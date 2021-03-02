Опоясывающий лишай: откуда он берется и кто в зоне риска

Каковы перспективы для людей с опоясывающим лишаем и когда следует обращаться к врачу.
Хотя нет известного лекарства от опоясывающего лишая, доступны различные методы лечения. Всем, кто ранее болел ветряной оспой и думает, что у них может быть опоясывающий лишай, следует обратиться к врачу, чтобы избежать опасных осложнений.
Опоясывающий лишай, также известный как опоясывающий герпес, - это заболевание, которое возникает в результате реактивации вируса ветряной оспы (VZV), пишет Medical News Today.
Первичная инфекция VZV вызывает ветряную оспу, как правило, у детей и молодых людей. Это очень заразное заболевание вызывает появление больших зудящих волдырей. Сыпь обычно поражает грудь и спину, но может распространяться по всему телу.
Даже после того, как человек выздоравливает от ветряной оспы, VZV может жить в некоторых нервных клетках в течение нескольких лет, прежде чем снова превратиться в опоясывающий лишай.
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Опоясывающий лишай также вызывает кожную сыпь и волдыри. Однако опоясывающий лишай появляется только на одной стороне тела, обычно на лице или торсе.
Не у всех, кто заболел ветряной оспой, будет опоясывающий лишай. По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), примерно у каждого третьего человека в Соединенных Штатах опоясывающий лишай развивается в течение жизни.
В этой статье рассматриваются симптомы, причины и методы лечения опоясывающего лишая, а также факторы риска и процесс диагностики. Он также объясняет, каковы перспективы для людей с опоясывающим лишаем и когда следует обращаться к врачу.
Лечение
Хотя опоясывающий лишай неизлечим, существует множество вариантов лечения.
Американская академия дерматологии рекомендует лечить опоясывающий лишай в течение 3 дней.
Своевременное и эффективное лечение может помочь предотвратить такие осложнения, как хроническая нервная боль.
Врач может порекомендовать медицинские процедуры, такие как противовирусные препараты, для борьбы с инфекцией и мази для местного применения, чтобы облегчить воспаление и боль.
Люди также могут справиться с симптомами опоясывающего лишая с помощью домашних средств.
Медикаменты
Врач может лечить опоясывающий лишай следующими рецептурными препаратами:
- противовирусные препараты, такие как ацикловир, фамцикловир и валацикловир
- кортикостероиды, такие как преднизон (дельтазон), для уменьшения воспаления
- нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен, для облегчения боли
- трициклические антидепрессанты для уменьшения длительной боли
- местные обезболивающие, содержащие лидокаин или капсаицин для снятия боли
Сыпь, вызванная опоясывающим лишаем, обычно проходит в течение 2–4 недель. Противовирусное лечение может помочь ускорить этот процесс.
Дозировка будет зависеть от конкретного лекарства, но люди обычно принимают противовирусные препараты от трех до пяти раз в день в течение примерно недели.
Домашние средства
Домашние средства, которые могут помочь облегчить симптомы опоясывающего лишая, включают:
- прохладные ванны или душ, чтобы успокоить кожу
- ванны с овсянкой, чтобы уменьшить зуд
- прикладывание к сыпи холодного компресса, чтобы уменьшить воспаление и облегчить боль
- использование безрецептурных обезболивающих и противозудных мазей, таких как лосьон с каламином
- носить свободную, удобную одежду
- питательные блюда
- легкие упражнения
Вакцина против опоясывающего лишая
Несмотря на то, что это не лечение, вакцина против опоясывающего лишая может в первую очередь предотвратить заражение человека.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило две вакцины против опоясывающего лишая для взрослых в возрасте 50 лет и старше: Zostavax и Shingrix.
Симптомы
Первые симптомы опоясывающего лишая включают жжение или сильное покалывание, онемение и зуд на одной стороне тела, которые предшествуют высыпанию.
Сыпь может появиться в течение нескольких дней или недель после появления первых симптомов.
Признаки опоясывающего лишая включают:
- дерматом или полоса обесцвеченной кожи на лице, туловище или шее
- пузыри, заполненные жидкостью, которые начинают вытекать и покрываются коркой
- сильная боль при прикосновении
- зуд
Люди, у которых есть опоясывающий лишай, также могут испытывать:
- высокая температура
- головные боли
- озноб
- мышечные боли
- боль в горле
- расстройство желудка
Редкие, но серьезные осложнения опоясывающего лишая включают:
- постгерпетическая невралгия, вызывающая длительную боль в пораженной области
- волдыри в глазах или вокруг глаз
- временная или постоянная потеря зрения
- потеря слуха или проблемы с равновесием
- Синдром Рамзи Ханта, который включает сыпь на ухе или во рту и мышечную слабость на одной стороне лица.
- васкулопатия, воспаление кровеносных сосудовменингит, инфекция оболочек головного и спинного мозга
- Инсульт
Причины
VZV вызывает ветряную оспу и опоясывающий лишай. Когда человек, обычно ребенок, впервые подвергается воздействию VZV, он инфицирует дыхательные пути, прежде чем распространиться на кожу.
Первичная инфекция VZV приводит к ветряной оспе, которую люди чаще называют ветряной оспой.
Ветряная оспа вызывает образование пузырей, заполненных жидкостью, по всему телу и обычно длится 4–7 дней. После того, как эта первоначальная инфекция проходит, неактивные частицы VZV живут внутри чувствительных нервных клеток.
Опоясывающий лишай возникает, когда частицы VZV вступают в реакцию в более позднем возрасте. Поэтому только у людей, переболевших ветряной оспой, может развиться опоясывающий лишай.
Неясно, почему VZV повторно активируется у некоторых людей, но возможные триггеры опоясывающего лишая включают:
- эмоциональный стресс
- использование определенных лекарств
- острое или хроническое заболевание
- воздействие VZV
- рак
Хотя сам по себе опоясывающий лишай не заразен, VZV легко передается от человека к человеку. VZV может передаваться от человека с опоясывающим лишаем человеку, который никогда не болел ветряной оспой.
Когда обращаться к врачу
Если человек переболел ветряной оспой и у него появились симптомы опоясывающего лишая, ему следует как можно скорее обратиться к врачу.
Национальный институт старения рекомендует людям обращаться за медицинской помощью не ранее, чем через 3 дня после появления опоясывающего лишая.
Факторы риска
У любого, кто переболел ветряной оспой, позже в жизни может развиться опоясывающий лишай.
Риск опоясывающего лишая увеличивается с возрастом. По данным Национального института здоровья (NIH), опоясывающий лишай чаще всего встречается у взрослых в возрасте старше 50 лет. Однако оно может развиться в любом возрасте, если человек ранее болел ветряной оспой.
CDC отмечают, что люди с ослабленной иммунной системой имеют более высокий риск развития опоясывающего лишая. У человека может быть ослабленная иммунная система, если он:
- больны раком, особенно лейкемией или лимфомой
- ВИЧ
- перенесли трансплантацию костного мозга или органа
- в настоящее время принимает иммунодепрессанты, такие как стероиды или химиотерапию