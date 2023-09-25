Она нужна даже мужчинам: почему всем стоит начать принимать фолиевую кислоту прямо сейчас

Как часто вы слышали от врачей и в Интернете о пользе приема фолиевой кислоты? Если вы думаете, что кислоту нужно принимать только беременным, читайте статью ниже. Вы удивитесь, сколько пользы в ней и почему фолиеву кислоту стоит пить даже мужчинам.
Фолиевая кислота: польза
Фолиевая кислота представляет собой синтетическую версию фолата, который относится к группе витаминов B (витамин B9). Этот витамин необходим организму человека и активно участвует в важных биохимических процессах, взаимодействуя с другими витаминами группы B и минералами, такими как цинк и магний.
Эти процессы включают:
- Поддержание целостности клеточных мембран.
- Регуляцию деления клеток.
- Синтез красных и белых кровяных клеток.
- Детоксикацию организма.
- Управление балансом гормонов.
- Преобразование углеводов в энергию.
- Миелинизацию нервных волокон (недостаток фолата может привести к проблемам с координацией).
- Поддержание психического здоровья.
Фолиевая кислота необходима для поддержания иммунитета, здоровья сердечно-сосудистой системы и метаболизма, так как она влияет на синтез аминокислот. Этот витамин также укрепляет стенки сосудов и способствует нормальной функции сердца, что уменьшает риск инфаркта. Фолиевая кислота также важна для нормальной работы нервной системы, что в свою очередь влияет на психологическое состояние, концентрацию и работоспособность человека. Недостаток этого витамина может привести к увеличению риска развития опухолей, поэтому он важен для профилактики онкологических заболеваний.
Для чего фолиевая кислота женщинам
Фолиевую кислоту называют витамином, способствующим красоте и благополучию женщин. Этот витамин В9 привносит коже здоровый цвет и упругость, делает ногти крепкими и придает волосам блеск и объем. Для женщин фолиевая кислота играет ключевую роль в предотвращении фолиеводефицитной анемии, состояния, часто встречающегося среди женщин.
Для чего фолиевая кислота беременным? Фолиевая кислота необходима для нормального прохождения беременности и здорового развития плода. Она также помогает предотвратить послеродовую депрессию и обеспечивает молодых матерей защитой от этого недуга.
Фолиевая кислота остается важным элементом для здоровья женщин после 50. Она способствует снижению негативных проявлений менопаузы как на физическом, так и на психологическом уровне. Для женщин в зрелом возрасте роль в производстве красных кровяных клеток играет витамин В9, который обеспечивает организм все ткани организма необходимым кислородом. Недостаток фолиевой кислоты в этом возрасте может быть связан с трудностями усвоения белковой пищи.
Фолиевая кислота для мужчин
Витамин улучшает качество спермы, способствуя образованию высококачественных сперматозоидов с правильным набором хромосом. Это существенно снижает риск мужского бесплодия и вероятность возникновения врожденных аномалий у будущего ребенка, таких как синдром Дауна.
Фолиевая кислота может быть назначена для мужчин в следующих случаях:
- при бесплодии;
- в случае нарушений потенции;
- при задержке полового созревания (для стимуляции процесса спермогенеза);
- при наличии заболеваний нервной и сердечно-сосудистой системы.
Фолиевая кислота: как принимать
Согласно нормативно-директивным документам МОЗ Украины, фолиевую кислоту следует принимать внутрь после приема пищи.
Для лечебных целей дозировка фолиевой кислоты для взрослых обычно составляет 1-2 мг (1-2 таблетки) 1-3 раза в сутки, с максимальной суточной дозой в 5 мг (5 таблеток). Детям в возрасте от 3 лет, в зависимости от возраста и характера заболевания, обычно назначается 1 мг (1 таблетка) 1-2 раза в сутки, с максимальной суточной дозой в 2 мг (2 таблетки).
Обычно курс лечения длится 20-30 дней.
Беременным в первом триместре с пониженным уровнем гемоглобина рекомендуется принимать фолиевую кислоту в дозе 4 мг в день в сочетании с препаратами железа в течение 3 месяцев. Затем дозу фолиевой кислоты уменьшают до 4 мг 1 раз в неделю.
Применение лекарства запрещено детям в возрасте до 3 лет.
Обязательно перед приемом кислоты обратитесь к врачу, ведь самолечение может быть опасным для здоровья!
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