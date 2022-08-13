Опасно для жизни: Комаровский рассказал, при какой боли в животе нужно срочно к врачу

Комаровский рассказал о видах боли в животе / скриншот

Известный детский доктор Евгений Комаровский поведал, при какой боли в животе стоит обязательно бежать к врачу. По его словам, локализация болевых ощущений имеет большое значение в постановке диагноза. Вопрос - где болит это главный индикатор.

Как рассказал врач в Instagram, при боли в животе срочно нужно вызывать врача в следующих случаях:

Боль локализуется в правой подвздошной области (внизу живота справа)

Имеются следы крови в кале и рвотных массах

Имеются любые проблемы с мочеиспусканием (затруднение, болезненность)

Выраженная бледность кожи и потливость,

Понос и повышенная температура,

Сыпь, сонливость.

В детском возрасте, по словам Евгения Комаровского, боли в животе в большинстве случаев неопасны и связаны с повышенным газообразованием, спазмом кишечника, несвоевременной дефекацией.

Такие боли (простые, неопасные, функциональные), как правило, локализуются, в центре живота. Ребенок будет показывать на область вокруг пупка.

Также врач обратил внимание, что боль не в центре живота - повод для обязательного обращения к врачу.

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