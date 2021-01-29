Опасны ли родинки для тела - ответ дерматологов

Опасны ли родинки для тела - ответ ученых / bogomoletsclinic.com.ua/

Несмотря на то, что случайная травма либо удаление родинки может привести к развитию неблагоприятных для тела процессов, опасность этого преувеличена. Об этом сообщает портал Healthline cо ссылкой на новое исследование британских врачей-дерматологов.

По словам врачей, не нужно верить тому, что травмированная родинка опасна из-за возникновения рака либо в случае травмы возникает угроза смерти. Если невус поврежден, то прежде всего место травмы нужно обработать дезинфицирующим раствором и наложить на повреждение стерильную марлевую повязку.

Как правило, в тех случаях, когда травмируются мелкие родинки, этих действий вполне достаточно.

"При правильной обработке через двое суток на месте повреждения появляется корочка, которая потом самостоятельно отходит", — рассказали дерматологи.

В случае, если травмирована большая родинка, то нужно обязательно обратиться к врачу и пройти осмотр. Если же фрагмент родинки оторвался от кожи, то нужно его принести и показать медику.

Дерматологи подчеркивают, что, собственно, отрыв родинки в очень редких случаях может стать причиной чего-то опасного для тела. Но травма и инфицирование раны способны оказаться катализатором опасных болезнетворных процессов.

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