько десятилетий назад, показали, что сердечные заболевания менее распространены в странах Средиземноморья.

Взаимосвязь между оливковым маслом и риском инсульта широко изучена/Pixabay

Это привело к обширным исследованиям средиземноморской диеты, которая, как сейчас было показано, значительно снижает риск сердечных заболеваний.

Оливковое масло первого холодного отжима является одним из ключевых ингредиентов этой диеты, защищая от сердечных заболеваний несколькими способами.

Оно снижает воспаление, защищает "плохой" холестерин ЛПНП от окисления, улучшает слизистую оболочку ваших кровеносных сосудов и может помочь предотвратить чрезмерное свертывание крови.

Интересно, что оно также снижает кровяное давление, которое является одним из самых сильных факторов риска сердечных заболеваний и преждевременной смерти. В одном исследовании оливковое масло снизило потребность в лекарствах от кровяного давления на 48%.

Десятки, если не сотни, исследований показывают, что оливковое масло первого холодного отжима очень полезно для сердца.

Если у вас есть сердечные заболевания, семейная история сердечных заболеваний или любой другой серьезный фактор риска, вы можете включить в свой рацион большое количество оливкового масла первого отжима.

6. Оливковое масло не связано с увеличением веса и ожирением

Употребление чрезмерного количества жира вызывает увеличение веса.

Однако многочисленные исследования связывают средиземноморскую диету, богатую оливковым маслом, с благоприятным влиянием на массу тела, сообщается в NJ Journal of Nutrition.

В 30-месячном исследовании с участием более 7000 испанских студентов колледжей потребление большого количества оливкового масла не было связано с увеличением веса.

Кроме того, одно трехлетнее исследование с участием 187 участников показало, что диета, богатая оливковым маслом, связана с повышенным уровнем антиоксидантов в крови, а также с потерей веса.

7. Оливковое масло может бороться с болезнью Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера - самое распространенное нейродегенеративное состояние в мире.

Одна из ее ключевых особенностей - это накопление так называемых бета-амилоидных бляшек внутри клеток вашего мозга.

Одно исследование на мышах показало, что вещество в оливковом масле может помочь удалить эти бляшки.

Кроме того, исследование на людях показало, что средиземноморская диета, богатая оливковым маслом, улучшает функцию мозга.

Имейте в виду, что необходимы дополнительные исследования влияния оливкового масла на болезнь Альцгеймера.

8. Оливковое масло может снизить риск диабета 2 типа.

Оливковое масло обладает высокой защитой от диабета 2 типа.

Несколько исследований связали оливковое масло с положительным влиянием на уровень сахара в крови и чувствительность к инсулину.

Рандомизированное клиническое исследование с участием 418 здоровых людей недавно подтвердило защитные эффекты оливкового масла.

В этом исследовании средиземноморская диета, богатая оливковым маслом, снизила риск диабета 2 типа более чем на 40%.

9. Антиоксиданты оливкового масла обладают противораковыми свойствами

Рак - одна из самых частых причин смерти в мире.

Люди в странах Средиземноморья имеют более низкий риск некоторых видов рака, и многие исследователи считают, что причиной может быть оливковое масло.

Антиоксиданты в оливковом масле могут уменьшить окислительное повреждение из-за свободных радикалов, которые, как полагают, являются ведущей причиной рака.

Многие исследования в пробирках демонстрируют, что соединения в оливковом масле могут бороться с раковыми клетками.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, действительно ли оливковое масло снижает риск рака.

10. Оливковое масло может помочь в лечении ревматоидного артрита.

Ревматоидный артрит - аутоиммунное заболевание, характеризующееся деформацией и болезненностью суставов.

Хотя точная причина не совсем понятна, ваша иммунная система по ошибке атакует нормальные клетки.

Добавки оливкового масла, по-видимому, улучшают маркеры воспаления и снижают окислительный стресс у людей с ревматоидным артритом.

Оливковое масло кажется особенно полезным в сочетании с рыбьим жиром, источником противовоспалительных омега-3 жирных кислот.

В одном исследовании оливковое масло и рыбий жир значительно улучшили силу захвата рук, боль в суставах и утреннюю скованность у людей с ревматоидным артритом.

11. Оливковое масло обладает антибактериальными свойствами.

Оливковое масло содержит множество питательных веществ, которые могут подавлять или уничтожать вредные бактерии.

Одна из них - Helicobacter pylori, бактерия, которая живет в желудке и может вызывать язву желудка и рак желудка.

Исследования в пробирках показали, что оливковое масло первого холодного отжима борется с восемью штаммами этой бактерии, три из которых устойчивы к антибиотикам.

Исследование на людях показало, что 30 граммов оливкового масла первого отжима, принимаемого ежедневно, могут устранить инфекцию Helicobacter pylori у 10–40% людей всего за две недели.