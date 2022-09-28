Она скажет спасибо: что нужно пить на ночь, чтобы очистить печень – топ-4 напитка

Напитки для здоровья печени.
Печень в организме человека главный "санитар". Она очищает тело и клетки от токсинов и вредных веществ и зачастую берет на себя основной удар.
Для нормального функционирования органа необходимо проводить регулярные чистки. И лучше всего с этим заданием справляются напитки, которые желательно употреблять на ночь.
О том, от каких продуктов стоит отказаться чтобы сохранить здоровье печени, читайте в материале: Нутрициолог перечислила самые вредные для печени продукты.
Понять, что печень "барахлит" и нуждается в детоксикации можно по следующим симптомам:
- проблемы с пищеварением;
- вздутие живота;
- ухудшение цвета лица и проблемы с кожей;
- набор веса;
- частые головные боли;
- перепады настроения и депрессивные состояния.
На ночное время приходится наиболее интенсивная работа печени. Поэтому для того, чтобы очистить орган и улучшить его функционирование напитки стоит употреблять перед сном.
Забота природы
Одним из самых полезных напитков для детокса печени станет ромашковый чай. В цветах ромашки содержатся вещества, которые обладают противовоспалительным эффектом и благоприятно влияют на работу печени. Кроме того, он поможет успокоиться и быстрее уснуть.
Для приготовления напитка нужно залить столовую ложку цветков ромашки и дать настояться 10 минут. Можно употреблять чай с медом и лимоном.
Чай с огоньком
Имбирь станет еще одним помощником, который сможет очистить печень и нормализировать отток желчи, ускорить жировой обмен и вывести токсины из организма. Лимон ускоряет обменные процессы в клетках печени и выводит холестерин. Имбирно-лимонный напиток не только согреет, но и приведет печень в порядок.
Чтобы приготовить напиток необходимо в 2 стакана кипящей воды добавить корень имбиря 2-3 см и 3 ломтика лимона. Проварить на медленном огне 10 минут, процедить и остудить.
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Полезный отвар
Отвар из овса поможет очистить печень и нормализировать обменные процессы. Он поможет восстановить работу органа после перенесенных заболеваний.
Для приготовления нужно промыть 2 стакана овса вместе с шелухой под проточной водой и поместив в термос, залить литром воды. Настаивать отвар нужно 12 часов. Принимать по 150 мл перед сном. Можно добавить мед.
Овощная бомба
Смузи со свеклой, яблоками и имбирем не только поможет очистить печень, но и придаст энергии и зарядит полезными витаминами.
Для приготовления нужно взять полстакана воды по 1 штуке небольшой свеклы и морковки, 2 зеленых яблока, пол лимона без кожуры и чайную ложку натертого свежего имбиря. Перемешать ингредиенты в блендере и пить перед сном.
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