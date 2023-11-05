Вы удивитесь насколько кофеин полезен: что будет с организмом, если 20 лет подряд пить чай и кофе

Как оказалось, польза кофе и чая есть, и это несмотря на то, что существует миф о вреде напитков.

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Влияние кофеина на организм / Коллаж Главред, фото flickr (agnieszka a, jen)

Нет сомнений в том, что в Украине очень любят чай и кофе. Они настолько прочно вошли в наш обиход, что не предложить кому-то чашку чего-нибудь горячего, когда он входит в наш дом, равносильно тому, чтобы попросить его уйти.

Однако если кто-либо когда-либо говорил, чтобы вы ограничили потребление кофеина, то вот вам отличная новость: вы можете смело и, может быть, немного самодовольно сообщить им, что на самом деле это очень полезно для здоровья, пишет Mirror.

Польза кофеина

Новое исследование показало, что ежедневное употребление кофе может предотвратить развитие немощности в пожилом возрасте, а предыдущие исследования показали, что оно может улучшить здоровье сердца, а также повысить общее самочувствие. Исследование, проведенное Национальным университетом Сингапура в течение 20 лет, позволило определить потребление кофеина и его влияние на 12 000 участников, находившихся на среднем этапе жизни в возрасте от 45 до 74 лет.

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Было обнаружено, что те, кто пил кофе и чай, имели значительно более высокую физическую работоспособность в конце жизни. Самым популярным кофеиносодержащим напитком среди участников исследования был кофе - его пили 84%. Меньшую группу составили любители чая: 12% из них предпочли различные сорта чая в качестве кофеиносодержащего напитка.

Среди любителей кофе, принявших участие в исследовании, 68,5% пьют его ежедневно, причем 52,9% из них выпивают одну чашку в день, 42,2% - от двух до трех чашек в день, а смелое меньшинство - 4,9% - четыре и более чашек кофе в день.

В целом исследование показало, что среди участников употребление кофе, черного или зеленого чая в середине жизни было независимо связано со значительным снижением вероятности физической слабости в конце жизни. Участники, выпивавшие четыре и более чашек кофе в день, имели значительно меньшую вероятность физической слабости в позднем возрасте по сравнению с теми, кто не пил кофе ежедневно.

Польза чая

Если вы не являетесь поклонником кофе, то и для вас есть хорошие новости: участники, регулярно употреблявшие чай, также продемонстрировали эти преимущества, причем более высокое потребление кофеина связано с более низкой вероятностью физической слабости, независимо от источника кофеина.

Предыдущие исследования показали, что кофе также может способствовать сохранению здоровья сердца: в одном из них было показано, что легкое или умеренное потребление кофе, которое считалось от одной до трех чашек в день, может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти.

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