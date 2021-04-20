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Опасный лосось: ученые узнали, от какого вида красной рыбы лучше отказаться

20 апреля 2021, 14:19

Фермерский лосось может иметь в составе опасные вещества.

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Лосось - очень полезная рыба для здоровья / 1zoom.ru

Основным преимуществом жирной рыбы, такой как лосось, помимо белка, являются жирные кислоты омега-3. Большинство из нас не получают их в достаточном количестве, а они жизненно важны для здоровья сердца, мозга и глаз, а также для здоровья беременности.

По словам говорит Фрэнсис Ларджман-Рот, зарегистрированного диетолога и автора книги, существует три различных типа жирных кислот омега-3: альфа-линоленовая кислота (ALA), эйкозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA). По данным Национального института здоровья (Надежный источник), ваше тело превращает ALA в EPA, а затем в DHA.

"Хотя жирные кислоты АЛК содержатся в растениях (таких как семена льна, конопли, чиа и грецкие орехи), преобразование АЛК в омега-3 ДГК очень низкое", - говорит Ларджман-Рот. Таким образом, чтобы получить достаточно ЭПК и ДГК, вам необходимо получать основную часть их из жирной рыбы, такой как лосось.

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Когда дело доходит до выбора рыбы, часто выбирают лосось из-за его здоровой репутации. Проблема в том, что обычно выращиваются более дешевые и доступные куски лосося.

Фермерский лосось против дикого

И лосось, пойманный в дикой природе, и выращенный на ферме, являются отличными источниками омега-3. Основное различие между диким лососем и лососем, выращенным на фермах, заключается в том, что последний выращивается на фермах для того, чтобы мы его съели, тогда как дикий лосось вылавливается в открытой воде, - говорит Мишель Джелин.

Однако вы можете удивиться, узнав, что выращенный лосось на самом деле содержит больше омега-3 жирных кислот, чем дикий лосось, говорит Джэлин.

"Это все равно, что выбирать между куриной грудкой и темным мясом. Дикий лосось намного постнее, в то время как выращенный лосось лучше сохраняет вкус, потому что в нем больше жира. Вот почему повара любят готовить из выращенного лосося", - добавляет она.

"Фермерский лосось содержит больше жира из-за того, чем его кормят. Обычно на фермах их кормят большим количеством зерна, водорослей и рыбной муки, что увеличивает содержание в них жирных кислот омега-3 ", - говорит Джалин.

Количество омега-3 жирных кислот, содержащихся в диком лососе, зависит от водорослей и планктона в их рационе. Выращенный таким образом лосось может содержать столько же омега-3, как и их дикие аналоги, потому что выращенный лосось более жирный.

Джелин также говорит, что выращенный и дикий лосось также немного различается по составу питательных веществ. "Выращиваемый лосось содержит больше фолиевой кислоты и витамина А, чем дикий лосось, но дикий лосось содержит больше калия и селена".

В любом случае, что такое ПХБ в выращиваемом лососе?

Обратной стороной выбора выращенного лосося является риск употребления стойких органических загрязнителей, также известных как СОЗ. Один тип СОЗ, который обычно встречается в выращиваемом лососе, - это полихлорированный бифенил (ПХБ), который, по данным клиники Кливленда, представляет собой искусственные хлорированные промышленные химические вещества.

"Некоторые исследования показали, что выращиваемые на фермах разновидности лосося могут быть более загрязненными из-за замкнутой среды, в которой они выращиваются, чем в открытых водах. Выращенная на фермах рыба, как правило, более подвержена болезням из-за условий выращивания, - говорит Ларджман-Рот.

По данным Harvard Health Publishing, ПХБ в выращиваемом лососе обычно содержатся в кормах, которые могут состоять из более мелкой рыбы, такой как сельдь и анчоусы. На лососевых фермах под загонами с сеткой обычно хранятся рыбные экскременты и несъеденный корм. Морские вши также могут заразить выращенного лосося, что может негативно повлиять на его здоровье.

Это не означает, что дикий лосось не содержит ПХБ. Небольшое исследование, проведенное в ноябре 2020 года в Foods, проанализировало содержание жирных кислот, ПХБ и тяжелых металлов в выращиваемом, сбежавшем и диком атлантическом лососе в Норвегии и показало, что концентрации ПХД и тяжелых металлов, таких как ртуть и мышьяк, были в три раза выше у дикого лосося, чем у выращиваемых сортов.

Но эти уровни ПХД все еще были ниже стандартов Европейского Союза для загрязняющих веществ в пищевых продуктах. Исследователи полагают, что переход с морских на растительные ингредиенты в кормах для выращиваемого лосося снизил уровень их ПХД и тяжелых металлов.

Исследователи также обнаружили, дикий лосось имел немного более высокое содержание белка. Хотя это небольшое исследование, оно проливает свет на экологические проблемы, связанные с диким лососем, и на необходимость улучшения рыбоводства в целом.

Риски для здоровья, связанные с употреблением ПХД в рыбе

Несмотря на то, что воздействие ПХД может повлиять на популяции дикого лосося, Ларджман-Рот говорит, что, как правило, он далек от уровня загрязнения выращенного лосося. Показательный пример: согласно данным Harvard Health Publishing, крупное исследование показало, что концентрации ПХБ в выращиваемом на ферме лососе были примерно в восемь раз выше, чем концентрации в диком лососе.

"ПХБ в лососе связаны с раком и другими проблемами со здоровьем. Одна из причин, по которой они настолько потенциально опасны для здоровья, заключается в том, что они накапливаются в жире, а не выводятся из организма, что означает, что они со временем накапливаются в организме", - сказал Ларджман. - говорит Рот.

Например, метаанализ PLOS One (Надежный источник), проведенный в ноябре 2018 года, показал, что воздействие определенных ПХД связано с риском рака груди. А воздействие определенных ПХБ связано с развитием диабета 2 типа, особенно среди женщин и людей без ожирения, согласно исследованию Environmental International в августе 2019 года.

Хотя эти исследования напрямую не связывают уровень ПХБ в выращиваемом лососе с соответствующими рисками для здоровья, они показывают, что общее воздействие ПХБ может негативно сказаться на вашем здоровье.

Перевешивают ли преимущества выращенного лосося риски?

Оба диетолога рекомендуют употреблять две порции жирной рыбы каждую неделю - будь то выращенный на ферме или дикий лосось.

"Для меня польза от употребления в пищу выращенного лосося перевешивает их риски. Если люди не едят много рыбы, действительно ли они получают слишком много полихлорированных бифенилов? Это доза, которая создает яд", - говорит Джаелин.

"Если вы собираетесь есть лосось более двух раз в неделю, то я бы порекомендовал съесть дикого лосося, чтобы снизить риск воздействия ПХБ. Но если вы едите рыбу менее двух раз в неделю, то есть выращенный лосось - это нормально", - сказал он. - говорит Джэлин.

Тем не менее, если вас действительно беспокоят риски для здоровья, связанные с ПХД, есть другие способы включить в свой рацион больше омега-3. "Вы можете получить омега-3 из другой рыбы, такой как сельдь, скумбрия и сардины. Грецкие орехи и семена чиа также богаты омега-3", - говорит Джалин.

здоровье
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