От чего повышается и понижается давление: врач дал короткий ответ

Повышает ли жаркая погода уровень артериального давления?
Синоптики прогнозируют, что скоро температура таки поползет вверх. Хотя это приветствуется большинством украинцев, переживших сырой и холодный май, условия могут вызвать у некоторых людей дискомфорт. Тепло может обострить некоторые хронические заболевания, в том числе сердечные.
Повышает ли жаркая погода уровень артериального давления?
На артериальное давление значительно влияет множество факторов, в основном связанных с образом жизни, пишет Express.co.uk.
Факторы окружающей среды также имеют побочный эффект, поскольку температура изменяет поведение кровеносных сосудов.
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Тем, кто страдает высоким кровяным давлением, легче справиться летом.
Жаркая погода расширяет кровеносные сосуды, что означает, что кровь течет более свободно и понижается давление.
Но это означает, что проблема с жаркой погодой не в высоком артериальном давлении, а в низком.
Тем, у кого хронические проблемы с сердцем или давлением, следует следить за симптомами.
Симптомы низкого артериального давления включают:
- Головокружение или дурноту
- Тошнота
- Обморо
- Обезвоживание
- Необычная жажда
- Проблемы с концентрацией
- Затуманенное зрение
- Холодная, липкая, бледная кожа
- Учащенное и поверхностное дыхание
- Усталость
- Депрессия
Некоторые люди больше страдают от жары, чем другие, в том числе:
- Пожилые и очень молодые
- Людям старше 75 лет
- Любой, кто страдает хроническими заболеваниями сердца, легких и т. д.
- Всем, у кого проблемы с адаптацией к жаре
Высокое кровяное давление больше влияет на людей в зимние месяцы.
Холодная погода вызывает сокращение вен и кровеносных сосудов - явление, известное как сужение сосудов.
Люди также склонны больше есть и меньше заниматься спортом, что также вызывает повышение давления.
Врачи могут порекомендовать людям менять лекарства или изменять свой образ жизни в разное время года.