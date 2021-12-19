Омикрон "сдуется" до вируса гриппа: Голубовская дала неожиданный прогноз

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Заслуженный врач Украины, инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени Богомольца Ольга Голубовская дала неожиданный прогноз распространения штамма коронавируса Омикрон.

Как подчеркнула она в комментарии УНН, штамм коронавируса Омикрон имеет все шансы перерасти в вирус гриппа.

Медик говорит, что с увеличением заразности этот возбудитель показывает снижение вирулентности.

"Мы очень все надеемся, что это и будет путь перехода в сезонное респираторное заболевание. То есть, он будет и как собственно говоря вирус гриппа, ускользать от предыдущих своих версий, но потеряет свою агрессивность и вирулентность, но тем не менее, я думаю группы риска всегда будут более уязвимыми", - добавила Голубовская.

Напомним, в Украине сообщили о первый выявленный случай заражения"Омикроном". Как отметил глава Минздрава Виктор Ляшко, человек, инфицированный этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов.

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