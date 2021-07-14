От какой неизлечимой болезни могут защитить танцы под музыку

Недавно исследователи из Йоркского университета в Канаде провели исследование / "ТЕТ"

Болезнь Паркинсона (БП) - это заболевание головного мозга, которое влияет на движение. Его симптомы обычно начинаются постепенно и со временем ухудшаются.

Люди могут испытывать дрожь, скованность и трудности с ходьбой, равновесием и координацией на начальных стадиях болезни Паркинсона. По мере прогрессирования состояния у людей также могут возникать проблемы с речью, памятью и утомляемость.

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Предыдущие исследования показали, что уроки танцев могут улучшить скорость ходьбы, равновесие и движения у людей с болезнью Паркинсона. Однако большинство этих исследований проводились в течение коротких периодов времени и не включали широко используемые инструменты для диагностики состояния, такие как Единая рейтинговая шкала болезни Паркинсона (UPDRS), пишет Medical News Today.

Знание того, как занятия танцами влияют на БП в течение длительного периода, может позволить исследователям разработать долгосрочные программы реабилитации, которые помогут людям управлять симптомами этого заболевания.

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Недавно исследователи из Йоркского университета в Канаде провели исследование, чтобы увидеть, как еженедельная танцевальная практика влияет на моторные и немоторные симптомы болезни Паркинсона в долгосрочной перспективе.

"Как правило, мы знаем, что танец активирует области мозга у людей без болезни Паркинсона. У людей с болезнью Паркинсона, даже в легкой форме, двигательные нарушения могут повлиять на их повседневное функционирование и то, как они относятся к себе, - объясняет старший автор статьи доктор Джозеф ДеСуза.

"Многие из этих моторных симптомов приводят к изоляции, потому что, когда они становятся экстремальными, эти люди не хотят выходить на улицу. Эти двигательные симптомы приводят к дальнейшим психологическим проблемам, депрессии, социальной изоляции и, в конечном итоге, со временем симптомы ухудшаются. Наше исследование показывает, что тренировки с танцами и музыкой могут замедлить это и улучшить их повседневную жизнь и повседневные функции", - добавляет он.

Еженедельные уроки танцев

Ученые набрали 16 человек со средним возрастом 69 лет в Торонто, Онтарио, у которых были легкие случаи болезни Паркинсона. В период с 2014 по 2017 год участники посещали еженедельные танцевальные классы продолжительностью 1,25 часа каждое в течение 3 лет.

Танцевальные упражнения включали аэробные и анаэробные движения из разных танцевальных стилей, включая современные, балетные, чечеточные, народные и социальные танцы.

Аэробные упражнения включают в себя движения, которые увеличивают частоту сердечных сокращений на длительное время, например бег или езда на велосипеде. Напротив, анаэробные упражнения ориентированы на быстрые, интенсивные всплески энергии за короткий период - например, прыжки и поднятие тяжестей.

Ученые также отслеживали 16 человек, которые не участвовали в танцевальных классах, в рамках Инициативы по маркерам прогрессирования болезни Паркинсона, лонгитюдного исследовательского проекта, направленного на выявление маркеров БП. Они сопоставили каждого участника этой группы с участниками танцевальной группы по возрасту, полу, тяжести симптомов БП и продолжительности заболевания.

На протяжении всего периода исследования ученые использовали UPDRS для оценки психологических и моторных симптомов участников и аспектов повседневной жизни, включая речь, жевание и глотание.

Исследователи измерили двигательные навыки танцевальной группы до того, как они начали занятия, чтобы установить исходный уровень. После начала занятий они попросили участников танцев заполнять еженедельные опросы, чтобы оценить двигательные и психологические аспекты повседневной жизни. Они также оценили двигательные осложнения, такие как дискинезия - непроизвольные, беспорядочные движения лица и тела - и уровень упражнений.

Участники, которые принимали участие в еженедельных занятиях танцами, отметили значительные улучшения в речи, треморе, равновесии и ригидности. В отличие от пациентов в группе без танцев, двигательные и психологические симптомы не ухудшились в течение 3 лет.

Ухудшение моторики обычно происходит быстрее всего в первые 5 лет после постановки диагноза БП. Исследователи дополнительно проанализировали свои данные, чтобы понять, как танцевальные занятия могут повлиять на ухудшение моторики в этот промежуток времени. Они обнаружили, что двигательные функции участников, вероятно, останутся более или менее такими же после 5 лет обучения танцам.

Нейропротекторный эффект упражнений

Чтобы объяснить свои результаты, исследователи говорят, что танцевальные тренировки могут иметь такой же эффект, как и высокоинтенсивные тренировочные тренировки (HIIT). HIIT может повышать уровень нейротрофического фактора головного мозга в крови, белка, который может оказывать защитное действие против нейродегенерации БП.

Другое исследование предполагает, что танец активирует части мозга, которые влияют на двигательный контроль. БП обычно повреждает эти же области, что может объяснить улучшение двигательных симптомов у участников.

Программы упражнений продолжительностью более 16 недель также показали, что они снижают тревожность, что, возможно, объясняет некоторое улучшение психологических симптомов танцевальной группы.

Исследователи добавили, что социализация, поддержка и групповая динамика во время занятий могли оказать положительное влияние и на психологические факторы.

Ученые пришли к выводу, что танцы под музыку могут быть полезны в качестве дополнения к существующим схемам лечения БП.

Результаты этого предварительного исследования позволят им выяснить, есть ли исследователи могли бы использовать те же методы в будущих рандомизированных контрольных испытаниях для создания долгосрочных стратегий реабилитации людей, живущих с БП.