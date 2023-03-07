От кофе может стать хуже: кардиолог рассказала, можно ли пить напиток при проблемах с давлением

Кофе - самый популярный напиток в мире, но употреблять его можно не всем. Считается, что людям с высоким давлением он противопоказан.
Кардиолог Наталья Иванюк на своем YouTube-канале рассказала, что так это лишь частично. По ее словам, при проблемах с давлением пить кофе можно, но нужно соблюдать меру, выбирать правильный сорт, а в некоторых случаях - отдавать предпочтение напитку без кофеина.
Повышать давление нужно осторожно
Эксперт говорит, что гипертоникам можно пить кофе, но при этом нужно соблюдать суточную норму не больше двух чашек в сутки. При этом напиток нужно употреблять со стаканом воды.
Кофе не уберет стресс и не поможет при усталости
Бытует мнение, что при помощи кофе можно "взбодрить" организм, но тогда мы сталкиваемся с другой проблемой: после чашечки кофе он начинает работать на сверхвозможностях. За такую ошибку можно расплатиться нарушением сердечного ритма.
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