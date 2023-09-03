От гормонов до контакта с телефоном: что может вызвать акне на лице

Чаще протирайте мобильный телефон, чтобы минимизировать риски возникновения акне.

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Как избавиться от акне / Коллаж Главред, фото Instagram (headliners.com.ua), flickr (Saluda Programa de Salud)

У каждого из нас время от времени появляются сыпь на лице, и хоть первым делом хочеться что-то с ним сделать, но лучше изменить образ жизни, чтобы не допустить появления большого количества прыщей, пишет Mirror.

По словам одного из практикующих врачей-эстетистов Вероники Лонг, теория, известная как "карта лица", утверждает, что лицо и его пятна отражают внутреннее здоровье, и при наличии телесного дисбаланса это отражается на лице. Например, считается, что пятна на висках связаны с печенью, а пятна на лбу - с тонким кишечником.

Эксперт признала, что доказательная база по карте лица слаба, но есть некоторые закономерности в образе жизни, которые могут уменьшить количество высыпаний.

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Как избавиться от сыпи на лбу

По словам Вероники, появление пятен на лбу может быть вызвано такими простыми причинами, как использование средств для волос на основе масла, которые могут привести к закупорке пор на лбу. Но если говорить о карте лица, то пятна на лбу связаны с пищеварительной системой, в том числе с тонким кишечником и мочевым пузырем.

Более того, пятна на лбу могут появиться при запорах или других "нарушениях работы пищеварительной системы", вызванных неправильным питанием, стрессами, чрезмерным употреблением алкоголя или недосыпанием. Если пятна на лбу возвращаются, попробуйте придерживаться здоровой, сбалансированной диеты, включающей углеводы, богатые клетчаткой, и нежирный белок, и посмотрите, поможет ли это сохранить чистоту кожи.

Прищи между бровями

Замечали ли вы когда-нибудь скопление пятен над носом, между бровями? Вероника рассказала, что это может быть связано с печенью и желчным пузырем, а также с пятнами на висках или вокруг глаз. Это может свидетельствовать о том, что вы слишком часто употребляете богатую пищу или едите лакомства, к которым повышенная чувствительность.

"Высыпания могут быть вызваны употреблением в пищу богатых продуктов, таких как молочные продукты, мясо и алкоголь. Или же они могут быть вызваны продуктами, к которым у вас есть чувствительность или аллергия", - говорит Вероника.

Если вы считаете себя склонным к появлению таких прыщей, попробуйте сократить потребление богатых продуктов и посмотрите, изменится ли состояние вашей кожи.

Пятна на носу

Пятна на носу - невероятно распространенное явление, поскольку в носу расположено несколько сальных желез, которые могут чрезмерно активизироваться. Лучший способ избавить кожу носа от пятен - регулярное отшелушивание. Вероника рекомендует несколько раз в неделю пользоваться отшелушивающим средством для умывания и использовать отшелушивающую варежку, мягко протирая ею нос.

Если говорить о картой лица, то нос ассоциируется с проблемами в кишечнике и сердце, но не стоит слишком беспокоиться - пятна на носу не являются признаком проблем с сердцем. Однако если вы все же заметили пятна на носу и хотите изменить образ жизни, чтобы избавиться от них, Вероника рекомендует отказаться от курения, регулярно заниматься спортом и придерживаться здорового питания.

На щеках

Вы можете заметить появление пятен на щеках, если много времени проводите за разговорами по телефону, так как бактерии с экрана телефона могут попасть на кожу во время телефонного разговора. Чистота телефона, регулярная чистка кистей для макияжа и смена наволочек помогут уменьшить количество пятен в этих местах.

Согласно карте лица, верхняя половина щек связана с желудком, а нижняя - с селезенкой, легкими и дыхательной системой. Это означает, что сокращение потребления сахаросодержащих продуктов может помочь уменьшить количество пятен на верхней части щек, а вот нижнюю часть щек будет сложнее сохранить без пятен, поскольку причиной появления пятен может быть загрязнение окружающей среды.

Вероника советует регулярно заниматься спортом и дышать свежим воздухом, например, гулять в обеденный перерыв в зеленой зоне, а также приобрести средства по уходу за кожей, защищающие от загрязнения.

На подбородке

Наконец, если у вас пятнистый подбородок, то это, скорее всего, связано с гормонами. Пятна на подбородке чаще всего появляются во время месячных, а также в другие периоды гормональных изменений, например, во время беременности или менопаузы.

"Подбородок и линия челюсти связаны с репродуктивными органами, гормонами и эндокринной системой. Большинство пятен на подбородке и вдоль линии челюсти связано с гормональными проблемами и менструальным циклом", - говорит врач.

Не всегда возможно предотвратить появление прыщей, вызванных гормональными колебаниями, но поддержание чистоты и отсутствие бактерий в этой области может помочь.

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