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Открыт новый механизм развития рака: объединение двух разных генов создает ячейки для онкоклеток

25 июня 2021, 12:58
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Исследователи обнаружили генную мутацию, которая провоцирует развитие злокачественной опухоли.

Ученые в Украине
Два неродственных гена способствуют образованию ячеек для образования онкологии / ВладТайм

Американские исследователи открыли еще один механизм, провоцирующий развитие онкозаболеваний. Речь идет о генной мутации, которая способствует стремительному развитию и распространению раковых клеток в организме человека.

На данный момент это подтвердилось в изучении появления лейкемии. Однако эксперты утверждают, что по такому плану развиваются и другие виды рака.

Исследователи из Университета Северной Каролины выяснили, что мутация, объединяет два неродственных гена и таким образом способствует старту физического процесса разделения фаз, при котором формируются ячейки, способствующие развитию онкологии.

"Разделение фаз и его роль в развитии рака были недостающим фрагментом головоломки в понимании этого заболевания", - отметил руководитель исследования доктор Грега Ван.

Ранее Главред писал о первых симптомах, которые могут указывать на наличие опухоли прямой кишки:

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  • Кровотечение из прямой кишки
  • Сужение стула или другие изменения дефекации
  • Аномальные выделения из ануса
  • Недержание стула (потеря контроля над кишечником)
  • Увеличение лимфатических узлов в области анального отверстия или паха.

Что известно о раковых клетках:

Раковые клетки могут начать размножаться в переходной зоне анального канала, канале или краю.

Примечательно, что рак в пограничной зоне чаще встречается у мужчин, чем у женщин.

Кроме того, у женщин выше вероятность развития раковых клеток в анальном канале.

Большинство случаев рака заднего прохода начинается в плоских клетках, выстилающих анальный канал. Менее распространенным, но все же возможным является рак, формирующийся в железистых клетках. Железистые клетки создают слизь, которая помогает фекалиям проходить через задний проход.

Тем не менее, для большинства людей совершенно нормально иметь ВПЧ в какой-то момент в течение жизни, заверили представители благотворительной организации - так что еще подвергает вас риску рака анального канала?

Курение, наличие ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) и наличие в анамнезе рака шейки матки, влагалища или вульвы увеличивают риск заболевания.

ученые онкология
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