Опасны ли родинки для тела - ответ дерматологов

Британские медики дали комментарий по поводу того, опасны ли родинки на коже для человеческого тела.
Несмотря на то, что случайная травма либо удаление родинки может привести к развитию неблагоприятных для тела процессов, опасность этого преувеличена. Об этом сообщает портал Healthline cо ссылкой на новое исследование британских врачей-дерматологов.
По словам врачей, не нужно верить тому, что травмированная родинка опасна из-за возникновения рака либо в случае травмы возникает угроза смерти. Если невус поврежден, то прежде всего место травмы нужно обработать дезинфицирующим раствором и наложить на повреждение стерильную марлевую повязку.
Как правило, в тех случаях, когда травмируются мелкие родинки, этих действий вполне достаточно.
"При правильной обработке через двое суток на месте повреждения появляется корочка, которая потом самостоятельно отходит", — рассказали дерматологи.
В случае, если травмирована большая родинка, то нужно обязательно обратиться к врачу и пройти осмотр. Если же фрагмент родинки оторвался от кожи, то нужно его принести и показать медику.
Дерматологи подчеркивают, что, собственно, отрыв родинки в очень редких случаях может стать причиной чего-то опасного для тела. Но травма и инфицирование раны способны оказаться катализатором опасных болезнетворных процессов.
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