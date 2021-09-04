Осенний рацион для здорового питания: диетолог рассказала, что должно быть в холодильнике

Как питаться осенью / Pixabay

С одной стороны, в осенний период нам важно усмирить аппетит, чтобы не набрать лишние килограммы, а с другой – мы чувствуем потребность в более калорийной пище, отдавая предпочтение приготовленным блюдам с высоким содержанием жира.

Поэтому с приходом осени самое время изменить свой рацион так, чтобы удовлетворить все потребности организма без вреда для фигуры. Диетолог Альбина Комиссарова поделилась практическими советами.

Что должно быть в холодильнике осенью

Сезонные фрукты, овощи и зелень

Альбина Комиссарова советует все, что можно помыть и нарезать, сделать заранее (морковь, цветная капуста, помидоры черри, болгарский перец, сельдерей, зеленый горошек, ягоды). Это сэкономит ваше время и упростит жизнь, ведь потом можно легко взять из холодильника нужный продукт и просто положить в тарелку.

Белок

В этом случае также многое можно сделать заранее: отварить яйца, запечь кусок говядины / курицы / рыбы, подготовить ветчину, сделать или купить хумус.

Сложные углеводы

Вот здесь уже отварная заранее крупа не всем нравится, но запастись цельнозерновым хлебом / лепешками / хлебцами вы можете всегда. Плюс есть крупы, которые быстро запариваются.

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Жиры

Диетолог советует купить белый сыр, вроде моцареллы шариками или сулугуни / брынзы / феты, пару греческих йогуртов, нежирной сметаны, сыр, кефир, орешки и авокадо – и вот у вас все под рукой.

Чем проще и понятнее ингредиенты на вашей тарелке, тем меньше времени уходит на подготовку и меньше лишних калорий вы потребляете. Далее – подборка идей в фото, как можно сочетать эти продукты:

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