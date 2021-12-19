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Омикрон "сдуется" до вируса гриппа: Голубовская дала неожиданный прогноз

19 декабря 2021, 01:25
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С увеличением заразности возбудитель показывает снижение вирулентности, говорит Ольга Голубовская.

коронавирус
/ Фото Reuters

Заслуженный врач Украины, инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени Богомольца Ольга Голубовская дала неожиданный прогноз распространения штамма коронавируса Омикрон.

Как подчеркнула она в комментарии УНН, штамм коронавируса Омикрон имеет все шансы перерасти в вирус гриппа.

Медик говорит, что с увеличением заразности этот возбудитель показывает снижение вирулентности.

"Мы очень все надеемся, что это и будет путь перехода в сезонное респираторное заболевание. То есть, он будет и как собственно говоря вирус гриппа, ускользать от предыдущих своих версий, но потеряет свою агрессивность и вирулентность, но тем не менее, я думаю группы риска всегда будут более уязвимыми", - добавила Голубовская.

Напомним, в Украине сообщили о первый выявленный случай заражения"Омикроном". Как отметил глава Минздрава Виктор Ляшко, человек, инфицированный этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов.

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Ольга Голубовская

Украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни". Является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Автор более 200 научных работ.

viber
коронавирус Ольга Голубовская омикрон штамм Омикрон
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