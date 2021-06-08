От чего повышается и понижается давление: врач дал короткий ответ

Факторы окружающей среды также имеют побочный эффект/ УНИАН

Синоптики прогнозируют, что скоро температура таки поползет вверх. Хотя это приветствуется большинством украинцев, переживших сырой и холодный май, условия могут вызвать у некоторых людей дискомфорт. Тепло может обострить некоторые хронические заболевания, в том числе сердечные.

Повышает ли жаркая погода уровень артериального давления?

На артериальное давление значительно влияет множество факторов, в основном связанных с образом жизни, пишет Express.co.uk.

Факторы окружающей среды также имеют побочный эффект, поскольку температура изменяет поведение кровеносных сосудов.

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Тем, кто страдает высоким кровяным давлением, легче справиться летом.

Жаркая погода расширяет кровеносные сосуды, что означает, что кровь течет более свободно и понижается давление.

Но это означает, что проблема с жаркой погодой не в высоком артериальном давлении, а в низком.

Тем, у кого хронические проблемы с сердцем или давлением, следует следить за симптомами.

Симптомы низкого артериального давления включают:

Головокружение или дурноту

Тошнота

Обморо

Обезвоживание

Необычная жажда

Проблемы с концентрацией

Затуманенное зрение

Холодная, липкая, бледная кожа

Учащенное и поверхностное дыхание

Усталость

Депрессия

Некоторые люди больше страдают от жары, чем другие, в том числе:

Пожилые и очень молодые

Людям старше 75 лет

Любой, кто страдает хроническими заболеваниями сердца, легких и т. д.

Всем, у кого проблемы с адаптацией к жаре

Высокое кровяное давление больше влияет на людей в зимние месяцы.

Холодная погода вызывает сокращение вен и кровеносных сосудов - явление, известное как сужение сосудов.

Люди также склонны больше есть и меньше заниматься спортом, что также вызывает повышение давления.

Врачи могут порекомендовать людям менять лекарства или изменять свой образ жизни в разное время года.