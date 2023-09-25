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Она нужна даже мужчинам: почему всем стоит начать принимать фолиевую кислоту прямо сейчас

Лидия Неплях
25 сентября 2023, 15:55 обновлено 25 сентября, 15:55
Рассказываем также, как правильно принимать фолиевую кислоту мужчинам и женщинам.
Для чего нужна фолиевая кислота
Для чего нужна фолиевая кислота / Коллаж Главред, фото flickr (Toni Blay, Global Panorama)

Как часто вы слышали от врачей и в Интернете о пользе приема фолиевой кислоты? Если вы думаете, что кислоту нужно принимать только беременным, читайте статью ниже. Вы удивитесь, сколько пользы в ней и почему фолиеву кислоту стоит пить даже мужчинам.

Фолиевая кислота: польза

Фолиевая кислота представляет собой синтетическую версию фолата, который относится к группе витаминов B (витамин B9). Этот витамин необходим организму человека и активно участвует в важных биохимических процессах, взаимодействуя с другими витаминами группы B и минералами, такими как цинк и магний.

Эти процессы включают:

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  • Поддержание целостности клеточных мембран.
  • Регуляцию деления клеток.
  • Синтез красных и белых кровяных клеток.
  • Детоксикацию организма.
  • Управление балансом гормонов.
  • Преобразование углеводов в энергию.
  • Миелинизацию нервных волокон (недостаток фолата может привести к проблемам с координацией).
  • Поддержание психического здоровья.

Фолиевая кислота необходима для поддержания иммунитета, здоровья сердечно-сосудистой системы и метаболизма, так как она влияет на синтез аминокислот. Этот витамин также укрепляет стенки сосудов и способствует нормальной функции сердца, что уменьшает риск инфаркта. Фолиевая кислота также важна для нормальной работы нервной системы, что в свою очередь влияет на психологическое состояние, концентрацию и работоспособность человека. Недостаток этого витамина может привести к увеличению риска развития опухолей, поэтому он важен для профилактики онкологических заболеваний.

Для чего фолиевая кислота женщинам

Фолиевую кислоту называют витамином, способствующим красоте и благополучию женщин. Этот витамин В9 привносит коже здоровый цвет и упругость, делает ногти крепкими и придает волосам блеск и объем. Для женщин фолиевая кислота играет ключевую роль в предотвращении фолиеводефицитной анемии, состояния, часто встречающегося среди женщин.

Для чего фолиевая кислота беременным? Фолиевая кислота необходима для нормального прохождения беременности и здорового развития плода. Она также помогает предотвратить послеродовую депрессию и обеспечивает молодых матерей защитой от этого недуга.

Фолиевая кислота остается важным элементом для здоровья женщин после 50. Она способствует снижению негативных проявлений менопаузы как на физическом, так и на психологическом уровне. Для женщин в зрелом возрасте роль в производстве красных кровяных клеток играет витамин В9, который обеспечивает организм все ткани организма необходимым кислородом. Недостаток фолиевой кислоты в этом возрасте может быть связан с трудностями усвоения белковой пищи.

Фолиевая кислота для мужчин

Витамин улучшает качество спермы, способствуя образованию высококачественных сперматозоидов с правильным набором хромосом. Это существенно снижает риск мужского бесплодия и вероятность возникновения врожденных аномалий у будущего ребенка, таких как синдром Дауна.

Фолиевая кислота может быть назначена для мужчин в следующих случаях:

  • при бесплодии;
  • в случае нарушений потенции;
  • при задержке полового созревания (для стимуляции процесса спермогенеза);
  • при наличии заболеваний нервной и сердечно-сосудистой системы.

Фолиевая кислота: как принимать

Согласно нормативно-директивным документам МОЗ Украины, фолиевую кислоту следует принимать внутрь после приема пищи.

Для лечебных целей дозировка фолиевой кислоты для взрослых обычно составляет 1-2 мг (1-2 таблетки) 1-3 раза в сутки, с максимальной суточной дозой в 5 мг (5 таблеток). Детям в возрасте от 3 лет, в зависимости от возраста и характера заболевания, обычно назначается 1 мг (1 таблетка) 1-2 раза в сутки, с максимальной суточной дозой в 2 мг (2 таблетки).

Обычно курс лечения длится 20-30 дней.

Беременным в первом триместре с пониженным уровнем гемоглобина рекомендуется принимать фолиевую кислоту в дозе 4 мг в день в сочетании с препаратами железа в течение 3 месяцев. Затем дозу фолиевой кислоты уменьшают до 4 мг 1 раз в неделю.

Применение лекарства запрещено детям в возрасте до 3 лет.

Обязательно перед приемом кислоты обратитесь к врачу, ведь самолечение может быть опасным для здоровья!

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