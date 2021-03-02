Опоясывающий лишай: откуда он берется и кто в зоне риска

Каковы перспективы для людей с опоясывающим лишаем и когда следует обращаться к врачу.м / 62iNFO.ru

Хотя нет известного лекарства от опоясывающего лишая, доступны различные методы лечения. Всем, кто ранее болел ветряной оспой и думает, что у них может быть опоясывающий лишай, следует обратиться к врачу, чтобы избежать опасных осложнений.

Опоясывающий лишай, также известный как опоясывающий герпес, - это заболевание, которое возникает в результате реактивации вируса ветряной оспы (VZV), пишет Medical News Today.

Первичная инфекция VZV вызывает ветряную оспу, как правило, у детей и молодых людей. Это очень заразное заболевание вызывает появление больших зудящих волдырей. Сыпь обычно поражает грудь и спину, но может распространяться по всему телу.

Даже после того, как человек выздоравливает от ветряной оспы, VZV может жить в некоторых нервных клетках в течение нескольких лет, прежде чем снова превратиться в опоясывающий лишай.

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Опоясывающий лишай также вызывает кожную сыпь и волдыри. Однако опоясывающий лишай появляется только на одной стороне тела, обычно на лице или торсе.

Не у всех, кто заболел ветряной оспой, будет опоясывающий лишай. По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), примерно у каждого третьего человека в Соединенных Штатах опоясывающий лишай развивается в течение жизни.

В этой статье рассматриваются симптомы, причины и методы лечения опоясывающего лишая, а также факторы риска и процесс диагностики. Он также объясняет, каковы перспективы для людей с опоясывающим лишаем и когда следует обращаться к врачу.

Лечение

Хотя опоясывающий лишай неизлечим, существует множество вариантов лечения.

Американская академия дерматологии рекомендует лечить опоясывающий лишай в течение 3 дней.

Своевременное и эффективное лечение может помочь предотвратить такие осложнения, как хроническая нервная боль.

Врач может порекомендовать медицинские процедуры, такие как противовирусные препараты, для борьбы с инфекцией и мази для местного применения, чтобы облегчить воспаление и боль.

Люди также могут справиться с симптомами опоясывающего лишая с помощью домашних средств.

Медикаменты

Врач может лечить опоясывающий лишай следующими рецептурными препаратами:

противовирусные препараты, такие как ацикловир, фамцикловир и валацикловир

кортикостероиды, такие как преднизон (дельтазон), для уменьшения воспаления

нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен, для облегчения боли

трициклические антидепрессанты для уменьшения длительной боли

местные обезболивающие, содержащие лидокаин или капсаицин для снятия боли

Сыпь, вызванная опоясывающим лишаем, обычно проходит в течение 2–4 недель. Противовирусное лечение может помочь ускорить этот процесс.

Дозировка будет зависеть от конкретного лекарства, но люди обычно принимают противовирусные препараты от трех до пяти раз в день в течение примерно недели.

Домашние средства

Домашние средства, которые могут помочь облегчить симптомы опоясывающего лишая, включают:

прохладные ванны или душ, чтобы успокоить кожу

ванны с овсянкой, чтобы уменьшить зуд

прикладывание к сыпи холодного компресса, чтобы уменьшить воспаление и облегчить боль

использование безрецептурных обезболивающих и противозудных мазей, таких как лосьон с каламином

носить свободную, удобную одежду

питательные блюда

легкие упражнения

Вакцина против опоясывающего лишая

Несмотря на то, что это не лечение, вакцина против опоясывающего лишая может в первую очередь предотвратить заражение человека.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило две вакцины против опоясывающего лишая для взрослых в возрасте 50 лет и старше: Zostavax и Shingrix.

Симптомы

Первые симптомы опоясывающего лишая включают жжение или сильное покалывание, онемение и зуд на одной стороне тела, которые предшествуют высыпанию.

Сыпь может появиться в течение нескольких дней или недель после появления первых симптомов.

Признаки опоясывающего лишая включают:

дерматом или полоса обесцвеченной кожи на лице, туловище или шее

пузыри, заполненные жидкостью, которые начинают вытекать и покрываются коркой

сильная боль при прикосновении

зуд

Люди, у которых есть опоясывающий лишай, также могут испытывать:

высокая температура

головные боли

озноб

мышечные боли

боль в горле

расстройство желудка

Редкие, но серьезные осложнения опоясывающего лишая включают:

постгерпетическая невралгия, вызывающая длительную боль в пораженной области

волдыри в глазах или вокруг глаз

временная или постоянная потеря зрения

потеря слуха или проблемы с равновесием

Синдром Рамзи Ханта, который включает сыпь на ухе или во рту и мышечную слабость на одной стороне лица.

васкулопатия, воспаление кровеносных сосудовменингит, инфекция оболочек головного и спинного мозга

Инсульт

Причины

VZV вызывает ветряную оспу и опоясывающий лишай. Когда человек, обычно ребенок, впервые подвергается воздействию VZV, он инфицирует дыхательные пути, прежде чем распространиться на кожу.

Первичная инфекция VZV приводит к ветряной оспе, которую люди чаще называют ветряной оспой.

Ветряная оспа вызывает образование пузырей, заполненных жидкостью, по всему телу и обычно длится 4–7 дней. После того, как эта первоначальная инфекция проходит, неактивные частицы VZV живут внутри чувствительных нервных клеток.

Опоясывающий лишай возникает, когда частицы VZV вступают в реакцию в более позднем возрасте. Поэтому только у людей, переболевших ветряной оспой, может развиться опоясывающий лишай.

Неясно, почему VZV повторно активируется у некоторых людей, но возможные триггеры опоясывающего лишая включают:

эмоциональный стресс

использование определенных лекарств

острое или хроническое заболевание

воздействие VZV

рак

Хотя сам по себе опоясывающий лишай не заразен, VZV легко передается от человека к человеку. VZV может передаваться от человека с опоясывающим лишаем человеку, который никогда не болел ветряной оспой.

Когда обращаться к врачу

Если человек переболел ветряной оспой и у него появились симптомы опоясывающего лишая, ему следует как можно скорее обратиться к врачу.

Национальный институт старения рекомендует людям обращаться за медицинской помощью не ранее, чем через 3 дня после появления опоясывающего лишая.

Факторы риска

У любого, кто переболел ветряной оспой, позже в жизни может развиться опоясывающий лишай.

Риск опоясывающего лишая увеличивается с возрастом. По данным Национального института здоровья (NIH), опоясывающий лишай чаще всего встречается у взрослых в возрасте старше 50 лет. Однако оно может развиться в любом возрасте, если человек ранее болел ветряной оспой.

CDC отмечают, что люди с ослабленной иммунной системой имеют более высокий риск развития опоясывающего лишая. У человека может быть ослабленная иммунная система, если он: