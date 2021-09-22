Осенняя депрессия: почему возникает и как с ней бороться

Осенняя депрессия симптомы и как бороться / ua.depositphotos.com

Похолодание, дожди и беспросветная темень за окном – время когда люди чаще всего начинают хандрить. Любимая пора поэтов для многих может обернуться меланхолией. Как побороть осеннюю хандру, разбирался Главред.

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Осенняя депрессия: причины

Специалисты склоняются к мнению, что осеннюю депрессию провоцируют биохимические и психологические факторы. С точки зрения биохимии, меланхолию провоцирует уменьшение продолжительности солнечного дня. Солнечный свет увеличивает выработку гормонов радости и хорошего настроения – серотонина, дофамина и норадреналина. Соответственно, дождливая осенняя пора уменьшает их количество, что и сказывается на нашем общем состоянии.

Психологические причины не менее разнообразны. У многих летний период ассоциируется с отдыхом и возврат в привычную рабочую обстановку может спровоцировать стресс и колебания настроения.

Симптомы осенней хандры

Осенняя депрессия имеет медицинский термин и называется – сезонное аффективное расстройство. Его основные признаки:

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значительное уменьшение физической активности;

упадок сил и вялость;

повышенная сонливость;

изменение рациона питания – употребление большего количества углеводной пищи;

тревожность;

апатия.

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Осенняя депрессия: как бороться

Вооружиться девизом " у природы нет плохой погоды" и бодро шагать по лужам вполне возможно. Стабилизировать внутреннее состояние и нехватку солнечных лучей помогут несколько простых советов.

Нормализируйте режим сна. Отдыхайте не меньше 8-9 часов в сутки. Чтобы сон был крепким, рекомендуется спать с открытым в режиме проветривания окном.

Теплее одевайтесь. Во-первых, это подарит телу максимальный комфорт, а во-вторых, убережет от простудных заболеваний.

Разнообразьте свой рацион. Овсянка, бананы, орехи, капуста, тыква, цитрусовые – натуральные антидепрессанты, которые увеличивают выработку серотонина в организме. Налегайте на рыбу и морепродукты – они являются источниками витанинов А, В, С, цинка и других полезных микроэлементов.

Гуляйте на свежем воздухе. Короткие прогулки в светлое время дня помогут насытить организм витамином Д, а умеренные физические нагрузки способствуют укреплению иммунитета.

Больше балуйте себя. Приятные мелочи вроде мятного чая по вечерам или ванной с эфирным маслом лаванды – расслабит тело и душу и наполнит мысли позитивом. Уделяйте время любимому делу, хоть несколько минут ежедневно.