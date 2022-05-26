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Опасная детская болезнь: в Минздраве рассказали, как защититься

26 мая 2022, 23:56

Если ребенок вовремя получил прививку от коклюша, то это заболевание протекает в легкой форме и быстро заканчивается выздоровлением.

Коклюш удетей - в чем главная опасность / Медиком

Коклюш - это заболевание дыхательных путей, которое передается воздушно-капельным путем при кашле или чихании, сообщает Министерство здравоохранения.

Очень часто коклюшем болеют дети до 5 лет. Если ребенок вовремя получил прививку от коклюша, то это заболевание протекает в легкой форме и быстро заканчивается выздоровлением.

Тяжелая форма болезни сейчас встречается у младенцев до года. Нередко коклюш осложняется такими заболеваниями, как двусторонняя пневмония, плеврит, острая дыхательная недостаточность, что может привести к гибели ребенка.

Какие признаки

Продолжительность периода, за который инкубируется коклюш у взрослых и детей, составляет 3-15 дней, средняя продолжительность периода инкубации - 5-8 дней.

Среди основных симптомов выделяют:

  • спазматический кашель (может длиться до 3 месяцев);
  • умеренный жар;
  • насморк.

Осложнение:

  • конвульсии;
  • пневмония (воспаление легких);
  • энцефалопатия (поражение головного мозга);
  • апноэ (прекращение дыхательных движений).

Как защититься

Единственная надежная защита - вакцинация. В Украине против коклюша вакцинируют четырьмя дозами: в 2, 4, 6 и 18 месяцев.

Прививают вакциной АКДС, защищающей сразу против коклюша, дифтерии и столбняка.

Кроме того, при появлении приступа кашля у ребенка его нужно посадить, немного наклонив корпус тела вперед. В таком положении ребенку легче откашляться, и исключается возможность вдохнуть рвотные массы при возникновении рвоты. Не нужно срочно подавлять спазматический кашель лекарственными средствами.

Лечение коклюша у детей, которым еще нет года, и с тяжелыми формами болезни обычно проводят в стационаре больницы. В других случаях дети получают лечение дома.

Также важно ребенку создать такие условия, чтобы исключить все раздражающие факторы, которые могут повлиять и вызвать приступ кашля. Спазматический кашель может появиться при испуге, внезапных движениях, резких звуках. Детская комната регулярно должна иметь приток свежего воздуха, потому что это положительно влияет на здоровье ребенка.

Перенеся это заболевание, организм приобретает стойкий иммунитет, поэтому заболеть коклюшем во второй раз почти невозможно.

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