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От чего повышается и понижается давление: врач дал короткий ответ

8 июня 2021, 20:44

Повышает ли жаркая погода уровень артериального давления?

Давление
Факторы окружающей среды также имеют побочный эффект/ УНИАН

Синоптики прогнозируют, что скоро температура таки поползет вверх. Хотя это приветствуется большинством украинцев, переживших сырой и холодный май, условия могут вызвать у некоторых людей дискомфорт. Тепло может обострить некоторые хронические заболевания, в том числе сердечные.

Повышает ли жаркая погода уровень артериального давления?

На артериальное давление значительно влияет множество факторов, в основном связанных с образом жизни, пишет Express.co.uk.

Факторы окружающей среды также имеют побочный эффект, поскольку температура изменяет поведение кровеносных сосудов.

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Тем, кто страдает высоким кровяным давлением, легче справиться летом.

Жаркая погода расширяет кровеносные сосуды, что означает, что кровь течет более свободно и понижается давление.

Но это означает, что проблема с жаркой погодой не в высоком артериальном давлении, а в низком.

Тем, у кого хронические проблемы с сердцем или давлением, следует следить за симптомами.

Симптомы низкого артериального давления включают:

  • Головокружение или дурноту
  • Тошнота
  • Обморо
  • Обезвоживание
  • Необычная жажда
  • Проблемы с концентрацией
  • Затуманенное зрение
  • Холодная, липкая, бледная кожа
  • Учащенное и поверхностное дыхание
  • Усталость
  • Депрессия

Некоторые люди больше страдают от жары, чем другие, в том числе:

  • Пожилые и очень молодые
  • Людям старше 75 лет
  • Любой, кто страдает хроническими заболеваниями сердца, легких и т. д.
  • Всем, у кого проблемы с адаптацией к жаре

Высокое кровяное давление больше влияет на людей в зимние месяцы.

Холодная погода вызывает сокращение вен и кровеносных сосудов - явление, известное как сужение сосудов.

Люди также склонны больше есть и меньше заниматься спортом, что также вызывает повышение давления.

Врачи могут порекомендовать людям менять лекарства или изменять свой образ жизни в разное время года.

здоровье
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