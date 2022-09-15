Основы долголетия: Комаровский дал советы, как продлить жизнь

Комаровский отметил, что продолжительность жизни мужчин меньше, чем у женщин.
Природа предусмотрела несколько действенных способов, с помощью которых человек может продлить свою жизнь - это касается правильного и активного образа жизни.
Как рассказал доктор Евгений Комаровский в своем журнале, долголетие частично запрограммировано генами человека. Он считает, что долгожители действительно рождаются.
Продлить свою жизнь можно с помощью:
- Активного образа жизни;
- Здорового питания;
- Мотивации, смысла существования - то, что заставляет вставать с утра, ведет жизнь, того, ради чего живешь. К тому же важно, чтобы этот вектор был направлен не наружу, а именно на себя, включал собственные потребности, мечты и желания.
Также врач дал несколько советов пожилым людям:
- проводить много времени на свежем воздухе и быть активными - прогуливаться, танцевать, заниматься скандинавской ходьбой, ездить на велосипеде, а не просто сидеть на скамейке у подъезда;
- делать профилактические прививки, защититься от сезонных ОРВИ, соблюдать социальную дистанцию, отказаться от посещения многолюдных мероприятий, а также не забывать о ношении масок;
- учиться всегда и везде. Врач назвал интересный факт, что каждый выученный новый язык, каждое полученное дополнительное образование на 6 лет продлевает молодость мозга;
- часто общаться с молодежью и детьми.
Комаровский отметил, что продолжительность жизни мужчин меньше, чем у женщин. Все потому, что представители сильного пола, как правило, менее внимательны к своему здоровью, реже реагируют на симптомы и реже ходят к врачам.
Доктор отметил, что людям нужно систематически контролировать состояние своего здоровья, осуществлять профилактические мероприятия по минимизации заболеваемости на серьезные инфекции и болезни.
Кроме того, важно своевременно реагировать на нетипичные симптомы.
Ранее известный доктор опроверг популярный миф о том, что ношение памперсов, особенно длительное, приводит к бесплодию у мальчиков.
Это заявление является вымыслом. Даже при длительном использовании температура внутри подгузника не превышает 36 градусов, что не может привести к бесплодию. Кроме того, это актуально для организма мальчиков в возрасте не младше 9–12 лет.
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